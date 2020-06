Charlando bajito: cómo fue la escuela en cuarentena según el relato de los niños

La nueva serie web documental Charlando en Cuarentena -que surge del ciclo Charlando Bajito emitido en TNU- busca reflexionar a través del testimonio de niños, niñas y adolescentes de todo el país sobre la situación actual provocada por la crisis sanitaria del coronavirus.

En este primer episodio denominado "La escuela en cuarentena" los niños cuentan cómo se sienten al respecto de no asistir a clases, a quiénes extrañan, qué pasa cuando tienen que hacer la tarea desde la casa, cómo son las clases por zoom y más.

Para ellos, el hecho de no asistir a clases es más aburrido de lo que pensaban ya que extrañan no solo a sus amigos sino que a los maestros, los recreos y hasta incluso "el sonido del pizarrón". Asimismo, la mayoría explicó que prefiere volver a las clases presenciales porque los maestros explican mejor las tareas que los padres. "Siempre pensé que la escuela era como "ah no pasa nada" pero luego que no fui me empecé a aburrir y preferí tener un profesor que me enseñe adelante" dijo Juan Pablo, de Mercedes, Soriano.

"Apenas tengamos vacuna y apenas me de la vacuna, voy a ir a la escuela. Necesito ir a la escuela" afirmó Manuel, de Montevideo.