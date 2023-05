El Chino Lasalvia reveló el momento cuando Darwin Núñez lo bloqueó en WhatsApp y se alejó de él

El representante de futbolistas, Edgardo Lasalvia, director de la agencia TMA, dio detalles de su separación con Darwin Núñez y le pasó un duro mensaje: "Vos tenés que manejarte como buena persona y memoria tenés que tener. Imposible que no tengas memoria".

En entrevista con Fuera de Juego que se emite por Carve Deportiva, Lasalvia contó cómo se enteró de que Núñez había decidido hacer su pase de Benfica a Liverpool a través de otro grupo empresarial:

"No tuve posibilidad de hablar con Darwin. Me enteré cuando vino con seis guardaespaldas y no quiso dar notas en el aeropuerto, donde estaba Juanjo Acevedo. Yo había mandado a un chico de la empresa a buscarlo. Ahí lo intenté llamar y por un mensaje de WhatsApp me puso que me quería mucho, que iba a ser mi amigo siempre, bla bla bla pero que iba a empezar un nuevo camino con otra empresa y me bloqueó. No tuve derecho a réplica", contó Lasalvia.

"Lo vi en el Mundial (Qatar 2022) a él y la familia, los saludé de lejos, pero no era momento de hablar. Ya se va a dar, si esto es redondo. A llorar al cuartito. No tengo contrato con las jugadores, pocas veces firmo, me parece que la palabra vale más. A los chicos les digo, 'el que se quiera ir, que se vaya ahora'. Cuando llegan allá arriba después que les di todo, que les pagué las operaciones, que me peleé con los médicos, todo el mundo sabe lo que hice y la miro de afuera. Y estos empresarios de allá arriba te compran la última Lamborghini y son unos crack porque se ponen traje y hablan cinco idiomas y yo soy medio plancha", expresó el empresario que maneja a la mayor parte de los juveniles de Peñarol.

Oli Scarff / AFP

Darwin Núñez en Liverpool

"Cada uno elige cómo quiere vivir la vida, ahora tienen un hijo, pero hay karma y todo vuelve. Vos tenés que manejarte como buena persona y memoria tenés que tener. Imposible que no tengas memoria. Si vos no tenés memoria o tus padres te enseñaron mal o no te llegó antena. Si me dice 'vamos con Jorge Mendes', le digo, 'vamos con Jorge Mendes y nos sacamos la foto juntos, si es el uno'. Pero él no se fue con Jorge Mendes, se fue con otro agente, el mismo de (Nicolás) Otamendi. Cuando estaba en Benfica hicieron un trabajito de hormiga, le empezaron a comer la cabeza. Es la primera vez que lo hablo de esto. Yo no podía ir 10 veces al año a Portugal. A veces no ir te hace distanciarte o no ver cosas que están pasando y después te explota la bomba en la cara", expresó.

Jorge Mendes, quien manejó la mayor parte de la carrera de Cristiano Ronaldo y José Mourinho, es director de la empresa Gestifute, la que maneja a Otamendi y a Núñez, desde el año pasado.

El empresario agregó: "Es una pelea, le ofrecen a mis jugadores el último I-Phone, un auto, 20 lucas. A todos mis jugadores de selección y de Primera de Peñarol, en Séptima no los fue a buscar nadie, cuando estaban lesionados no los fue a buscar nadie. Es una prostitución el mundo del fútbol. Ya no me caliente más, me calenté cuando perdí al Darwin. Me partió al medio porque lo adoro al pibe, pero entendí que es un negocio. El corazón es para mis hijos y mis amigos de verdad", reflexionó.

La separación con Federico Valverde

@Chino14carbone

Lasalvia con Mina Bonino y Federico Valverde

En junio de 2020, otro jugador que se separó de Lasalvia fue Federico Valverde, según el representante a instancias de su pareja Mina Bonino.

"Con el Fede no fue igual. Yo en ese momento era empleado de Gerardo Rabajda y no sé bien el pormenor de cuál fue el detonante, pero tuvimos un matiz importante con la novia, en las formas. Ella acercó a una empresa que es Wasserman y firmaron con ellos", dijo este jueves Lasalvia.

"No me llevo bien con las novias de los jugadores porque si nunca estuviste con un plomero, siempre jugadores de fútbol, te lo voy a decir, 'abrí los ojos'. Si sos mi amigo y mi amigo tuvo cinco empresarios y no se lo digo soy un bambi y vos la llevás de la mano por la rambla", concluyó Lasalvia.

Fusión con Stellar Group por Facundo Pellistri

Lasalvia informó que de ahora en más manejará la carrera de Facundo Pellistri en conjunto con ICM Stellar Sports y que la semana que viene viajará a Europa para reunirse con el director del grupo, Jonathan Barnett y el hijo del otro socio fundador, David Manasseh.

El empresario dijo que Manchester United lo quiere renovar, pero que al no tener los minutos que el jugador pretenden es una posibilidad siempre latente que vuelva a salir a préstamo como ya lo hizo en Alavés.