Claudia Villafañe y el motivo de algunos roces con su hija Dalma Maradona

En una entrevista con Susana Roccassalvo para el programa Implacables, Claudia Villafañe compartió algunos detalles sobre la boda que está organizando para Oriana Sabatini y Paulo Dybala. Además, habló sobre su experiencia al trabajar con su hija, Dalma Maradona, quien es madre de Roma (4 años) y Azul (1 año).

“¿Qué te gusta más, organizar un buen casamiento o una fiesta, cocinar o en ese orden?”, le preguntó Susana, a lo que Claudia respondió: “Ay, son cosas diferentes, porque cocinás para tu familia, tus amigos, después el cliente termina siendo un poco de, no sé si familia, pero con algunos llegás a tener mucha conexión y nada, cada uno, cada evento es único y se hace con eso, con mucho amor”.

“Subiste en tus redes el cumple de la princesita Roma”, siguió la conductora, y Claudia explicó: “Sí, Roma cumplió años el 12, lo festejamos el lunes y la verdad que es espectacular verle la cara a ella de felicidad cuando entró y como sorprendida”.

“¿Qué siente una abuela al celebrar y crear todo el ambiente de cumpleaños?", preguntó Roccassalvo, a lo que Claudia respondió: “Bueno, es difícil, cuando es para los tuyos es difícil. Sí, porque Dalma es una cliente bastante complicada. Se mete, por supuesto, yo le pido a ella, Roma eligió a Bluey y lo eligió ella. No hago nada sin consultarle a Dalma. Pero es complicada. La lista me la entregó media hora antes del evento, no se puede. No se hace eso. No se puede así”, concluyó, contundente.

Dalma Maradona explicó por qué tuvo que dejar de trabajar

Dalma Maradona reveló detalles íntimos sobre su reciente ausencia laboral y mediática, atribuyéndola a problemas de salud que la mantuvieron apartada. Durante una interacción en Instagram con sus seguidores, la reconocida actriz compartió su experiencia y explicó que había atravesado momentos difíciles en el pasado reciente.

Cuando una seguidora indagó sobre su situación laboral, Dalma respondió con franqueza. “Desde que dejé la radio, no he estado trabajando debido a complicaciones de salud, pero ahora me encuentro en perfecto estado”, confesó. Además, anticipó que se encuentra en proceso de preparación para su regreso: “Estoy planeando iniciar un emocionante proyecto a principios de abril”.

Otra persona expresó su descontento por la falta de relación entre Dalma y sus otros hermanos, cuestionando por qué no mantenían un vínculo. Ante esto, Dalma respondió con firmeza: “Para que exista una relación, debe ser mutua. Si ninguno de los lados muestra interés, ¿por qué la culpa recae únicamente de un lado? A veces, las personas son tan diferentes que simplemente no conectan”.

Además, compartió el peso emocional que conlleva haber sido las hijas que compartieron toda su vida con su padre: “He tenido que enfrentar comentarios injustos que me hacen cuestionar la necesidad de vincularme con alguien”.