Cinco momentos polémicos de Carlos Bueno contra Nacional

Cada vez que Carlos Bueno enfrentó a Nacional alguna polémica giró en torno al partido. Un gesto, una declaración picante, un festejo de gol que generó la bronca de la parcialidad tricolor y la reacción de algunos de sus jugadores que terminaron siendo expulsados.

El artiguense siempre hizo de las suyas. Y cuando tiene enfrente la camiseta de Nacional le corre una extraña sensación por el cuerpo. De hecho, catalogó al conjunto tricolor como “el rival de toda la vida”.

Las andanzas del delantero forman parte de su personalidad y del folclore del fútbol uruguayo. Es una manera de vivir el fútbol. Vale recordar el incidente que protagonizó con Juan Ramón Carrasco cuando el técnico, identificado con Nacional, estaba al frente del plantel de Fénix. En una incidencia de juego Bueno salió disparado a chocar a Carrasco que, parado y vestido con un largo sobretodo negro, estaba al costado de la cancha. JR lo esperó con la pierna en alto y se generó un tumulto y posteriores declaraciones.

El domingo el delantero de Cerro Largo visitará por primera vez como profesional el Parque Central para enfrentar a Nacional por la novena fecha del Clausura. Referí repasa cinco momentos polémicos de Bueno enfrentando a los tricolores.

1) A la cancha, a pelear

El clásico del Clausura del año 2000 es recordado porque varios jugadores terminaron en Cárcel Central luego de un enfrentamiento a golpes de puños en la mitad de la cancha.

En aquel partido, Bueno no había sido convocado por el técnico de Peñarol, Julio Ribas, pero cuando se generaron los incidentes se mandó para la cancha vestido de particular.

Bueno se metió a la cancha a dar y recibir puñetazos y patadas en aquel partido donde la Justicia actuó de oficio y ordenó detener a seis jugadores de Peñarol y tres jugadores de Nacional, más el técnico aurinegro Ribas, que fueron derivados a la cárcel.

2) La patada a Del Campo

En 2001, Carlitos volvió a hacer de las suyas en el clásico del Clausura. Nacional ganaba 2 a 0 cuando lo mandaron a la cancha a los 79 minutos de juego. Apenas entró se encaró con el Chengue Morales por su festejo de gol, como un gorila, frente al banco de Peñarol.

En ese momento del partido el conjunto tricolor se floreaba y hacía correr la pelota de un lado a otro para al goce de sus parciales. Bueno no toleró el toqueteo de pelota y en una acción contra la América se le tiró con las dos piernas hacia adelante contra el lateral albo Martín Del Campo. No lo fracturó de casualidad. Sin titubeos el árbitro Martín Vázquez lo expulsó de inmediato ante la reacción de los jugadores de Nacional.

3) Se peleó con Ligüera

En el año 2008, cuando regresó a Peñarol tras su salida a París Saint Germain en el año 2005, volvió a ser protagonista de otro clásico polémica.

Fue por el clásico del Clausura donde hizo molestar a todo Nacional, lo que motivó que los tricolores Mathías Cardacio y Bruno Fornaroli fueran expulsados. Claro que aquello no fue lo único, sino que se peleó con Martín Ligüera, un jugador del que se había hecho amigo cuando fueron compañeros en la selección nacional. “Yo lo conozco a Carlos, siempre juega así, pero hoy sobró de más”, dijo Ligüera, quien suele ser muy medido en sus declaraciones.

Años después, en agosto de 2016, el artiguense reveló que aquel cruce con Ligüera le había costado su relación de amistad. “Es fútbol y adentro de la cancha. Le quiero ganar a él, a mi hermano o el que sea. Nos enfrentamos y no nos saludos y teníamos una linda amistad. Es una gran persona. Éramos los tres amigos, Chevantón, él y yo, y por un clásico dejamos de saludarnos. La vida sigue, que vamos a hacer”, expresó Bueno en el programa La Caja Negra de TV Ciudad.

4) “Son unos amargos”

En el clásico del Apertura de 2011 el artiguense fue expulsado por los gestos burlones realizados a la hinchada de Nacional al marcar el segundo gol de Peñarol, el segundo de su cosecha personal.

Corrían 59 minutos cuando el árbitro Saúl Feldman, que aquella tarde en el Centenario dirigía su último clásico, le mostró la roja por las morisquetas realizadas hacia la Ámsterdam, donde estaban los tricolores.

Al final del partido, Bueno declaró: “Cuando anoté el segundo gol hice gestos que no debía y el juez me expulsó bien. Ellos son unos amargos. Festejaron el gol de Danubio (que peleaba el campeonato con Peñarol), algo insólito. Terminaron alentando a otro equipo”, concluyó.

5) Pedrea

En setiembre de 2016, cuando Bueno defendía a Liverpool fue protagonista de otro problema jugando con Nacional.

Carlitos gritó el gol de su equipo en la victoria ante Nacional, en partido que los negriazules ganaron 2-1 por el Especial de 2016, y se armó la bronca. El directivo albo Pablo Durán afirmó que en el festejo del ex Peñarol "incitó a la gente" de Nacional, que terminó arrojando proyectiles a la cancha.

Bueno se defendió diciendo: “Yo grité el gol. No entiendo, ¿me vieron hacer algo? ¿Hice gestos? La verdad ayer estuve desconocido por completo por no haberme burlado, ni reído ni nada. Yo grité el gol. Les quería ganar, les gané y grite como si hubiese gritado en un clásico, dijo Bueno entrevistado por Quiero Fútbol de Sport 890. Y agregó: “Yo no se los grité. Lo grité porque era un gol importante en un partido importante, pero de ninguna manera los apunté. Lo que pasa que me putearon todo el partido y perdieron conmigo de nuevo. Incluso cuando fui a saludar a Martin (Lasarte) le pedí para saludarlo unos metros más adentro porque me iban a putear. A mí me motiva que me puteen, me encanta. Sé que me van a putear”.