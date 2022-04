Cierre de China a Sudáfrica por aftosa impulsa valores de lanas

El cierre de China a las importaciones de lana de Sudáfrica –por un brote de aftosa confirmado en ese país– alteró en el comienzo de la semana el mercado internacional. En conjunto con el fortalecimiento del dólar australiano, llevó al Indicador de Mercados de Este (IME) a su mayor valor desde agosto, con US$ 10,40 por kilo base limpia.

El aumento fue mayor para las lanas de 17 a 21 micras, que ganaron hasta 1,6%.

Este incremento de 0,8% en el IME no se repitió en la segunda jornada de remates, y el indicador perdió cuatro centavos para cerrar la semana a US$ 10,36. Esto es una mejora de 0,4% respecto a la semana anterior.

Los negocios de lana desde Uruguay continúan siendo puntuales y de poco volumen, mientras que el mercado internacional sigue inestable, aunque con una leve tendencia al alza.

De hecho, el comportamiento australiano viene repitiendo la tendencia de aumentar en el comienzo de la semana para retraerse en las siguientes jornadas, manteniendo una porción de las ganancias. La demanda se retrajo y casi 15% de la oferta presentada quedó sin vender.

Esta semana las lanas de 28 micras aumentaron 0,7% en la primera jornada, hasta US$ 2,92 el kilo base limpia, y mantuvo ese valor mientras descendían las lanas más finas. Esa categoría se paga US$ 1,20 el kilo base sucia en Uruguay y US$ 1,60 con certificaciones.

La interrupción temporal del suministro de lana de Sudáfrica a China –destino de unas 40.000 toneladas anuales, el 80% de la producción del país– transfirió cierta presión de compra a Australia, según Australian Wool Innovation (AWI).

“Los protocolos de bioseguridad robustos y las medidas de mitigación de riesgos en ese país deberían permitir un rápido retorno al comercio normal”, estimó la consultora australiana, aunque en 2019, cuando el último brote de aftosa en Sudáfrica, la interrupción duró ocho meses, hizo subir ligeramente los precios internacionales y tuvo un gran impacto en la industria sudafricana.

Juan Samuelle

Cambios alentadores en el mercado lanero, al menos con mejoras parciales.