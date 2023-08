"Chengue" Morales sobre Mía Etcheverría: "Tratar de saltear la situación sin hacerle daño a los niños"

El exjugador de Nacional y la selección uruguaya Richard "Chengue" Morales se refirió a la situación de su expareja Mía Etcheverría, quien fue imputada por intentar traficar cocaína hace más de un mes desde el Aeropuerto de Carrasco.

"De eso prefiero no hablar porque son cosas que no me corresponden en ningún sentido. Con mi pareja actual estamos muy bien. Estamos con nuestros hijos sobrellevándolo de la mejor manera posible. Y tratando de que los niños sean felices", declaró a El Observador en la "Cena de los famosos" realizada en Punta del Este.

Etcheverría, con quien el "Chengue" tiene dos hijos, fue imputada por el delito de exportación de sustancias estupefacientes. La modelo participó en la preparación y en la fase final de la exportación de la droga, seis kilos de cocaína, que se encontraba en el "doble fondo" de dos valijas que se incautaron.

La actriz acompañó a la terminal aérea a las personas que iban a transportar la droga, y tras el hallazgo se procedió a su detención en ese lugar.

Consultado sobre el hecho, Morales volvió a insistir: "No estoy informado, no sé nada". "Como papá cuando me enteré de la situación traté de colaborar con el tema legal. En este momento no tengo más información", dijo.

El exfutbolista habló sobre cómo están sus hijos: "Están bien, están contenidos, están en familia, están yendo al colegio, están mimados, están cuidados, están bien alimentados, que es lo más importante, comen mucho. Y sí... es una situación difícil, pero como toda piedra en el camino tratar de saltearla sin hacerle daño a los niños", declaró.