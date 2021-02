Cerro Largo espera a Peñarol para intentar cortar su racha de cinco partidos sin sumar

Cerro Largo FC intentará romper su mala racha en el Torneo Clausura cuando este miércoles reciba a Peñarol en el Ubilla de Melo (19:30 horas), el escenario que se había convertido en una fortaleza donde era muy difícil llevarse puntos, pero que en los dos últimos partidos terminaron con victorias para los visitantes.

El equipo arachán ha perdido sus últimos cinco partidos, ante Boston River (de visitante), Deportivo Maldonado (de local), Rentistas (V), Liverpool (V) y Wanderers (L), por lo que ha tenido un bajón en la tabla anual.

Luego de haber finalizado cuarto en el Apertura con 24 unidades, cuatro menos que Rentistas y Nacional, en el Clausura solo ha sumado cuatro puntos y se ubica penúltimo.

En la anual, sumando el Intermedio, tiene 38 unidades, y está octavo, en el último casillero para meterse en copas internacionales, a las que en la temporada pasada logró acceder a la Libertadores luego de una brillante campaña.

El entrenador de Cerro Largo, Danielo Núñez, explicó a Referí los motivos que llevaron al actual momento del su equipo en el Clausura, un combo en el que entran la intensa actividad, la llegada tardía de los futbolistas argentinos, las recuperaciones entre partidos y la conformación del plantel.

“Lo primero que vemos, y que se viene acentuando, es que tenemos una seguidilla de partidos que se juegan cada tres días, con viajes de por medio, un plantel que se quedó corto porque se fueron jugadores en el correr del año y eso fue disminuyendo el potencial del equipo, y no se pudo reponer, prácticamente”, señaló el DT.

Otro punto que afectó al equipo fue que los futbolistas argentinos del plantel, Agustín Heredía, Gabriel Báez y Gonzalo Lamardo, se sumaron más tarde a los entrenamientos por causa del cierre de fronteras y la posterior cuarentena obligatoria.

“Los argentinos, que siempre han sido base en este proceso en el que estamos, llegaron muy tarde, se perdieron todo el proceso inicial previo al campeonato en el que trabajamos en doble horario con nueve sesiones en doble turno, para la base para afrontar la competencia, que sabíamos que iba a ser con esta seguidilla”, explicó Danielo, quien también se quedó sin el argentino Tomás Fernández, que había sido figura en el Apertura y que cambió de club.

El técnico señaló que los jugadores de la vecina orilla han ido sumando minutos, ingresando recién luego del cuarto partido, pero que todavía no tienen ritmo para jugar los 90.

Otra causa del momento arachán es el desgaste físico que sufre el plantel, que a diferencia de otros equipos debe realizar 400 kilómetros de ida y otros 400 de vuelta cada vez que debe jugar en la capital.

“Tenemos jugadores que les ha costado muchos más que a otros la recuperación entre las 72 horas. Eso ha llevado a que busquemos, en base a variantes, mantener un equilibrio y no lo hemos podido lograr”, explicó.

“Hemos carecido de equilibrio en los 90 minutos. Hacemos un tiempo bien y luego el equipo se cae. Por ahí está el análisis que hicimos nosotros”, sostuvo el entrenador, quien destacó que desde el club se está haciendo todo lo necesario para tener la mejor recuperación, viajando en dos unidades con las mayores comodidades y yendo a hoteles de primer nivel.

Núñez también se refirió al plantel que le quedó para este Clausura, el que consideró que es “de bajo perfil” ante la falta de referentes.

“Nos está costando más con este plantel que con otros que quizás eran más fuerte mentalmente, que tenían referentes que se hacían sentir en base a la personalidad y trayectoria”, comentó. “Estamos careciendo un poco de eso refrentes en el plantel. Eso es importante, porque al grupo le ayuda a crecer y aporta herramientas importantes para salir de momentos difíciles”.

A pesar del momento de su equipo, el DT confía en la recuperación y entiende que estos bajones son habituales en el fútbol.

“Estamos trabajando para mejorar, a veces los tiempos no son los que queremos o hay que esperar un poco más”, manifestó. “El fútbol te cobra cuentas rápidamente, a veces estas arriba y a veces abajo. Cuando estás arriba no todo es bueno o excelente, y cuando estas abajo no todo es malo, hay que ser claros. Son rachas que pasan en los equipos”.

También señaló que ha habido “una irregularidad marcada en todos los equipos” y que se acentúa más en su cuadro debido a que lleva cinco partidos seguidos sin sumar. “Quizás hay otros equipos que han perdido esos puntos, pero no de forma consecutiva”, indicó.

Ante Peñarol, este miércoles, Cerro Largo intentará volver a sumar en su cancha, la cual ha sido cuestionada por su estado. Núñez defendió su escenario, en el que espera cambiar su racha.

El entrenador no podrá contar con el zaguero Mauro Brasil, cuya ficha pertenece a los aurinegros y está cedido. En el resto del plantel, dijo tener a todos los jugadores a la orden.

El probable equipo tiene la duda en el arco entre Washington Aguerre, que tuvo fiebre en los días previos, y Ramiro Bentancourt; mientras que en el fondo estarían Emanuel Beltrán, Emilio Mac Eachen, Agustín Heredia y Martín Ferreira; Ángel Cayetano, Hugo Dorrego, Gonzalo Lamardo y Gabriel Báez; Guillermo May y Bruno Foliados. También se esperará al goleador Enzo Borges.

Respaldo absoluto del club

El presidente de Cerro Largo FC, Ernesto Dehl, ratificó la confianza en Danielo Núñez pese al mal momento del equipo.

“Sabemos cómo trabaja”, dijo a La voz deportiva, de radio La voz de Melo. “Es un técnico exitoso, el más exitoso del departamento y uno de los más exitosos del país”.

“La tranquilidad la tiene Danielo porque nos conoce. Sabemos que esto se va a revertir”, agregó el presidente quien señaló que no hay que “agrandar los problemas”. “Hay que corregir los errores y buscar recorrer otra vez esa ruta de triunfos que tuvo Cerro Largo, que tanto tiempo nos llevó a ser invictos en el Ubilla y que el Ubilla se transformara en un reducto inexpugnable”, expresó Dehl.