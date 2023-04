¿Chilavert candidato a las elecciones en Argentina? Un partido grande se lo pidió

La precandidata a la presidencia de Argentina por Juntos por el Cambio, Patricia Bullrich, dijo que le ofreció al exarquero paraguayo José Luis Chilavert ser candidato a intendente de La Matanza, según consignó Clarín.

La presidenta del partido Propuesta Republicana (PRO) se refirió a esta posibilidad en diálogo con radio Continental.

"A mí me encantaría, pero ahora está trabajando en Paraguay. Me dijo que a él le encantaría y me parece que es una persona que tiene fuerte personalidad, tiene arrastre, es un tipo por ideas claras", aseguró Bullrich.

"Pero me dijo: 'Me voy por mi Paraguay', veremos", añadió la exministra de Seguridad.

"En La Matanza, lo básico es utilizar los recursos de una manera adecuada. La Matanza tiene un fondo de ahorro enorme y no lo utiliza para el bienestar de la gente. En La Matanza tenes calle de tierras por todos lados, no hay cloacas, no hay seguridad", sostuvo Bullrich.

"En La Matanza guardan la plata, no la invierten, no tienen agua de calidad, las calles son un desastre, la iluminación es un desastre, no tiene centro de monitoreo cuando todas las ciudades del país tienen centro de monitoreo para ver el delito, no tienen nada. Es como que deciden ahorrar el dinero, nadie sabe para qué, y no invertirlo en calidad de vida de la gente", subrayó la precandidata a la presidencia que se reunió en octubre de 2022 con Luis Lacalle Pou en Torre Ejecutiva.

En aquella oportunidad, tuvieron una "larga e interesante reunión", según Bullrich.

"Analizamos los intereses comunes, entre ellos el turismo, el uso de los puertos y de la Hidrovía, y en avanzar en donde el Mercosur no lo haga", señaló a través de Twitter.

La presidenta del PRO definió al presidente de Uruguay como "un gran amigo de los argentinos".

Chilavert, candidato a presiente

El exarquero de Peñarol, Chilavert, es candidato a la presidencia de Paraguay, pese a que las encuestas muestran su bajo apoyo electoral.

Las elecciones serán el 30 de abril. La encuestadora GEO (Gabinete de Estudios de Opinión) da como favorito a Efraín Alegre (38,9%) frente al candidato del oficialismo –el Partido Colorado– Santiago Peña (35,2%), según AFP.

Mucho más atrás aparecen el candidato antisistema Paraguayo Cubas (10%), el socialista Euclides Acevedo (6%) y Chilavert, exarquero de la selección paraguaya y de Vélez Sarsfield de Argentina, con menos de 1%.

Con información de AFP