Catino: "El presidente tiene que entender que esto no es el Club Atlético Ruglio, esto es el Club Atlético Peñarol"

Rodolfo Catino es uno de los candidatos a las próximas elecciones de Peñarol que se llevarán a cabo el próximo 18 de noviembre.

El actual dirigente carbonero habló con Referí de la actualidad del club, de su apuesta a futuro y de qué es lo que pretende cambiar.

¿Qué le pareció la decisión que tomó Juan Pedro Damiani de no presentarse a las elecciones de Peñarol?

Esas son decisiones muy personales que uno puede llegar a entender debido a que conoce lo que es el esfuerzo que se hace por el club siendo dirigente y después de tantos años de Juan y después de todas las cosas realmente buenas que hizo por el club y todos los esfuerzos que se han hecho, decidir tomarse libre y dejar el camino para otros, yo no creo que sea algo que no está dentro de lo que podía ser. Al contrario, yo siempre pensé que era una de las opciones y también por su vida personal, muchas veces uno dice con la familia te dicen “para qué, por qué te vas a meter” y bueno es la pasión del fútbol, que uno sigue por eso. Lo entiendo, es una pena que se haya bajado pero también él puede cumplir un rol muy importante para Peñarol desde otro ámbito, siendo, como él mismo dijo, alumbrando en vez de brillando.

Catino está dispuesto a reunirse con varias agrupaciones

¿Se le ocurre un cargo que pueda tener?

Sin duda, Juan Pedro debería ser presidente honorario del club, después de la obra magnífica que hizo. Recuerdo que arranqué en 2009 con él, que me pidió que colaborara con el club y fui presidente de formativos durante muchos años. El club de 2008-2009 era muy diferente al de 2020 que agarró este oficialismo actual. Era un club que estaba muy complicado en muchos aspectos, no solo económica y financieramente, que hoy ya no lo está y no lo estaba en 2020, sino también en todo lo que era la infraestructura, las juveniles, las canchas. De 2000 a 2010, Peñarol tuvo una época deportiva complicada. En 2008 empezó a recuperar. En 2011 terminamos yendo a la final de la Libertadores después de un cambio radical que se hizo en el gobierno, un cambio hacia la profesionalización del club, trabajando en todas las áreas, trabajando para el futuro. Comenzamos a trabajar en formativas y siempre sabíamos que se iba a trabajar para 10 años después, no para mañana. Y son esas las cosas que se trabajaron en Peñarol desde 2008 en adelante, en un club para el futuro y lo logramos porque el club que recibió Ruglio cuando asumió, era un club que tenía las mejores formativas del país, un estadio magnífico que recuerdo cuando comenzamos con la idea aquella que a todos nos parecía una locura y fue un impulso de Juan Pedro que trabajamos mucho con Walter Pereyra, los gerentes del club, yo trabajé muchísimo. Todo para hacer lo que fue realmente el mejor estadio del país.

¿Qué significa ser candidato a la presidencia de Peñarol para usted?

Una responsabilidad muy grande, porque nuestra idea es hacer o intentar hacer lo mismo que intentó hacer Juan Pedro (Damiani), tratar de unir a los que pensamos más o menos parecido, tratar de tener un programa común porque como yo digo siempre, para empezar, al directivo de Peñarol, el socio nos presta el cargo por tres años y acá lo importante no es quién se sienta en el puesto o en el asiento de directivo ni en el asiento del presidente, sino qué va a hacer con ese asiento, qué va a hacer con ese cargo que le dieron. Nosotros hicimos muchas cosas. Se hizo el estadio, se hizo el Centro de Alto Rendimiento de juveniles. Cuando yo empecé de presidente de formativas en Peñarol, alquilábamos canchas, íbamos en un ómnibus a practicar con las divisiones juveniles y bueno, y se vino trabajando. No se empieza un edificio por el penthouse, se empieza por los cimientos, e hicimos los cimientos y después se trabajó en el éxito deportivo y se llegó con aquel equipo de Diego Aguirre a una final de Libertadores, cuando todos decían que era imposible que un cuadro uruguayo no podía llegar a la final de la Libertadores y sin embargo se llegó.

¿Y se apostó a infraestructura?

Se compraron los terrenos de la Ciudad Deportiva, que hoy el oficialismo actual siguió adelante, aunque tenemos diferencias con cómo se hizo, porque no hay una planificación, no hay un criterio de hacer las cosas, pero de cualquier manera, también es importante reconocer que se hicieron cosas. El alojamiento de los juveniles, que también en un terreno que compramos en el gobierno de Barrera, que se compró con mucho esfuerzo también atrás de la Tribuna Cataldi, hoy se inauguró. Todo se comienza por los cimientos y luego se van generando pisos uno arriba del otro y mañana el gobierno que venga tiene que seguir construyendo este edificio, este edificio de la gloria de Peñarol que tenemos que llevar a Peñarol nuevamente hacia lo que nunca debió dejar de ser y que nos ha costado sí, que hemos tenido errores por supuesto y errores importantes, pero también hemos tenido aciertos importantes. Uno de los aciertos más importantes y de un esfuerzo que se dio de mucha gente durante muchos años es ver a la selección uruguaya mayor con siete jugadores de las juveniles de Peñarol que salieron de ahí. Y cuando yo empecé a trabajar en las formativas de Peñarol, no había ni un solo jugador de las juveniles de Peñarol.

Lo de su candidatura, ¿lo llegó a hablar con Juan Pedro Damiani?

Sí, por supuesto. Nosotros lo hablamos con Juan, antes inclusive que él se retirara y le expresamos nuestra opinión de que si él se retiraba, nosotros íbamos a ir a tratar de llevar adelante lo que es toda esa gente que vio toda la tarea y valora la tarea que se hizo en Peñarol durante todos esos años y que entiende que hay que seguir por ese camino, un camino de una institucionalidad fuerte, una institucionalidad de un club grande, ganador, de un club que no esté peleado con todo el mundo, que mire hacia adelante y que trate de unir en vez de desunir permanentemente que es lo está pasando hoy en día en el club con una presidencia que lo único que ha hecho es desunir aún cuando era oposición y al día de hoy sigue haciendo lo mismo, no sólo se pelea para afuera sino que se pelea para adentro y eso es el peor daño que le podemos hacer a Peñarol.

Catino afirmó que Ruglio se va antes de algunos partidos, pero él no

¿Quiénes lo van a acompañar?

Nosotros todavía no hemos lanzado la candidatura si bien ya hemos tomado la decisión y por tanto todavía estamos en fase de negociaciones con varios grupos. Y también, como nuestra intención es llegar a una unidad de lo que es la oposición hoy del club, creo que también nos vamos a dar un tiempo para negociaciones y tratar de convencer que Peñarol tiene que tener una oposición unida con un programa de gobierno que lleve a Peñarol a volver a ser el Peñarol que fue, en que pasemos los campeonatos internacionales con gloria y no con pena, que no tengamos Sudamericanas con 0 puntos, que no tengamos Libertadores con grupos fáciles en el que ya antes de terminar la fecha ya estábamos eliminados. Hubo muchos errores que se cometieron en el pasado. Pero el error que no se debe cometer nunca es dividir a los mismos peñarolenses. Y eso es lo que está pasando hoy en Peñarol. Y tirando sombras sobre los demás compañeros de trabajo. Eso es lo que nunca debió ocurrir y eso hoy yo lo responsabilizo con el señor Ruglio.

¿Cómo resume la presidencia de Ruglio?

Él se preocupó más de asentarse políticamente que de unir a Peñarol. Tenía la gran oportunidad de unir a Peñarol. Nosotros vivimos callados durante mucho tiempo, dejándolo trabajar, apoyando sin hablar y a pesar de eso, recibimos permanentemente tiros para atrás y desunión y permanente forma de tratar de dar una imagen que no era real del club. De las cosas bien que hizo, se continuaron proyectos, -a pesar de que podamos estar en desacuerdo en la forma que se hizo-, que eran importantísimos para el club, como por ejemplo la Ciudad Deportiva. Se suma hoy a Los Aromos, a Las Acacias, al Centro de Alto Rendimiento (CAR), y tenemos un montón de canchas. No teníamos, como él decía, una cancha y media. Teníamos más, porque teníamos sólo cinco en el CAR. La cancha de Las Acacias, la cancha de Los Aromos, o sea que teníamos siete canchas. Pero hoy, con ocho canchas más, estamos mucho mejor que antes. Y eso es algo que se planificó antes y que hoy se llevó adelante y estamos felices de que así se haya hecho. Y no es lo último. Hay que continuar, porque esa Ciudad Deportiva, hay que continuarla. Hay que hacer el mini estadio para jugar. Hay que hacer vestuarios, hay que hacer un montón de obras que terminen eso y eso lo tiene que hacer el próximo gobierno sea quien sea, sea Ruglio, Evaristo (González), (Guillermo) Varela, (Edgardo) Novick o seamos nosotros, tiene que continuar con la obra, eso es lo que tiene que ser el club.

Habló de las cosas positivas de Ruglio. ¿Y las negativas?

Lo negativo ya está a la vista. Nosotros tenemos el peor campeonato sudamericano de la historia, el peor campeonato internacional de la historia. Tenemos un campeonato de 2022 en el que terminamos a 22 puntos de Nacional, a 15 puntos de Liverpool. Perdimos dos campeonatos y ganamos uno. Parece que el campeonato de 2021 llamado “Tito Goncalves”, que él prometió ganar, nunca ocurrió, pero sí se perdió durante ese año. La permanente comunicación vía WhatsApp no es buena de un presidente que está permanentemente comunicando y hablando y hablando, y genera enojos permanentes. Eso no es bueno para un club serio como debe ser Peñarol que tiene que tener una imagen diferente del presidente del club. Ruglio se equivocó en estar peleado hoy con todo el mundo. Hoy estamos peleados con absolutamente todos los estamentos del fútbol por llevar la bandera adelante que no es la nuestra, una bandera por defender situaciones y luchas que no son las nuestras. No digo que puedan ser con razón o sin razón, no estoy hablando de eso, estoy hablando de que Peñarol debe defender a Peñarol y no defender otros intereses y yo soy hincha nada más que de Peñarol.

El dirigente aún no confirmó quién lo acompañará en la fórmula

¿Lo dice porque Ruglio dijo hace casi dos semanas que era hincha de Tenfield?

Sí, por supuesto.

¿Cómo le cayó eso?

Muy mal. ¿A qué hincha de Peñarol le puede caer bien que le digan eso? Y eso no quiere decir que uno no tenga una buena relación con la gente de Tenfield, que uno puede decir, “mirá, sí, son buena gente, el negocio es bueno”, pero soy hincha de Peñarol. No puedo estar luchando por interés de otras personas en este momento.

¿Qué piensa respecto al paro de fútbol?

Hoy es el presidente de Peñarol, tiene que pelear por Peñarol. Tiene que ver si le conviene a Peñarol parar o no parar el fútbol uruguayo. Y después de eso, tomar acciones. ¿A Peñarol le convenía parar el fútbol uruguayo cuando venía primero, solo, los rivales perdiendo con situaciones que quizás hubieran hecho despido de algunos técnicos? No. Se lo dijeron en el consejo directivo las mismas personas que él contrató para el área deportiva: “No nos conviene parar, tenemos que seguir”. Y sin embargo, a pesar de eso, Peñarol optó por situaciones que hacen que a la larga terminamos llegando a este paro.

¿Cree que el fútbol uruguayo está parado por Peñarol?

El fútbol se suspendió por culpa de Ruglio. ¿Alguien dudaba que si la Unión de Clubes decía que para votar el aumento de los jugadores de la B había que aprobar el tema de la Liga, que en el fondo de eso no es en la Liga, porque estamos todos de acuerdo también con la Liga, sino que era el tema de los derechos televisivos? ¿Alguien tiene alguna duda de que se iba a parar o tenía alguna duda de que el fútbol uruguayo iba a parar después de 22 meses que estamos todos de acuerdo en que había que darle ese salario a los jugadores de la B? Si se hubiera dicho “le damos el salario a los jugadores de la B pero queremos seguir discutiendo el resto del estatuto”, no hubiera habido paro. Pero se buscó ir a la confrontación.

Catino afirmó que Ruglio se va antes de algunos partidos, pero él no

¿O sea, que Peñarol es el responsable del paro?

Te repito, si Peñarol hubiera votado que estaba de acuerdo con darle el aumento a los jugadores de la B, otro sería el cantar hoy. Después las conclusiones las puede sacar cada uno, alguno que está en el fútbol, ¿sabía o no sabían que íbamos a parar si pasaba lo que pasó finalmente? Entonces no lo digo yo, lo dice la realidad. Los hechos hablan más que cualquier relato de nadie.

Bengoechea fue un ídolo de Peñarol y sigue siéndolo. ¿Piensa que como en su momento se expresó, tendría que irse ahora a fin de año del club?

Él se va a ir a fin de año, eso fue lo que comunicó el presidente y lo que comunicó el mismo Bengoechea, que él iba a continuar hasta las elecciones, hasta que hubiera un cambio de mando y a partir de ahí se iba. Así que eso no está en discusión. Tampoco está en discusión que haya sido un grande de Peñarol y por algo tenemos una estatua de él en Los Aromos, pero eso no quiere decir que podamos estar de acuerdo o no en que en determinado momento el club pueda ser técnico o gerente deportivo, como lo dije en su momento cuando pedimos la salida de toda la área deportiva del club porque entendíamos que se necesitaba un cambio en Peñarol.

Es algo normal que sucede casi siempre en el fútbol cuando los resultados no se dan.

Cuando en el fútbol llega un técnico, si las cosas van bien, todo bien, si las cosas van mal, hay que cambiar, y eso no habla de la capacidad del técnico si no del momento, los jugadores que estaban, la situación del club, la presión que se le ponía o que no se le ponía a los jugadores, cómo está el resto de los equipos. Por eso yo te decía, en el momento que el paro del fútbol uruguayo a Peñarol no le convenía parar porque veníamos bien, porque veníamos ganando, el resto de los equipos venían mal. Quizás si hubiéramos seguido una o dos fechas, nos hubiéramos encontrado con algunos rivales sin técnico. No era el momento para parar, si hubiéramos pensado en Peñarol no era el momento para parar.

Catino pide que cada dirigente haga una declaración jurada de sus bienes, como la hizo él

En este último año, ¿cuál fue la cosa que más lo hizo embroncar?

El cuatro contra siete, cuando se ignoró a la mayoría. Nunca había pasado en Peñarol. Lo que pasa es que la soberbia del presidente termina en estas cosas, “acá se hace lo que yo digo”. En la parte deportiva, Peñarol hace lo que quiere el presidente y no es verdad, no es así. Los estatutos y los reglamentos están para algo y tuvimos que ir a una Asamblea Representativa para que se diera cuenta que él no puede hacer lo que quiera con Peñarol, que esto no es el Club Atlético Ruglio, esto es el Club Atlético Peñarol. Yo lo escuché a él siempre quejarse de que había otros gobiernos que no respetaban a las minorías y él batió todos los récords: no respetó a las mayorías. Yo sé que muchas de las cosas que digo molestan a mucha gente que es fanática de Ruglio. Yo soy fanático de Peñarol y nunca me atrevería a desoír a las mayorías.

Las diferencias con Ruglio usted las ha hecho notar últimamente.

Estuve callado dos años y medio. Hay gente que me pregunta: “Pero, ¿por qué no lo dijiste antes?” Pues se lo decíamos en el consejo directivo. Porque nosotros sufrimos, durante muchos años, a un Ruglio afuera, hablando permanentemente y criticando permanentemente todo lo que se hacía en Peñarol, dinamitando absolutamente todo. Y dijimos, vamos a cambiar la forma. Vamos a mostrarle a Ruglio que se puede hacer de otra manera. Vamos a darle una oportunidad a la unidad. Y a pesar de eso, lo único que recibimos fueron siempre palos y palos y palos con mentiras, con falsedades, con medias verdades, de las gestiones anteriores, cuando tenían la gran oportunidad de hacer lo contrario. Esa es la realidad.

Ahora, Ruglio tiene la gran oportunidad de volver a ser reelecto. ¿Cómo lo ve como candidato?

Sí, por supuesto, todos los que se presentan, lo hacen porque creen que pueden ser electos. Pero yo no creo que eso se dé. La gente ha podido ver durante estos años lo que es la realidad, las encuestas hechas por empresas en serio y no por mí mismo muestran que por el momento no está no está en esa posibilidad, pero bueno, siempre existe cómo no, la posibilidad de que pueda ser reelecto y si así lo quiere la gente de Peñarol, por supuesto que lo respetaremos.

¿Qué proyecto deportivo piensa implantar en Peñarol?

La respuesta es complicada porque siempre se refiere a nombres y yo lo que le he dicho a todos es que me parece que no está bueno hablar de nombres. En otro momento se han utilizado figuras como Bengoechea, como Diego Aguirre, que son figuras que obviamente llaman la atención. Lo que hay que hablar es a qué queremos apuntar, hacia dónde queremos ir, qué queremos hacer y para eso hay que trabajar en muchos lados, no sólo en la persona de turno que va a llevarnos quizás a la final como nos llevó Diego Aguirre a la final de 2011. Hay que apuntar a lo más alto. Acá lo importante es ver qué ambiente le damos a la persona ideal que decidamos entre todos, entre la mayoría, y no hay que olvidar que difícilmente de aquí en un futuro próximo haya un presidente en Peñarol que pueda tener mayoría. Y por tanto, lo más sensato, lo más coherente es hablar de proyectos y no de personas. ¿Qué queremos hacer? ¿Hacia dónde queremos ir? ¿Dónde queremos poner el foco?

¿Entonces?

Peñarol tiene que volver a poner el foco en formativas para empezar, volver a reconstruir las formativas. Si hoy miramos lo que son las tablas de posiciones y los resultados en formativas, yo no estoy contento con eso, tenemos que volver a reconstruir eso, trabajar de otra manera. No estoy hablando de las personas, sino simplemente de los resultados que están ocurriendo. Basta con mirar las tablas para darse cuenta que estamos en otra situación. La sub 20 de Peñarol que salió campeona de la Copa Libertadores, es producto de un trabajo de muchos años. Tenemos que continuar eso y volver a hacerlo, pero viene de antes, no viene de ahora. Los muchachos sub 20 tenían 19 años el año pasado, los tomamos hace siete u ocho años atrás con 10, 11, 12 años. Entonces hay que volver a trabajar en eso para hacer unos cimientos fuertes. Peñarol se ha sustentado de sus juveniles en los últimos años. Eso es fundamental para un proyecto de futuro. Si no seguimos con eso y no alimentamos eso permanentemente, no vamos por buen camino. Yo sé que el hincha quiere ganar hoy y tenemos que ganar hoy, y para eso yo creo que a Peñarol hay que traer a los mejores en cada en cada lugar. Si son de Peñarol mejor, pero tenemos que traer a los mejores. Cuando trajimos al Nando (Morena) no nos fijamos si era hincha de Peñarol o de Nacional o de Wanderers o de Cerrito.

¿Piensa que no se le reconoce lo que hizo en formativas?

Creo que sí, que la gran mayoría de la gente lo reconoce. Hay muchos que tratan de taparlo, de decir que no, que no se hizo, porque claro, políticamente no les sirve, o mienten, o tiran cosas que ya todos sabemos cómo se usa en la política. La mayoría de la gente sí sabe perfectamente quién hizo las tareas y por qué las hizo, cómo las hizo y los resultados están a la vista.

¿Cómo se recupera la AUF?

(Piensa). No es fácil, porque en la AUF tenemos no solo el problema que se ha generado durante este gobierno con un enfrentamiento con todo el mundo, sino también una AUF en la que habíamos perdido mucho poder. Yo creo que había trabajo de otras instituciones que habían logrado durante mucho tiempo una prevalencia en determinados lugares y que veníamos trabajando para recuperarlo. Y este nivel de enfrentamiento que hemos tenido en los últimos tiempos nos ha hecho retroceder el trabajo. Vamos a tener que sentarnos, hablar con firmeza, exigir cambios en algunos lugares donde hay que cambiar. Estoy convencido que no podemos, la guerra no puede ser mediática, no puede ser a través de la prensa, tiene que ser en un mano a mano, así como estamos nosotros, en una mesa, golpeando la mesa si es necesario, levantando la voz si es necesario, pero mirándonos a los ojos como tiene que ser, como hacen las personas normales y la gente de bien, y vamos a discutir hasta que lo entiendan y hasta que logremos conseguir lo que tenemos que conseguir. Hay cosas que son obvias y evidentes que no pueden ocurrir más en el futuro uruguayo y que tienen que cambiar pero no las vamos a cambiar a través de estado de Whatsapp, las vamos a cambiar sentándonos y poniéndonos firmes donde los tenemos que poner firmes.

Peñarol tiene varios deportes desde hace pocos años. ¿Piensa mantenerlos y no apostar solo al fútbol?

Lo que pasa es que no es de ahora esto, o sea, en el gobierno de Barrera, conmigo de vicepresidente, fue donde se armaron casi todos estos deportes, que hoy se continúan y está bien. En 2017 vino José Luis Bringa, que es una persona que está en el ADN carbonero, que está con nosotros. Me vino a plantear que quería hacer el fútbol para ciegos y empezamos. Luego hicimos el fútbol para chicos con Síndrome de Down, fútbol para sordos, fútbol para amputados. En el fútbol femenino siempre estuvo Alessandra Mazurkiewicz al frente, siempre estuvimos dando un apoyo importante al fútbol femenino, al hockey, al básquetbol que comenzó con el gobierno de Barrera. Yo he participado de todo ese momento, así que claro, estoy de acuerdo en continuar con los demás deportes. También, además de Bringa, Pablo Amaro es un joven dirigente con mucho futuro, y otro que nos apoya es la lista 1987, el grupo de Walter Sobrero.

El candidato a la presidencia de Peñarol dice que hay que apostar a las formativas

¿Está abierto a poder charlar con otros grupos de candidatos de Peñarol?

Acá, lo más importante son los programas, no las personas. Si hay algo que no quiero es un puesto para mí, yo quiero un Peñarol mejor, y si el Peñarol mejor implica que sea (Guillermo) Varela el presidente, pues será Varela. Hoy estoy saliendo a la cancha como candidato. Si el día de mañana yo vislumbro que eso no es bueno para el club, daré un paso al costado. Me voy a sentar con todos los que quieran hablar conmigo y hablar de un programa para Peñarol de qué es lo mejor para hacer en Peñarol y que cada uno esté en el lugar que mejor pueda ocupar. Si podemos ir todos juntos, mejor y cuando vamos todos juntos, uno solo puede ir a la presidencia y uno solo puede ir a la vicepresidencia. Yo estoy dispuesto a hablar con todo el mundo para aportar lo que sea necesario para que Peñarol vuelva a ser el Peñarol que todos queremos y no el Peñarol del 0 punto en la Sudamericana.

¿Qué opina de la iluminación del Campeón de Siglo y de las torretas que se colocaron?

Un mamarracho. Es un mamarracho propio de quien hace las cosas sin consultar con especialistas. En este caso tenían que haber hablado con la gente de SACEEM, con (Alejandro) Ruibal, que fue quien construyó el anterior o con el arquitecto que trabajó con el estadio, o bueno, si no quieres hablar con ellos, con otros profesionales. La soberbia es mala consejera. Pero la verdad, teníamos un estadio de primer nivel que es el mejor del país y le pusimos ahí esas cosas. Por suerte, después cuando vieron las críticas, dijeron que es provisorio, así que seguramente vamos a dar marcha atrás con eso. El otro día salí a decir que yo tengo que ir a verlas para criticarlas. No hay fútbol y no tengo que ir a verlas para criticarlas. Con la foto me alcanza para ver que es un mamarracho y yo voy al Campeón del Siglo, todos lo saben porque los periodistas me ven cuando entro y los periodistas me ven cuando salgo. Capaz que Ruglio no me ve cuando salgo porque él muchas veces se va antes cuando pierde Peñarol.

¿Usted cree que se va antes?

Más de una vez ha pasado, de que se va cuando vamos perdiendo, desaparece. Pasó en el partido con Colón, pasó en el partido cuando después despedimos al último técnico.

Si es presidente, ¿qué Peñarol recibe desde el punto de vista económico-financiero?

Todavía no sabemos cómo van a quedar las finanzas en 2023. Quedaron en darnos un proyectado del balance y ahí vamos a saber qué es lo que aparentemente va a quedar en caja. Lo que sí vemos es que hay algún problema financiero y económico porque a pesar de que se han vendido un montón de jugadores y entró un montón de dinero en caja, hubo que descontar vales que había de la venta del Canario Álvarez, que dicho sea de paso, se vendió bastante barato, aunque digan que es la venta más importante de la historia, la verdad que no lo es, porque se recibieron US$ 8 millones y poquito, cuando por (Facundo) Pellistri, se recibieron US$ 10 millones, por Facundo Torres US$ 7,5 millones. Entonces hay cosas que no cierran de entre lo que nos dicen a nosotros en el consejo y lo que después aparece en la prensa. Y no sabemos qué es lo que vamos a recibir todavía. Supongo que vamos a recibir un club con menos pasivo sí, porque se ha pagado mucho pasivo, pero también con mucho menos activo, entonces va a haber que volver de repente quizás a los préstamos para para poder sustentar el día a día, cosa que no le ocurrió a este gobierno porque cuando este gobierno comenzó, tenía dinero en caja, tenía cuentas a cobrar y eso hizo que tuvieran un año tranquilo trabajando en el club y pagando las deudas o pagando las cuentas mensuales que ellos tenían sin necesidad de generar.

¿Qué otra cosa haría?

Pedirle a cada dirigente una declaración jurada. Yo soy el único directivo de Peñarol que la hizo y está en la caja fuerte del club. Tengo la copia acá que la tengo firmada. Presenté en 2017 una declaración jurada de mis bienes activos y pasivos, en qué gano yo, cómo lo gano, un balance de mi empresa, una declaración también patrimonial de mi señora y de mi hija, y la autorización del levantamiento de secreto. Alguien que tenga alguna duda o que tenga alguna cosa para investigar, con mucho gusto le abro absolutamente todos los libros. Algún idiota siempre va a decir “sí, pero podés enterrar la plata en el jardín”. Bueno, yo vivo en apartamento. Y hoy, manejar efectivo es difícil todos lo saben, pero siempre el que es ladrón piensa que todos son de su condición y hay muchos de esos en Twitter que trabajan para ya sabemos quién.