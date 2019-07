Chediak propone cárcel exclusiva para "irrecuperables" y estudiar cadena perpetua revisable

Tras asegurar que hay casos de delincuentes que considera "irrecuperables", el ministro de la Suprema Corte de Justicia, Jorge Chediak, se mostró a favor de "estudiar" la aplicación de la cadena perpetua revisable para determinados delitos, según dijo en una entrevista con el programa Quién es Quién que se emite por Televisión Nacional. En ese sentido, el magistrado también afirmó que se debe aumentar la nómina de delitos por los que se puede imputar 30 años de cárcel y otros 15 que pueden agregarse, algo que en la actualidad rige para delitos considerados muy graves como violación, homicidio, rapiña, copamiento y secuestro.

"Simplemente por experiencia, ya con 41 años de juez, estoy convencido de que hay casos irrecuperables. Hay un porcentaje que no puedo establecer de personas que han delinquido que no pueden ser rehabilitados", dijo Chediak. "Lo que deberíamos es ser capaces de detectar cuáles son, tener establecimientos especiales para ellos, resignarnos a esa situación, centrarnos en que no se fugen, y que la sociedad esté a salvo de esas personas", agregó durante la entrevista en el programa que también se emite por Diamante FM.

El ministro señaló que el sistema penitenciario y judicial debería buscar que esas personas "estén el mayor tiempo posible privados de la libertad ambulatoria" y también planteó "aumentar el elenco de delitos que ameritan penas privativas de libertad tan largas", en referencia a sanciones de hasta 45 años de prisión.

Consultado por el periodista acerca de su opinión sobre la cadena perpetura, el magistrado se mostró a favor de "estudiar" la aplicación de ese tipo de pena de manera revisable para determinados delitos. "Yo soy filosóficamente opuesto a la cadena perpetua pero habría que estudiar el tema de la cadena perpetua revisable porque hay que reconocer que hay un porcentaje de delincuentes en delitos muy graves que no son rehabilitables", dijo.

El integrante de la Suprema Corte de Justicia también opinó que para revertir la tendencia delictiva que va en aumento se debe "adoptar una cantidad de medidas", con énfasis en "el reforzamiento de la respuesta punitiva del Estado".

Durante la entrevista, también aludió a un "concepto" que le trasladaron especialistas del sistema penal italiano sobre la duración de las penas, que se basa en que las sanciones deben ser más bien largas y no cortas en el tiempo para permitir re educar a los delincuentes. "Las penas de privación de libertad, incluso para adolescentes, deben ser largas, porque allí usted saca de su entorno natural a quien cometió un delito, tiene tiempo de darle un verdadera educación en valores, habilidades básicas como leer y escribir, pero sobre todo crearle hábitos de trabajo distintos a los que tenia cuando cometió el delito", dijo Chediak en el programa Quién es Quién.

Sobre los adolescentes en particular, afirmó que la pena máxima debería ser de 10 años y no de cinco años como hasta ahora.