Charlie Hebdo: la polémica republicación de la revista de las caricaturas de Mahoma que motivaron el ataque de 2015

Getty Images "Todo eso por esto", se lee en la portada de la nueva edición de la revista, que vuelve republicar una decena de caricaturas de Mahoma.

Así es como titula la revista satírica francesa Charlie Hebdo su más reciente edición, que publica nuevamente los dibujos del profeta Mahoma que motivaron el ataque terrorista a sus oficinas hace 5 años.

La republicación llega un día antes del inicio del juicio a 14 personas acusadas de ayudar a los dos atacantes islamistas que realizaron el ataque el 7 de enero de 2015 en París.

En el atentado murieron 12 personas, incluidos varios de los caricaturistas más conocidos de Charlie Hebdo. Otras 5 personas murieron en ataques relacionados en la capital francesa días después.

Esos ataques marcaron el comienzo de una ola de atentados yihadistas en Francia.

En la portada de su más reciente edición vienen las 12 caricaturas originales del profeta Mahoma que fueron publicadas en un periódico danés antes de aparecer en Charlie Hebdo.

Uno de los cartones muestra al profeta del Islam usando una bomba en lugar de un turbante.

El titular de la edición dice "Tout ça pour ça" ("Todo eso por esto").

Reuters Los ataques a Charlie Hebdo motivaron una campaña de solidaridad mundial bajo el lema "Yo Soy Charlie"

En el editorial de este número, la revista dice que desde los atentados de 2015 a menudo se le ha pedido que continúe imprimiendo caricaturas del profeta.

"Siempre nos hemos negado a hacerlo, no porque esté prohibido, la ley nos lo permite, sino porque se necesitaba una buena razón para hacerlo, una razón que tenga sentido y que aporte algo al debate", señala.

"Reproducir estas caricaturas en la semana en que se abre el juicio a los ataques terroristas de enero de 2015 nos pareció esencial", añade.

¿Qué pasó en 2015?

El 7 de enero de 2015, los hermanos Said y Cherif Kouachi irrumpieron en las oficinas de Charlie Hebdo y abrieron fuego indiscriminadamente.

Esto causó la muerte del editor Stéphane Charbonnier, conocido como "Charb", otros cuatro dibujantes, entre ellos "Cabu", dos columnistas, un editor de textos, un invitado que asistía a la reunión y un conserje.

También murieron el guardaespaldas del editor y un policía.

Reuters Cherif y Said Kouachi murieron abatidos por la policía poco después del ataque.

Mientras la policía buscaba a los dos hermanos, que finalmente fueron abatidos por la policía, comenzó otro asedio en el este de París.

Amedy Coulibaly, que era una conocida de los hermanos Kouachi, mató a una mujer policía antes de tomar como rehenes a varias personas en un supermercado judío.

Mató a cuatro hombres el 9 de enero antes de ser asesinada a tiros en un enfrentamiento con la policía.

Reuters Los perpetradores del ataque a Charlie Hebdo lograron escapar, pero fueron encontrados dos días después.

En una grabación de video, Coulibaly dijo que los ataques se llevaron a cabo en nombre del autodenominado Estado Islámico.

¿Qué se espera del juicio?

Las 14 personas que van desde este miércole a juicio están acusadas de obtener armas y brindar apoyo logístico a los atacantes de las oficinas de Charlie Hebdo en París, así como de los posteriores ataques a un supermercado judío y a un agente de la policía.

De ese grupo, tres personas están siendo juzgadas en rebeldía, ya que se cree que huyeron al norte de Siria o Irak.

EPA Se espera que el juicio de los 14 acusados tenga dos meses de duración.

La parte acusadora la integran unas 200 personas y se espera que testifiquen sobrevivientes de los atentados, informó la emisora francesa RFI.

El juicio debía comenzar en marzo, pero se pospuso debido a la pandemia de covid-19. Está previsto que llegue a sus conclusiones en noviembre.

¿Por qué Charlie Hebdo era un objetivo?

La sátira antisistema de Charlie Hebdo, que se mofa de la extrema derecha y de aspectos del catolicismo y del judaísmo así como del Islam, había causado polémica durante mucho tiempo.

Pero fueron sus caricaturas del profeta Mahoma las que provocaron amenazas de muerte contra el equipo editorial y un ataque con bomba de gasolina en sus oficinas en 2011.

Charbonnier había defendido firmemente las caricaturas como símbolo de la libertad de expresión.

AFP Los cartones del profeta Mahoma en páginas interiores de la edición del 7 de enero de 2015 de Charlie Hebdo fueron polémicos.

"No culpo a los musulmanes por no reírse de nuestros dibujos", dijo el editor en 2012. "Vivo bajo la ley francesa. No vivo bajo la ley del Corán".

Tras el ataque de 2015, miles de personas salieron a las calles en protesta y el hashtag #JeSuisCharlie (Yo Soy Charlie) comenzó a ser tendencia en todo el mundo.

