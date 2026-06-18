"Fue lamentable": la bronca del DT de Corea del Sur luego de que un dron sobrevolara la práctica previa al partido ante el local México y fuera derribado por la policía

Hong Myung-Bo , director técnico de la selección de Corea del Sur , confirmó este miércoles que un dron sobrevoló uno de sus entrenamientos previo al partido contra México, pero descartó que haya habido fuga de información de su estrategia.

México y Corea del Sur se enfrentan el jueves en Guadalajara por la segunda fecha del Grupo A del Mundial 2026 , donde también se ubican Sudáfrica y República Checa.

"Efectivamente, nos enteramos de que había un dron sobrevolando. Afortunadamente fue antes de desarrollar nuestra táctica", dijo Hong el miércoles en una rueda de prensa.

Más temprano, medios de comunicación reportaron que un dron sobrevoló la práctica del representativo surcoreano en las instalaciones de las Chivas del Guadalajara.

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El golazo de Corea del Sur desde adentro del área: mirá cómo se vio con la cámara del árbitro la espectacular definición de Hwang In-beom

"No nos afectó", aseguró el seleccionador de los Guerreros de Taeguk, pero "lo ocurrido sí fue lamentable".

Son Heung-min en la práctica de Corea del Sur en Guadalajara Foto: AFP

El drone fue derribado por la policía

La Asociación de Fútbol de Corea del Sur informó este miércoles de que las autoridades mexicanas derribaron un dron no autorizado que sobrevoló el entrenamiento a puerta cerrada de su selección para preparar el encuentro contra México del próximo jueves.

Un portavoz de la Asociación dijo a medios de comunicación de su país que el dron fue identificado por el equipo de seguridad de la selección e inmediatamente se informó a los agentes de la Guardia Nacional y del Ejército que protegían el centro deportivo Verde Valle, en Guadalajara, lugar de entrenamiento del equipo.

Soldados mostraron el equipo antidrones que utilizarán en los estadios mexicanos Foto: AFP

El escuadrón del Grupo Especial Antidrones identificó el dron y lo derribó con sistemas de bloqueo y transferencia electrónica, debido a que sobrevolaba un área no permitida.

El aparato cayó fuera del centro de entrenamiento y cuando los oficiales y representantes de la federación fueron a buscarlo, ya no estaba, por lo que se presume que los mismos pilotos -cuya nacionalidad no ha sido especificada- fueron quienes recuperaron el dron.

“Antes de que llegara el equipo nacional, dos hombres extranjeros sospechosos de ser los operadores huyeron con el dron”, señaló la federación.

El portavoz dio a conocer que “no hubo ningún impacto en la exposición” de las prácticas tácticas del equipo que ponga en peligro la confidencialidad, debido a que el vuelo ocurrió durante la fase de calentamiento de los jugadores.

Explicó, además, que aún no se sabe si el vuelo del dron se debió a espionaje por parte de algún medio de comunicación, de algún equipo rival o de aficionados, aunque el incidente ya fue informado a la FIFA y se solicitó una investigación a la policía.

Soldados mostraron el equipo antidrones que utilizarán en los estadios mexicanos Foto: AFP

Debido a que el centro de entrenamiento cuenta con cámaras de seguridad en todo el perímetro se pudo conocer la apariencia física de los dos pilotos que volaban el dron, por lo que se espera que la policía los identifique en las próximas horas.

El entrenamiento de la selección asiática concluyó con normalidad y sin más incidentes. Este miércoles el seleccionador Hong Myung-bo y un jugador darán una conferencia de prensa como parte de las actividades programadas por la FIFA previas al duelo entre los asiáticos y la selección mexicana.

Lo que dijeron sobre el partido ante México

Ya enfocado en el partido de este jueves en el estadio de Guadalajara, en el que estará en juego el liderato del grupo, Hong definió a México como "uno de los rivales más fuertes" en este Mundial.

El seleccionador de 57 años espera un estadio adverso, contrario al primer partido en el que vencieron 2-1 a República Checa con el apoyo de los aficionados locales.

"En el primer partido nos animaron con mucha pasión, ahora será diferente, pero mis jugadores tienen experiencia en este tipo de partidos", dijo el estratega.

EFE

Consideró que para resolver el duelo ante el Tri "necesitamos controlar el ritmo y el flujo del partido".

En la misma rueda de prensa estuvo presente el mediocampista Hwang In-Beom, quien con un golazo comenzó la remontada para vencer 2-1 a los checos en el debut.

"Voy a olvidar el resultado del primer partido porque vamos contra el rival más fuerte", dijo Hwang.

El mediocampista definió a México como "un equipo de transiciones muy rápidas".

A nivel individual, resaltó al delantero mexicano Santiago Giménez, quien fue su compañero en el Feyenoord de Róterdam.

"Santi es un gran delantero, es muy contundente", apuntó el volante asiático. "Por supuesto que ya le he pasado tips a mis compañeros para marcarlo por si les toca enfrentarlo".

Con base en AFP y EFE