Cerro debe US$ 250.000 y si no paga no arrancará la temporada 2020

La Mutual Uruguaya de Futbolistas Profesionales informó en su cuenta oficial de Twitter las deudas que tienen los clubes al 31 de diciembre pasado, aunque también aclara que alguna de ellas, pueden haberse cancelado en estos días.

Según lo publicado por el gremio de los jugadores, el club que adeuda más dinero es Cerro con US$ 252.581 y que cuenta, nada menos, que con 64 reclamos diferentes.

El segundo club que más debe es el otro de la Villa, Rampla Juniors que descendió el mes pasado a la Segunda División Profesional.

Los números de la Mutual indican que los picapiedras adeudan US$ 134.400 de 55 reclamos.

Peñarol ocupa el tercer lugar en deudas con US$ 59.186 con 18 reclamos, en tanto que Defensor Sporting tiene deudas por US$ 32.779 con 2 reclamos.

Los otros clubes que tienen adeudos menores son Cerro Largo con US$ 11.751 debido a 2 reclamos, Boston River con US$ 10.214 (3), Danubio US$ 6.566 (2) y Racing US$ 4.055 (5).

El total de adeudos al 31 de diciembre es de US$ 511.532.

Cabe recordar que Cerro, el club que más debe, pudo jugar el Campeonato Uruguayo 2019 debido a que canceló una deuda en la noche en la que debía hacerlo, es decir, como ocurre comunmente, a última hora, el mismo 15 de febrero pasado.

El plantel de los cerrenses no entrenó en más de una ocasión en la pretemporada pasada por la deuda que ascendía a US$ 320.000.

Por otra parte, como sucede siempre, estas deudas deben abonarse el viernes 7 de febrero próximo, teniendo en cuenta que el 9 está fijado el inicio del Campeonato Uruguayo 2020.

A su vez, estas deudas que se tienen en cuenta, son solamente con futbolistas. por lo que en estos números no aparecen las que existen con los distintos cuerpos técnicos y funcionarios de las distintas instituciones