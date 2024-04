“Lloré mucho, estuve cinco meses sin salir a la calle”: el Chengue Morales recordó cuando tiró la camiseta de Nacional a la hinchada de Peñarol

Richard “Chengue” Morales, el exfutbolista, recordó cuando arrojó la camiseta de Nacional a la hinchada de Peñarol en un clásico del año 2008 y contó que lloró “mucho” por los tricolores debido a ese episodio.

“Lloré mucho por Nacional”, dijo al hablar nuevamente del tema en De a Charla.

“Lloré en el momento de la camiseta, lo pasé mal, en soledad”, agregó, el exdelantero de la selección uruguaya.

Además, contó cómo pasó luego de ese momento. “Estuve cinco meses, casi seis, encerrado en el fondo de mi casa, sin salir a la calle. Porque sentía vergüenza, mucha pena. Y no sabía cómo iba a reaccionar con el que me dijera algo sobre este tema”.

Inés Guimaraens

Richard "Chengue" Morales

El Chengue recordó que tiró su camiseta “hacia la hinchada de Peñarol”.

“Fue un desborde generalizado por todo lo que había pasado, porque la noche anterior había jugadores que no querían jugar el clásico. Fueron a mi cuarto, yo hablé con Gerardo (Pelusso) y les dije que fueran a hablar con él”, agregó.

“Yo sentía antes de empezar el partido que no estábamos preparados para jugar ese partido, que el equipo no arrancaba, que el calentamiento era tibio, que no estaba pasando algo raro… Y se demostró adentro de la cancha”, dijo el atacante.

Los detalles que había contado a Referí

En una entrevista de 2023, en la que repasó su vida, Richard Morales contó a Referí más detalles de por qué tiró la camiseta.

“Habían pasado un montón de cosas. La noche anterior les habían pedido a cinco jugadores que no jugaran ese clásico porque en la semana se iban a jugar al exterior. Fueron a mi cuarto –porque yo era el capitán–, y les dije que no tenía nada que ver, que eran ellos quienes debían tomar la decisión de jugar o no, y que lo hablaran con el entrenador”.

“Eso me enojó mucho porque creo que Nacional es un club muy grande como para tomar ese tipo de decisiones. No daba ni para pensarlo. No era el momento para hablar del tema. Me tocó vivir esa situación y fue un poco que exploté como capitán, me pasaron todas esas situaciones por la cabeza que no eran nada agradables para mí. Mirá la gravedad del caso. Tremendo”, sostuvo.

El hecho ocurrió en el segundo tiempo del clásico, que Peñarol ganaba 2-0, y luego de que el Chengue fuera expulsado.