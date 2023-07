“Cero rencor”: Edgardo Lasalvia contó cómo está su relación con Darwin Núñez y Fede Valverde

El representante Edgardo “Chino” Lasalvia contó cómo está su relación con Federico Valverde y Darwin Núñez, dos futbolistas a los que supo representar cuando estaban en Peñarol y con los que luego tuvo distanciamientos.

Consultado sobre cómo era su relación actual con Valverde, dijo que es “muy buena”.

“Nos vemos, nos abrazamos, me pregunta por mis hijos y yo por los de él. Pudimos dejar atrás no sé si un suceso, fue una falta de comunicación”, dijo a Último al arco de radio Sport 890.

“Los cambios para mejorar siempre son buenos. Lo que no está bueno es olvidarse de quien estuvo cuando no había nadie. Lo pudimos hablar, sanar”, agregó.

Consultado por si Valverde se había olvidado de quienes estuvieron con él cuando no había nadie, Lasalvia respondió: “No sé si se olvidó. Hay formas de ser, hay personalidades, todos somos diferentes y manifestamos diferentes las cosas”.

“En ese momento no me pareció que haya estado bien habernos separado sin siquiera sentarnos a hablar, laboralmente. Yo era empelado de (Gerardo) Rabajda, hoy tengo mi empresa, me manejo con mi política, mi forma de ser, y no tengo que excusarme en nadie”, agregó.

El empresario señaló que en ese entonces no sabía muchos pormenores de las negociaciones.

“Fede se fue a España y yo no viajé como hoy podría viajar por mis propios medios, yo estuve un poco ausente también. Así que es compartido todo esto”, reconoció.

“Se pasó raya. Siempre le desee lo mejor. Adoro a sus papás, Julio y Doris, tiene dios hijos divinos, se nota que la mujer lo hace feliz, y lo demás es cuento”, dijo.

“Lo adoro a Darwin”

Lasalvia también fue consultado sobre su relación con Darwin Núñez y dijo que para sentarse a tomar un café juntos depende de “el tiempo que elija él”.

“El otro día me enteré que no estaba pasando un buen momento y enseguida me contacté con la familia para ponerme a la orden. Y no estoy hablando de trabajo, estoy hablando de lo humano”, señaló.

“Lo adoro a Darwin, esa es la realidad”, dijo el Chino, quien negó que esté “todo podrido” con el atacante.

“Qué va a estar podrido…”, dijo. “Lo vi en el Mundial, la señora me dio el hijo en los brazos y me puse a llorar. Qué voy a hacer, si me siento parte de un pedacito de la vida de Darwin”.

El empresario admitió que no son fáciles los cambios de los futbolistas cuando llegan a la elite del deporte y cambian de representantes. “Hay que estar en esos pies. Te tienen que poner dos Lamborghinis adelante para que elijas el color, ponerte plata en la cuenta y hacerte sentir el más lindo cuando sos feo. Eso pasa”, dijo.

Para Lasalvia hay que “intentar entender, no comprender siempre, pero sí respetar”.

“Cero rencor con Darwin ni con nadie”, agregó y dijo que no le gusta que juegue en Liverpool de Inglaterra. “Pero lo hizo mejorar mucho en otros aspectos. Estoy seguro que LaLiga española para él sería ideal”.