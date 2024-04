Déficit, devaluación, recesión y cepo: las críticas de los economistas al plan económico de Milei

En el discurso que brindó en la noche del lunes a través de una cadena nacional, el presidente de la Nación Javier Milei anunció un superávit financiero de 0,2% para el primer trimestre del año, y cargó contra los economistas que "sistemáticamente cuestionan nuestras ideas". Detrás, el ministro de Economí­a Luis Caputo, el presidente del Banco Central Santiago Bausili y su vice, Vladimir Werning, y el secretario de Finanzas Pablo Quirno custodiaban las espaldas del mandatario.

"En contra de los pronósticos de la mayoría de los dirigentes políticos, los economistas profesionales, los comentaristas televisivos y los periodistas especializados, así como buena parte del establishment argentino, quiero anunciar que el sector público nacional registró durante el mes de marzo un superávit financiero de más de 275 mil millones de pesos. Esto representa un hito significativo, ya que después de casi 20 años, el superávit financiero alcanzó el 0,2% del PIB durante el primer trimestre del año", comenzó.

El presidente dejó en claro que "el gobierno tenía razón y nuestro plan está funcionando", a pesar de "aquellos que sistemáticamente cuestionan nuestras ideas e incluso promueven nuestro fracaso". Pero ¿qué fue lo que despertó esta expresión del presidente?

Sucede que, en los últimos días, incluso algunos economistas que en algun momento fueron cercanos al mandatario o que han sido públicamente conocidos por su formación liberal han expresado algunas reservas respecto de la marcha de la economía.

Cadena nacional del Presidente Javier Milei. pic.twitter.com/FNoA98XTT7 — Oficina del Presidente (@OPRArgentina) April 23, 2024

Qué dijeron los economistas que cuestionaron el plan económico

Domingo Cavallo

En la previa del anuncio del presidente, el mejor ministro de Economía de la historia según el presidente aseguró que "plantearse que el déficit tiene que ser cero incluyendo todos los intereses, pagos de intereses, de la deuda, es un objetivo demasiado ambicioso y a lo mejor imposible de conseguir", y teniendo en cuenta las proyecciones del FMI para la economía, advirtió que un rebote no será posible a menos que se elimine el cepo cambiario. También afirmó que "es poco probable que la inflación continúe disminuyendo a partir de mayo con el mismo ritmo que ha tenido hasta abril”, y que "piensan que hacia fin de año se puede converger a una tasa de inflación más cercana a un 2% mensual. A mí me parece muy difícil”.

Foto: EFE

Domingo Cavallo, ex ministro de Economía durante el gobierno de Carlos Menem y considerado por Milei como "el mejor de la historia".

Miguel Ángel Broda

En una entrevista con Canal 26 realizada días atrás, el ex jefe de Milei señaló que “tenemos un problema con la cotización del peso" y que "estamos conviviendo con la base monetaria más mínima de la historia argentina". Luego, dejó en claro que "un tipo de cambio más alto sería más favorable para salir del pozo un poco más rápido” y, en ese sentido, continuó declarando que "no se puede salir rápido del cepo. La estrategia debería consistir en ir a una competencia de monedas, pero, cuidado, nos podría pasar lo que le ocurrió a Perú con su canasta de monedas. Terminaríamos en una pesificación en lugar de lograr una dolarización”. Y, finalmente, concluyó sosteniendo que "las inversiones no van a llegar hasta que no exista una reforma laboral, una reforma tributaria, una reforma previsional y una salida del cepo que abra la economía".

Carlos Rodríguez

El pasado domingo, el ex funcionario de Menem y asesor de Milei durante la campaña electoral le brindó una entrevista a La Nación y expresó que "estamos yendo a la depresión y no veo cómo se va a recuperar la caída de la inversión" y que "lo último que había que cambiar era el subsidio al transporte. Este subió los precios de alimentos y los sueldos de la gente siguen igual". Al ser consultado por el posible levantamiento del cepo cambiario, opinó que "no sé a qué valor sería. Tenés que hacer un plan Bonex en ese caso. No tiene más remedio. Y como no lo quieren hacer, no lo levantan", y, de esta manera, recordó una de las promesas iniciales del presidente: "El programa original era dolarizar y ahora estás pesificando todo. Ya dice que no va a dolarizar. Ese plan lo dejó de lado cuando se sacó de encima a Ocampo".

Carlos Melconian

En los últimos días, el apuntado por Patricia Bullrich como posible ministro de Economía en caso de que el Juntos por el Cambio ganara las pasadas elecciones cuestionó la frase de Milei en el Foro Llao Llao sobre la fuga de dólares e insistió con que "el presidente tiene la voluntad de no devaluar, es la palabra del presidente, pero una cosa es cuando hay una brecha de 100% o cuando el tipo de cambio tiene un desvío exagerado. Una brecha del 100% como la que recibió", y cerró: "El dólar libre del 10 de diciembre 2023 da hoy 2.200 pesos. La discusión hoy es que luego del innecesario dólar a $800, la inflación fue del 90% y el dólar subió al 2% mensual. La visión callejera es que estamos en un problema. El dólar de hoy no es genuino, es trabado".

Enrique Szewach

El economista y director ejecutivo del Instituto de Estudios Económicos sobre la Realidad Argentina y Latinoamericana de la Fundación Mediterránea, en declaraciones a Radio Rivadavia, expresó que esto fue gracias a "sentarse sobre la caja" y no realizar pagos debido a la "situación de emergencia" del país. No obstante, advirtió que es necesario realizar reformas para que sea sostenible en el tiempo: "Hay algo en la Ley de Bases y en el paquete fiscal que pueden ayudar".

Martín Redrado

En el mismo sentido, el economista manifestó que el Gobierno "ha pisado muchos gastos" y que esto no se puede mantener a largo plazo, es por eso que se refirió puntualmente a los sectores más vulnerables, mencionando que "un jubilado que cobra la mínima no puede cubrir ni la mitad de la canasta básica". Estas aseveraciones se corroboran con un informe de la consultora Analytica, que indicó que en marzo el gasto en jubilaciones y pensiones se redujo casi un 35%.