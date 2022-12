Cierre de año con optimismo: la lana subió 11% en 15 días

La lana cobró impulso y cerró el año en los mercados australianos con un aumento de 10,8% en dólares en dos semanas. Este miércoles cruzó la referencia de los US$ 9 que había perdido en setiembre. En un mercado demandado y con intensa puja por los lotes –especialmente las lanas de mejor calidad y con certificaciones–, el Indicador de Mercados del Este (IME) aumentó esta semana de US$ 8,57 a US$ 9,09 por kilo base limpia, con una corrección de 6%.

El fortalecimiento de las cotizaciones en todas las finuras estuvo sostenido en el interés de la industria china y la activa demanda de las fábricas europeas en el sector de lanas ultrafinas.

Las textiles se ponen al día tras meses con actividad restringida por las políticas “covid cero” que ahora el gobierno de Xi Jinping comenzó a flexibilizar.

En la última semana antes del receso de tres semanas los compradores se aseguraron stocks. Las ventas superaron el 93% y 94% de lo ofertado en los tres días de subastas. La actividad volverá el 9 de enero.

En el mercado local “se está haciendo más fácil la concreción de negocios, con algunos precios que conforman a los vendedores” después de varios meses de un mercado a la baja y muy trancado, apuntó Santiago Onandi, director del departamento de lanas de Zambrano y Cía.

La importante recuperación del indicador llega en fechas de mucha demandan pero las recientes subas se harán expresivas más adelante, consideró: “Venimos saliendo de un pozo bastante grande, recién ahora estamos con valores más interesantes y más movimientos en el mercado”.

Producción lanera uruguaya.

Nuevas referencias

Las referencias que se manejan para las lanas en Uruguay están entre US$ 6,80 y US$ 7 por kilo para lotes de 19 micras acondicionados con certificaciones, entre US$ 5,70 y US$ 6 para las 20,5 micras, entre US$ 3,50 y US$ 2,50 en el sector de lanas medias y alrededor de US$ 1 en la categoría de 26 a 28 micras.

“El mercado viene dando oportunidades”, dijo, aunque “falta que los valores sean atractivos”.

La cifra

US$ 140 millones es el monto que ingresó por exportaciones de lanas de Uruguay en 2022 –hasta el 12 de diciembre–, 11% debajo de la facturación en el mismo período de 2021.