Sanguinetti: "Es aberrante que Peñarol no integre la AUF; no entiendo el paro que hace que se devalúe el fútbol uruguayo"

El presidente honorario de Peñarol y expresidente de la República en dos períodos diferentes, Julio María Sanguinetti, habló este viernes sobre distintos tópicos del club y del fútbol uruguayo.

"Estuve haciendo deportes esta mañana. Lunes, miércoles y viernes es sagrado. Hago de todo", comentó el exmandatrio en el programa "Minuto 1" de Carve Deportiva.

"Por la noche de este jueves estuve en la fiesta de los 132 años y estuve con la camiseta del aniversario que es en honor a Ladislao Mazurkiewicz que es preciosa y hasta tiene su fotito", indicó.

Sobre la unión o la división del club, dijo que "hay dos cosas distintas. La gente, el pueblo peñarolense, es unánime, lo que quiere es que Peñarol ande. El conflicto político no es lo que más le gusta a la gente .Cuando los políticos nos peleamos, a la gente no le gusta y tiene razón. Discutir está bien, pelearse no. Va a haber una competencia en las elecciones, pero ayer había un clima de unidad, de fraternidad muy grande. No flotaba un clima de competencia, porque estaban todos los posibles candidatos".

"No me alegra nada lo que vivimos hoy que una autoridad del fútbol nacional, con Comité Ejecutivo, (como la Asociación Uruguaya de Fútbol, (AUF)) no tome en cuenta a Peñarol. Para mí es aberrante. No me hace feliz. Me habla de algo que la organización del fútbol uruguayo no está bien. Peñarol es lo que es desde 1891 y que no esté hoy en el Ejecutivo, podemos haber cometido errores, pero esto a mí no me hace feliz", sostuvo.

Sobre el conflicto del fútbol, Sanguinetti también dio su opinión.

"No sé quién es el responsable. Lo que sí digo es que en cualquier estructura normal del fútbol uruguayo que no estén Nacional o Peñarol es simplemente pecado de realidad. ¿Quién lo comete? La organización del fútbol. Póngale el nombre que quiera. Pero la organización del fútbol en ese aspecto a mí me da mucho que desear y por eso mismo uno ve esta conflictividad latente que hay constantemente que no es buena para el fútbol. Por eso mismo estamos sin fútbol. Y no se advierte las consecuencias de un paro de estos. Porque no es solo las consecuencias económicas, están las deportivas. La gente pierde el hábito del ir el domingo al estadio, los chiquilines se empiezan a identificar más con la camiseta de Valverde en el Madrid, o la de Suárez en Gremio. Porque además no es que se muere el fútbol no vemos nada. No. Al revés. Vemos el fútbol internacional y el fútbol uruguayo con eso se devalúa. Puedo entender los reclamos, puedo entender los debates, pero no puedo entender que recién iniciado un campeonato, ocurra una intervención de este tipo. Honestamente".

"Me parece que no se han medido las consecuencias, ese es el tema. Causa y consecuencia. ¿La causa era tan grande, tan envolvente que justificaba esta consecuencia, el parar un campeonato recién iniciado? A mí me pareció que no y ahora felizmente retornaremos".