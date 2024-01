Claudio Dadomo recordó el verdadero motivo de su salida de Argentinos Juniors: Caruso Lombardi le pidió una comisión

El exfutbolista Claudio Dadomo recordó durante una entrevista su malogrado pasaje por Argentinos Juniors en el verano de 2007. Llegó al club en enero y rescindió el contrato en febrero del mismo año.

La prensa informó entonces que el lateral-volante adujo problemas personas y llegó a un rápido acuerdo con el club de La Paternal para volver a su club de origen, que era Wanderers.

Sin embargo, este lunes Dadomo dio otra versión del hecho en el programa Doping Positivo que se emite por Twicht.

"Cuando fui a Argentina pateaba córners, penales, tiros libre, sacaba los outballs, sacaba del medio, hacía todo", recordó el exjugador que actualmente tiene 41 años. Agregó que "hacía tres o cuatro meses que estaba en Argentinos Juniors y ya tenía el apartamento pero no me había mudado, estaba en el hotel. Un día (el técnico Ricardo Caruso Lombardi) me cita con el hijo del presidente a cenar. Fui a cenar y me dice, todo canchero, 'uruguayo, cómo te sentís acá? Si te quedás con nosotros, yo a fin de año me voy a San Lorenzo y le buscamos la vuelta para llevarte; lo que si, nosotros estamos cobrando una comisión'".

Gustavo Zamora

Dadomo en un clásico contra Rampla

Dadomo siguió con el cuento: "Yo era bastante chico, bastante ingenuo y le digo, 'no te entiendo'. Para colmo, no me olvido más, ¡estaba con un hambre! y me había pedido un pollo al champignon con una papas noisette que me las habían servido recién. De un lado estaba el hijo del presidente, porque el presidente andaba en Europa, y acá al gordo cabeza de ñoqui este de Caruso Lombardi".

El técnico, que ahora es panelista de televisión, le agregó: "'Viste que acá nos manejamos así'... Me calenté, levanté la mesa, tiré todo el pollo, me fui al hotel y saqué un pasaje para Uruguay. Un boludo porque si me hubiera quedado hubiera ido a San Lorenzo. Después salió en la prensa que yo tuve problemas familiares. Dejé todo, los zapatos, y me fui a la mierda".

Durante su trayectoria futbolística, Dadomo jugó en Wanderers, Nacional, Hammarby, Cerro, AEK Atenas, Ergotelis, River Plate, Cerro y El Tanque Sisley. También defendió a la selección uruguaya.

La respuesta de Dadomo es a partir del minuto 27.