"Falta a la verdad": Arbeleche respondió a Oddone por exposición de motivos en proyecto de Rendición de Cuentas

De acuerdo con el texto, Arbeleche asegura que “el Frente Amplio insiste en construir un relato fiscal que falta a la verdad, presentando una supuesta ‘herencia fiscal descontrolada’ que no se ajusta a los hechos”.

Durante ese año, el gasto real “obedeció fundamentalmente a una inflación menor a la prevista, lo que constituye además una fortaleza macroeconómica relevante para la ciudadanía”.

En la carta, Arbeleche también rechazó que el gobierno anterior postergara pagos asociados a la obra del Ferrocarril Central “de forma deliberada”.

“Como se le informó al gobierno actual y se documentó en los informes fiscales, no se trató de una postergación sino de una decisión de no proceder a iniciar los pagos por disponibilidad vinculados al Ferrocarril Central debido a la ausencia de informes técnicos que justificaran dichos desembolsos”, agrega.

La exjerarca asegura que “no es admisible presente compromisos habituales como un problema fiscal”, porque en el Presupuesto Nacional y en obras bajo el régimen de participación público-privada es “común que quedan compromisos a ejecutarse en ejercicios posteriores”.

“Así ocurrió en 2020, cuando nuestra administración asumió compromisos heredados por US$ 80 millones; en 2021 fueron US$ 200 millones; en 2023 y 2024 fueron US$ 300 millones”, asegura Arbeleche.

La exministra entiende que el actual gobierno “no solo falta a la verdad, sino que ofrecen una interpretación sesgada del estado de las cuentas públicas al cierre” de la administración anterior.

“Consideramos fundamental que los documentos oficiales reflejen con rigor y veracidad la situación fiscal del año 2024, y que la ciudadanía —destinataria última de la política económica— acceda a información clara y precisa. Solo así es posible sostener un debate público informado y fortalecer el marco institucional que con tanto trabajo se consolidó en los últimos años”, finaliza el texto.