¿Ferreyra debió suspender el clásico entre Nacional y Peñarol porque no se veía por TV, por la neblina?

Christian Ferreyra volvió a repasar todo antes de salir al campo de juego a dirigir el clásico del Torneo Apertura, que este domingo marcó el regreso al fútbol de los grandes. Revisó el bolsillo para ver si tenía las tarjetas. Miró el cronómetro. Se acomodó el micrófono. Afuera, la neblina dificultaba la visibilidad. Por esa razón, antes de salir al campo, consultó al cuarto árbitro, Daniel Rodríguez: “¿Alguien te dijo algo de postergar unos minutos el partido?”. Y ante la respuesta negativa salió el campo de juego dispuesto a cumplir con la tarea asignada y pitar el inicio a la hora 15.

Una vez en el campo de juego, Ferreyra y sus compañeros comprobaron que la visión era correcta. Jamás se percataron de las dificultades que tuvieron quienes miraban el partido por televisión debido a la niebla.

A través de la transmisión de Tenfield era la única forma de ver el partido entre Nacional y Peñarol, porque en el regreso del fútbol (en la pandemia de covid-19) está prohibido el ingreso de espectadores a los estadios de fútbol. En otras condiciones, este domingo hubieran asistido entre 40.000 y 45.000 espectadores al Estadio Centenario.

Fue tal el impacto que causó la emisión de la TV que hasta el propio Marcelo Tinelli desde Argentina se expresó a través de las redes sociales diciendo: “No se ve nada, por la niebla. el clásico uruguayo Peñarol/Nacional. Se ven más las publicidades estáticas”.

Ferreyra se sorprendió con la pirotecnia que se lanzó cuando salieron los equipos a la cancha. El humo invadió el campo de juego lo que dificultó aún más el panorama para la emisión televisiva.

Allí fue el único momento en el que el árbitro decidió esperar unos minutos para que se despejara el humo, según reveló un integrante de la cuarteta arbitral a Referí.

“Adentro de la cancha se veía normal y puedo asegurar que nadie vino al vestuario de los árbitros, ni nos llamaron antes, ni durante el calentamiento, ni cuando salimos al campo de juego, para decirnos que postergáramos el partido”, reveló el integrante de la cuarteta del clásico consultado por Referí.

El árbitro dijo que para suspender el partido tiene que bajar al campo de juego una autoridad de la sociación Uruguaya de Fútbol (AUF) o un veedor para comunicar la decisión. Allí el árbitro puede postergar el inicio del partido o suspender el juego porque alguien se hace cargo de la medida.

Explicaron a Referí que dentro de la cancha la visión era normal, a pesar de la niebla.

Por su parte los dirigentes de la AUF tampoco entendieron pertinente postergar unos minutos el inicio del partido clásico debido a las condiciones climáticas.

D. Battiste

"Es un tema del árbitro, ahí no podemos intervenir. No existe eso. No nos dijeron nada de postergar o suspender y es un tema que a nosotros no nos corresponde. En ningún lugar del mundo pasa eso. Si hay niebla, o hielo, en la medida que estén dadas las condiciones vigentes, el partido se juega", dijo el neutral Jorge Casales a Referí.

“Llegué sobre la hora de inicio del partido y me llamó la atención de la niebla porque al momento de empezar no se veía nada. Pero esa decisión de postergar o suspender le correspondía a los árbitros”, reveló el integrante de la Mesa Ejecutiva, Aldo Gioia a Referí.

El dirigente agregó: “A nosotros no nos consultaron nada y además no es potestad de la Mesa Ejecutiva. Antes del partido mis hijos me mandaron un mensaje donde me decían que por la televisión no se veía nada, pero la visión en la cancha era normal y por eso se jugó el partido”.

En definitiva, Ferreyra, amparado en el reglamento y atendiendo a que en el campo de juego la visión era correcta, dio el visto bueno para jugar el clásico del Apertura que terminó igualado 1-1.