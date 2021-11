Científicos dejan de usar Índice de Harvard para mostrar incidencia del coronavirus porque "ya no es adecuado"

El Grupo Uruguayo Interdisciplinario de Análisis de Datos (Guiad) dejó de considerar adecuado utilizar el Índice de Harvard y sus respectivos colores para medir la incidencia del coronavirus en Uruguay. "Dado el porcentaje de población vacunada, creemos que los valores actuales de franjas del índice P7 ya no son completamente adecuados para representar el riesgo de contraer COVID-19", afirmaron este jueves en su cuenta de Twitter.

A su vez, el grupo afirmó que seguirá reportando el índice de cada departamento pero sin los respectivos colores que indicaban la incidencia. "Hemos optado por seguir reportando el indicador, y mostrar una intensidad de colores diferente según los valores, pero sin utilizar ya los colores amarillo, naranja y rojo, asociados comúnmente a niveles de riesgo", continuaron.

Por lo tanto, a partir de hoy hemos optado por seguir reportando el indicador, y mostrar una intensidad de colores diferente según los valores, pero sin utilizar ya los colores amarillo, naranja y rojo, asociados comúnmente a niveles de riesgo. (sigue) pic.twitter.com/INkvub2K3W — GUIAD-COVID-19 (@guiad_covid19) November 5, 2021

El índice de Harvard identifica casos nuevos diarios en el promedio de los últimos siete días por cada 100.000 habitantes, en una escala que determinaba que por encima de 25 se está en zona crítica, identificada con el color rojo. Entre 10 y 25 era zona naranja, entre 1 y 10 zona amarilla, y por debajo de uno zona verde.

Pero los científicos del Guiad no son los primeros en expresarse en este sentido. El ministro de Salud Pública, Daniel Salinas, señaló el miércoles que, con el alto porcentaje de vacunación que tiene el país, había que empezar a "relativizar" el índice. "Yo comparto en parte también esa visión que ya el Índice de Harvard no es tan útil como lo fue en un principio donde no habían vacunas, no habían recursos", dijo en conferencia de prensa.

"Lo importante de la vacunación era evitar la muerte, evitar la internación en CTI, minimizarla y la internación en cuidados moderados. Que no podían evitar las vacunas el 100% de los contagios lo sabíamos, porque fue público desde el primer momento", agregó.

Esta situación también había sida planteada por el asesor de ASSE, Joaquin Bazzano en su cuenta de Twitter. "¿Se acuerdan cuándo surgió el Índice de Harvard con sus puntos de corte? Les parece que los criterios utilizados para definir niveles de riesgo es el mismo en el contexto de una enfermedad emergente que en una población con una inmunización natural y artificial de más del 75%?", señaló.

Se acuerdan cuándo surgió el Índice de Harvard con sus puntos de corte? Les parece que los criterios utilizados para definir niveles de riesgo es el mismo en el contexto de una enfermedad emergente que en una población con una inmunización natural y artificial de más del 75%? — Joaquín Bazzano (@JoaquinBazzano) November 1, 2021

De todos modos, desde el Guiad insistieron en que la población no vacunada sigue presentando un "riesgo más alto" frente al covid-19 que aquellos que sí estánm inmunizados.