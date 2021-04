Christian Ferreyra es sinónimo de garantía: el mejor juez uruguayo por quinta vez en su carrera

Un short negro que usaba para entrenar, una camiseta que le arrimó un amigo y un par de medias prestadas. Christian Ferreyra armaba su bolso para arbitrar el primer partido de su carrera cuando se percató de un pequeño gran detalle. ¿Y la moneda? ¿Cómo iba a hacer el sorteo con los capitanes de cada equipo? Entonces le pidió una a su padre, que coleccionaba monedas de distintos países. Le dio una vieja, de 10 nuevos pesos. Esa vieja moneda acompañó al mejor árbitro del fútbol uruguayo hasta llegar a Primera División. Ya no la usa en la cancha por miedo a perderla. Pero en cada partido la lleva en su necesaire como un amuleto especial.

Hace unos días un estudiante liceal le hizo una pregunta: "¿Cuál fue el partido más importante de tu carrera?" Y Ferreyra, de 42 años cumplidos el 16 de enero, le respondió: "El próximo". Y en diálogo con Referí se explaya: "Porque la carrera del árbitro es eso, si tenés 20 partidos brillantes y llega un domingo y te comés un penal o cometés un error importante ya quedás en el ojo de la tormenta. Por eso lo difícil no es llegar sino mantenerse. El currículum sirve, te da reconocimiento, te da un nombre y credibilidad, pero esa credibilidad la tenés que alimentar partido a partido y la podés perder en dos segundos. Por eso antes de cada partido le digo a mis compañeros de terna que el currículum se queda en la mesita de luz. Porque así es la vida del árbitro. Es como el jugador de fútbol que no anda bien y va al banco. ¿Sabés cuál es el mejor juez? El que menos se equivoca, porque equivocar nos equivocamos todos".

Carlos Pazos

Ferreyra arrasó en la votación 2020 de Fútbolx100 y conquistó el premio al mejor juez de la temporada por quinta vez en los últimos seis años. Solo se le escapó la corona en 2016 (ganó Leodán González).

El internacional se acerca así a los siete premios que ganó en forma consecutiva Jorge Larrionda entre el Uruguayo Especial 2005 y el 2010-2011).

"Es un honor, un orgullo, una alegría enorme ganar nuevamente esta premiación que se realiza hace años, es una gran satisfacción, una caricia luego de tanto esfuerzo en esta profesión"

En 2015 sufrió una rotura de tendón de aquiles que amenazó con cortarle la carrera. ¿Quién lo recuperó? Walter Ferreira, el manosanta del fútbol uruguayo que falleció en 2016.

"Me costó recuperarme porque es una lesión que lleva su tiempo y deja secuelas musculares. Varios doctores me dijeron que me tenía que operar, pero él me dijo: 'Venía a casa que te lo vamos a recuperar'. ¡Qué hombre con paciencia y psicología! Si no fuera por su humildad y su dedicación profesional no volvía a arbitrar. Y así era con todo el mundo, con el futbolista profesional o con cualquier particular que llegaba por un accidente doméstico", cuenta Ferreya.

Esa lesión, que lo tuvo seis meses afuera de las canchas, fue la que frenó su progresión internacional. Si bien nunca dejó de ser árbitro internacional, entre 2017 y 2019 no fue considerado por Conmebol para impartir justicia en sus competiciones continentales: "Estuve algún partido de cuarto árbitro pero así es esta profesión, hay que esperar la oportunidad. Y se me volvió a dar el año pasado. Primero con la Libertadores sub 20 donde terminé haciendo la final (Independiente del Valle 2-1 a River Plate), luego un Caracas-Boca Juniors por Libertadores y ahí justo llegó la pandemia".

Las condicionantes que la parálisis del fútbol impuso el covid-19 hacen que para Ferreyra este premio tenga un gusto especial: "Fue un parate largo y me tocó volver con el clásico de la neblina. Y después partidos cada 48 o 72 horas. En los primeros 13 días dirigí seis partidos. Y acá el juez uruguayo no tiene una disponibilidad del 100% para el deporte, no puede hacer una recuperación física post partido como los futbolistas. No, al otro día te levantás temprano a laburar. Además, los jueces pasamos a entrenar en el Complejo Celeste que queda lejos, sin poder bañarnos. Fue una exigencia física y piscológica enorme", expresa en diálogo con Referí.

Diego Battiste

Lleva siete clásicos dirigidos

Ferreyra tiene una empresa unipersonal que realiza gestorías. Trabaja de 8 a 18 horas y luego entrena. "Por eso hago un balance muy positivo de lo que fue la temporada del arbitraje uruguayo. En determinado momento solo quedaron para el torneo local los de primera categoría porque los internacionales estábamos todos afuera y lo hicieron muy bien".

AFP

En 2019 volvió a la arena internacional

Tras realizar tres partidos en setiembre por Copa Sudamericana y el 7 de diciembre, luego de ser cuarto árbitro en Inter-Boca Juniors, contrajo covid-19 y se tuvo que quedar en un hotel de San Pablo 14 días aislado: "No tuve síntomas graves, sentía cansancio, dolor de cabeza y perdí el olfato. Se hizo difícil estar encerrado en hotel y que te dejaran la comida en una bandeja en la puerta, pero tuve suerte de que el gerente del hotel era uruguayo y nos consiguió yerba".

Se fue de su casa un 30 de noviembre y recién pudo volver el 23 de diciembre. Como no había pasajes San Pablo-Montevideo, tomó un avión a Buenos Aires y de ahí se tuvo que volver en remis. "En medio del viaje (Luis) Lacalle Pou anunció que se cerraban las fronteras. Íbamos cruzando el puente San Martín y le dije al chofer, 'metele que nos quedamos'", recuerda a las risas.

Carlos Pazos

Con su hijo, en un clásico: "Hincha de papá" decía su remera

Llegó con el pan dulce abajo del brazo para festejar Navidad con la familia. La llegada de su hijo, hace tres años le cambió la vida. Fue en el mismo año que perdió a sus padres. "Así es la vida, te da y te quita. A mis padres los perdí con un mes de diferencia. Fue muy duro. Pero siento que están ahí, que cada vez que entro a la cancha me siguen acompañando".