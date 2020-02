Ferreyra, en lista de habilitados para arbitrar en la Champions League o en la Euro 2020

Después de mucho tiempo sin ser considerado, la Conmebol recurrió a Christian Ferreyra y lo seleccionó en una lista de 51 árbitros sudamericanos que realizan un trabajo de pretemporada en Asunción. Las tareas de pretemporada de Ferreyra coinciden con el momento en el que el máximo organismo del fútbol sudamericano anunció un acuerdo con la UEFA a través del cual habrá intercambio de árbitros, por lo que lo pone en carrera. Esto indica que jueces sudamericanos arbitrarán partidos en la Champions League y ternas europeas en la Copa Libertadores.

Ferreyra inició este jueves un trabajo en la ciudad de Luque que, como dice en su página web la Conmebol, “el objetivo es fortalecer en conocimientos y procedimientos con miras a los torneos y competencias que trae el presente año”.

Ferreyra fue votado por cuarta vez por la prensa en 2019 como el mejor árbitro de la actividad local en la encuesta Fútbolx100 que realiza anualmente Referí.

Pese a ser considerado el mejor, el citado árbitro quedó al margen de las finales del Uruguayo de 2019 debido a que no tenía el cursillo de VAR de la Conmebol.

“Y bueno... Lo que pasa es que con la implementación del VAR no tenía claro todos los requisitos y si podía arbitrar en campo sin tener el curso de cabina”, dijo el árbitro a Referí.

Ferreyra agregó: “Uno siempre quiere estar en los partidos más importantes. No se pudo dar, pero miramos el medio vaso lleno y el medio vacío y me quedo contento con el año porque estuve en otros partidos importantes del campeonato y tuve un buen año. Me quedo con eso. El año que viene espero estar con el curso hecho y que me tengan en cuenta para los clásicos”.

En aquel entonces, el árbitro internacional uruguayo, tampoco había tenido la oportunidad de ser designado a eventos internacionales.

A los 42 años, y con cuatro años de carrera por delante, Ferreyra revelaba a Referí su sueño: “Nunca me tocó un torneo internacional y me gustaría que me tengan más en cuenta. Es el octavo año que tengo el escudo FIFA”.

Conmebol seleccionó a Ferreyra para compartir la pretemporada con 51 árbitros de los 10 países de Sudamerica en Asunción. La tarea, según reveló Conmebol, será durante la semana con pruebas físicas, simulaciones de partidos, entrenamientos y clases teóricas, junto con los instructores técnicos y físicos de árbitros y miembros y coordinadores de la Comisión que están a cargo del mismo”.

El acuerdo con la UEFA

En otro orden, la Conmebol anunció a través de su página web el acuerdo al cual llegó con la UEFA que permitirá intercambio de árbitros a través de un protocolo que se firmó el miércoles.

Esto indica que jueces de Sudamérica serán designados a partidos de la Champions y los europeos dirigirán en la Copa Libertadores.

La CONMEBOL y la UEFA renuevan el Memorando de Entendimiento para mejorar la cooperación



🔹 https://t.co/wf8fi4OOQg pic.twitter.com/2dPlNMjShx — CONMEBOL.com (@CONMEBOL) February 12, 2020

La Conmebol informó que ambas Confederaciones “acordaron poner en marcha un programa de intercambio de árbitros que permitirá que los oficiales de ambas organizaciones sean nombrados para supervisar los partidos internacionales en el continente del otro con el fin de proporcionar más experiencia a los árbitros. Este programa de intercambio podría posiblemente incluir un equipo de oficiales de partido de la UEFA designado para la fase de grupos de la Copa América y un equipo de oficiales de partido de la CONMEBOL designado para la fase de grupos de la UEFA EURO 2020. Además, también habrá intercambios similares entre la UEFA Champions League/Copa Libertadores y la UEFA Europa League/Copa Sudamericana”.

En el acuerdo se prevé especialmente la organización de partidos internacionales, así como la creación de proyectos conjuntos en materia de seguridad, marketing o de ética.