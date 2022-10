"Te pediría que me lleves de la mano": la emotiva canción de Dalma a Diego Maradona en su cumpleaños

Dalma Maradona le escribió una canción a su padre y la compartió este domingo 30 de octubre, fecha en la que Diego Armando Maradona cumpliría 62 años. El tema titulado Margaritas fue publicado en YouTube y en otras plataformas como Spotify, Apple Music y Tidal.

La canción fue acompañada además por un video que recorre la vida del astro argentino con su familia; a través de imágenes que lo encuentran con sus hijas y sus nietos.

"Yo te pido que me esperes / Que te llevo margaritas / Y el tesoro que es mi orgullo / de ser igual a vos", canta Dalma Maradona.

La portada del tema está protagonizada por la propia Dalma, de niña, que juega con las medias de su padre. Diego Maradona está sentado en una pelota de fútbol y observa a su hija.

"Esta foto nos describe muy bien. Cada uno en su rol", escribió en junio de este año Dalma Maradona.

"Hace poco encontré la foto original (un día me peleé con mi papá y le dije a mi mamá que la tire a la mierda porque estaba enojada, al tiempo la empecé a buscar por mi casa y no la encontraba, llamé a Clau y me dijo "tranquila, obvio que no la tiré, está en algún lugar de tu casa " y apareció hace poco)", contó en una publicación de Instagram.

Portada de "Margaritas" en la plataforma Spotify

Margaritas hace referencias a Boca Juniors, a "cuentos" que provocaban carcajadas, al "perfume de tu habano" y a "celos" que "hoy solo dejan ternura / porque siempre todo iba a estar bien".

La letra de Margaritas

Corazón,

con tu sonrisa yo ilumino nuestros años,

te pediría que me lleves de la mano,

a donde quieras llevarme,

Siempre volveremos a bailar…

Con tu amor,

serán eternos

los recuerdos de mi alma,

y en el perfume de tu habano las palabras

se volverán mi poesía

Siempre para vos voy a cantar…

Babu lindo no te olvides

siempre vamos a sentirte

una bruja ,una ciudad, un rey, un pompón y un color…

Yo te pido que me esperes

Que te llevo margaritas

Y el tesoro que es mi orgullo

de ser igual a vos …

Para siempre y más

Para siempre y más

siempre baila mi corazón...

Para siempre igual

Para siempre igual

somos un reflejo de amor…

Corazón

sigo riendo sin parar con esos cuentos

de madrugadas imposibles nuestros celos

hoy solo dejan ternura ,

porque siempre todo iba a estar bien…

Al calor

que solo vos podías darle a cada cosa

que parecidas

nuestras manos nuestras bocas

y cómo a cada latido,

siempre nos volvimos a abrazar…

Babu lindo yo te espero

que me llames de algún lado

y me regales luna con alguna canción

Hoy te pido que me esperes

Yo te llevo margaritas

Y el tesoro que es mi orgullo

de ser igual a vos …

Para siempre y más

Para siempre y más

siempre Boca en mi corazón…

Para siempre y más

Para siempre igual

somos un reflejo de amor…

somos un reflejo de amor!

somos un reflejo.

Babu lindo yo te espero

que me llames de algún lado

y me regales luna con alguna canción

Hoy te pido que me esperes

Yo te llevo margaritas

Y el tesoro que es mi orgullo

de ser igual a vos …