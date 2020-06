Valverde cambió de representante, a Lasalvia y Rabajda por la empresa Wasserman

Federico Valverde es la nueva cara de Wasserman, empresa de marketing y representación deportiva fundada en 1998 con sede en Los Ángeles y que maneja a jugadores como Houssem Aouar, Clément Lenglet, Raphaël Guerreiro, Joe Gómez o Jamie Vardy,

Según Transfermarkt, Valverde es ahora el jugador con mayor valor de mercado de los que maneja empresa cuyo CEO es su fundador, Cassey Wasserman. Pajarito tiene un valor de mercado de € 54 millones con los que supera a Aouar (Olympique Lyon) tasado en € 49,5 millones y al zaguero de Barcelona Lenglet, € 48 millones.

Desde que se convirtió en titular en el esquema de Zinedine Zidane, luego de sacarle el puesto al Balón de Oro de Rusia 2018, The Best y Balón de Oro 2018, el croata Luka Modric, el valor del jugador formado en Peñarol creció un 170% según las cifras que maneja Transfermarkt, portal de punta en materia de transferencia y costos de traspasos de futbolistas.

EFE

Según As, la vinculación de Valverde con la empresa se concretó a través de Ryan Harper y Simone Rondanini que son los directores de operaciones de Wasseman en España. "La confianza del centrocampista, en el equipo de trabajo que dirigen Harper y Rondanini, ha sido clave para que pase a formar parte de la compañía", expresó la nota firmada por Eduardo Cornago.

Virgil Van Dijk, Ngolo Kanté, Alejandro Grimaldo y Jordan Henderson son otros jugadores cuya carrera es manejada por Wasserman, según As.

"Finalmente, tras el interés de innumerables empresas, el mediocentro ha elegido Wasserman, donde se convierte en pieza clave de la empresa en España. Y es que la entidad, es una de las agencias de representación líderes del fútbol europeo", finaliza el artículo de As.

La ruptura con Lasalvia y Rabajda

Valverde tenía como representante, cuando era jugador de las formativas de Peñarol y las selecciones juveniles uruguayas, a Edgardo Lasalvia, un exreferente de la barra de Peñarol que devino en empresario y que maneja un porcentaje elevado de las juveniles del club. Jonathan Rodríguez, Brian Rodríguez y Darwin Núñez, son algunos de los jugadores que representó desde formativas hasta el día de hoy.

Cuando se realizan las transferencias al exterior, Lasalvia trabaja con Gerardo Rabajda. "Es el que se encarga de la parte empresarial allá", reconoció el propio Lasalvia el 1° de abril en Vamos que Vamos que se emite por AM 1010.

Ese día a Lasalvia le preguntaron qué había pasado en su relación con Valverde y el empresario, fiel a su estilo frontal, dijo: “Hace un par de meses que no hablo. Lo saludé cuando tuvo familia porque lo más lindo que te puede pasar en la vida es ser papá. Eso es algo que te cambia la cabeza y ojalá le pegue para bien”.

@Chino14carbone

“No tenemos nada claro porque desde que fue papá perdimos contacto. La novia no me quiere mucho, por mi forma de ser", reveló sobre la pareja del futbolista, la comunicadora argentina Mina Bonino.

"Pero con Fede tengo la mejor y le deseo lo mejor. Si bien hoy no tenemos muy claro en qué situación estamos en lo laboral, le sigo deseando lo mejor”. manifestó hace dos meses.

Ante la pregunta de si Bonino se había hecho cargo de la representación del jugador a lo que Lasalvia respondió: “Que lo diga él. Voy a esperar que un día venga, me dé un abrazo y que me diga: ‘Amigo, tenías razón’. Nada más”.

“La vida es muy ingrata y hay mucha hipocresía en el fútbol. No es fácil manejarse. Hay muchos que no te van a querer porque les decís en la cara cosas que nadie se anima a decirles. Yo me equivoqué mil veces, pero lo reconozco, te miro a la cara y te pido perdón”, agregó.

Cambios en Europa

Valverde no es el primer jugador top de Uruguay que cuando llega a Europa cambia de representante.

Luis Suárez era representado por Daniel Fonseca pero cuando jugaba en Holanda cambió y se vinculó con Pere Guardiola, hermano del entrenador Pep Guardiola con quien renovó contrato en Liverpool en 2013 y con el que pasó a Barcelona, en 2014.

EFE

Maximiliano Gómez tenía como representante a Marcelo Tejera cuando se concretó su pase de Defensor Sporting a Celta, a mediados de 2017. Un año después confió su representación a Stellar Group, que maneja la carrera de Gareth Bale, entre otros.

Otro que rompió con Daniel Fonseca fue Nicolás Lodeiro, que después pasó a ser representado por Gerardo Cano, entrenador de la selección de Lavalleja.

José María Giménez era jugador del Grupo Casal pero una vez asentado en Atlético de Madrid se enroló con la agencia alemana VIDA 11.

Diego Godín era otro jugador de Casal, pero con el tiempo comenzó a negociar por sí mismo sus renovaciones con Atlético contando con el asesoramiento de su hermana, que es contadora. "Después terminó la relación en la última renovación que yo tuve con Atlético Madrid, ya no necesitaba de él para renovar ya que lo había hecho dos o tres veces antes y ahí terminó nuestra relación y cada uno fue por su lado", declaró tiempo atrás a Uruguayo, programa de DirecTV.

AFP

Cuando Edinson Cavani fue la figura del Sudamericano sub 20 de Paraguay 2007, era representado por Pablo Bentancur que ya era propietario del 33,3% de su ficha. El 30 de enero de ese año, cuando se concretó su pase a Palermo, el jugador viajó por su cuenta con el italiano Vincenzo D'Ippolito que resultó ser el socio de Bentancur. Con el tiempo, el jugador pasó a ser representado por el italiano Claudio Annelluci. Actualmente su agente es su hermano Walter Guglielmone.

Valverde sigue esta tendencia aunque hay otros jugadores de selección que mantuvieron a sus contratistas de origen como Fernando Muslera y Martín Cáceres con Daniel Fonseca.