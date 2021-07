Coalición acordó: US$ 20 millones se destinarán a asentamientos y le dejarán $ 100 millones a Colonización

“Si vendés, comprás tierras”. Esa fue la directiva que el presidente Luis Lacalle Pou le dio a Julio Cardozo al ofrecerle, en abril de 2020, la presidencia del Instituto Nacional de Colonización (INC). También que terminara de adjudicar todas las tierras en poder de la institución.

Así lo reveló el propio Cardozo en el Parlamento, en una comparecencia que reveló las sucesivas idas y vueltas del gobierno en torno a la polémica decisión de desviar recursos que hasta ahora iban al INC para destinarlos al nuevo fideicomiso para la erradicación de asentamientos.

Luego de una reunión de más de cinco horas los legisladores de las distintas bancadas de la coalición de gobierno lograron en la noche de este lunes acercar posiciones y definir una nueva redacción para el artículo 209 de la Rendición de Cuentas.

El acuerdo, según explicó a El Observador el diputado colorado Conrado Rodríguez, confirma que ese fideicomiso se financiará con la recaudación de dos impuestos que, hasta el momento, son destinados al Instituto Nacional de Colonización (INC), por unos US$ 20 millones al año.

De todas formas, los diputados resolvieron acceder al planteo del INC de conservar una partida de $ 100 millones, proveniente de Rentas Generales, que el Ministerio de Economía y Finanzas también quería destinar al fondo de asentamientos.

Lo cierto es que el INC armó y desarmó cuatro veces su presupuesto ante los sucesivos cambios que tuvo la iniciativa en poco más de un mes. Cardozo dijo este lunes en el Parlamento que la primera noticia que tuvieron sobre que les iban a sacar fondos fue a través del Ministerio de Ganadería. Desde esa cartera se les dijo que, además de atender a los colonos, el INC iba a tener que destinar recursos a los productores lecheros con dificultades.

El vicepresidente del INC, Guido Machado, confirmó a El Observador que ese anuncio lo recibieron el 21 de junio. La respuesta que se le dio a Ganadería fue que el INC no podía, por ley, asistir a productores que no fueran colonos.

Luego, el 23 de junio, recibieron el llamado de la ministra de Economía, Azucena Arbeleche, que les oficializó la intención de crear el fideicomiso. Eso fue, a su vez, un día antes que el presidente Luis Lacalle Pou acordara los detalles con sus socios de la coalición de gobierno.

Ante la preocupación expresada, según Cardozo, Arbeleche les recomendó hablar con técnicos de su ministerio. Allí se les garantizó que los $ 100 millones “estaban seguros”.

Sin embargo, a principios de julio la propia ministra llevó una nueva redacción del artículo al Parlamento, en la que esa partida estaba asignada al nuevo fideicomiso.

Ante los sucesivos cambios en el proyecto de ley Cardozo fue a hablar con el presidente Luis Lacalle Pou. “Le fuimos a explicar la problemática que teníamos. Él entendió y justificó la importancia de Colonización, pero también nos hizo ver la relevancia que se perseguía con la ley de creación del fideicomiso”, dijo.

Ahora, disipadas las dudas sobre qué pasaría con el fideicomiso, Colonización tendrá que conversar con Economía para despejar otra incógnita. Los legisladores de la coalición se desmarcaron de otra de las preocupaciones del INC: qué pasó con los US$ 30 millones que Rentas Generales no volcó al instituto en los últimos dos años.

“Esos fondos están direccionados al INC, no se puede votar una ley retroactiva”, protestó Machado en el Parlamento, ante la posibilidad, luego desechada, de que esos recursos también fueran a engrosar el nuevo fideicomiso.

La intención es utilizar esos US$ 30 millones en otro fideicomiso que le permita al instituto la posibilidad de seguir con su “acción colonizadora” por los próximos 15 años.

El instituto en cifras

Al 1 de marzo de 2020 el INC tenía cerca de 40 mil hectáreas para distribuir, de las que ya se han otorgado 20 mil. Según los planes a fines de este año se entregarán otras 12 mil hectáreas por lo que, en mayo o en junio del año que viene el instituto no tendrá más tierra para adjudicar.



“Debe haber 10 mil familias en Uruguay que tienen vocación de ser colonos y podríamos decir que debe haber 2 mil con excepcionales condiciones para ser colonos exitosos, que cumplan a cabalidad con todo lo que establece la norma y la ley” dijo el vicepresidente del INC, Guido Machado.



Los colonos con contrato vigente, excolonos y particulares mantienen casi US$ 9 millones de deuda con el organismo. Si se suman multas y recargos, la cifra llega a los US$ 20 millones. El índice de morosidad alcanza al 14%.



El Instituto Nacional de Colonización tiene en nómina unos 1.700 colonos propietarios, 2.500 colonos arrendatarios y 2.100 personas habitando en unidades de producción asociativa.



Las cifras oficiales señalan que existe una cartera de tierras de más de 400 mil hectáreas, por un valor que según el último balance tienen un valor total de US$ 385 millones. Una parte de ellas no son productivas sino que tienen un perfil más turístico, al estar ubicadas en zonas costeras, y se consideran una posible fuente de financiación rápida para el instituto, que podría generar así nuevos recursos para seguir comprando tierras.