Las tres fortalezas históricas de Uruguay y cómo mantenerlas a futuro según Enrique Iglesias

El exministro de Relaciones Exteriores, Enrique Iglesias, destacó la “consolidación democrática”, la “relación del Estado con el mercado” y la “tradición respetable de Uruguay en el plano internacional” como los tres grandes logros del país a través del tiempo.

Iglesias, quien también fue presidente del Banco Central del Uruguay (BCU), del Banco Interamericano de Desarrollo (BID) y secretario de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (Cepal), participó de una conferencia virtual organizada por el Centro de Estudios de la Realidad Económica y Social (Ceres).

La conferencia, en la que participaron también los exministros de Economía Ricardo Zerbino (1985-1990), Ignacio De Posadas (1992-1995) y Danilo Astori (2005 – 2010 y 2015 – 2020), entre otros expertos del área económica, se realizó para celebrar los 90 años de Iglesias, quien hoy es miembro del Comité Honorario Asesor de Ceres.

Iglesias valoró la democracia uruguaya como “una de las más estables y fuertes de América Latina y del mundo” gracias a, por un lado, “los partidos políticos, que tienen más de 100 años y otros con menos años pero todos comprometidos con la construcción del país”. Por otro lado, la “labor de crear instituciones que han ido formando la capacidad de gestión” del Uruguay y también “la identidad de los ciudadanos de ser uruguayos”.

“Pasamos por momentos difíciles, fueron superados por el diálogo y la negociación y hoy Uruguay se presenta como un país con una democracia con amplio apoyo popular, con partidos, con instituciones y con un futuro para seguir construyendo”, expresó.

En ese sentido, el exministro de Relaciones Exteriores sostuvo que hoy “es muy importante entender lo que está pasando en el mundo” porque “economías estancadas, con problemas serios de funcionamiento, terminan generado el desencanto de las clases medias y eso ha generado desafíos importantes en varios países de la región”.

“Para eso, sostener el crecimiento, sostener políticas de igualdad y tratar el acceso al progreso son fundamentales para que las democracias se constituyan, a partir de las clases medias, en factores dinámicos y permanentes en la sociedad”, manifestó.

EFE

Enrique Iglesias

El Estado y el mercado

Otro de los puntos que valoró el contador fue la relación Estado-mercado que existe en Uruguay. “El mercado triunfante tiene que coexistir con el Estado presente. El estado ha demostrado que de alguna forma es una contraparte importante con la cual hay que consolidar el crecimiento”, dijo y agregó: “En nuestro país el Estado ha sido un gran constructor de esa sociedad y el mercado ha sido un gran movilizador que tiene que avanzar para profundizar en un crecimiento cada vez más dinámico”.

Para el futuro, Iglesias entiende que el Estado y el mercado “deberán convivir de la misma forma” y que el país va a necesitar “más mercado pero también más Estado, porque hay fenómenos nuevos que van a reclamar una acción estatal como la salida de la pandemia, el tema del empleo o el cambio climático”.

“Los países van a precisar más Estado orientado a estos grandes desafíos pero al mismo tiempo mantener un mercado dinámico, creciente y productivo que permita dar al sector privado la posibilidad de mostrar su fuerza y su iniciativa”, agregó.

El tercer punto que puso en agenda el canciller fue la “tradición respetable” de Uruguay en el plano internacional y el “compromiso del país con la cooperación e integración regional”.

En esa línea, Iglesias sostuvo que el Uruguay debe “seguir siendo líder en tratar de sostener el edificio multilateral”

“El mundo del futuro no va a ser un mundo más libre como el que queremos tener. Me preocupa un poco el conflicto entre las grandes potencias y es muy posible que haya que defender un poco ese ideal en el futuro, porque va a ser un mundo más interferido por estos conflictos. Si realmente no se dirimen en torno a una mesa negociadora, el mundo que vendrá puede ser más cerrado”, alertó.

Sobre la integración regional, Iglesias expresó que es necesario que el Uruguay reconozca que “no tiene fronteras con el Amazonas o la Patagonia sino con el corazón más dinámico del Conosur”, lo que implica “una realidad muy importante para construir las relaciones y la expansión de los servicios y logística de transporte y que significa la oportunidad de insertarnos en esos 200 millones".

“Tenemos que tener una relación orgánica y dinámica con nuestros vecinos porque ahí tenemos las grandes oportunidades de las expansión de la producción y servicios, eso se debe arreglar con negociaciones y sobre todo no entrar en el desencanto sino en apostar a que puede haber problemas pero que hay que superarlos porque de alguna manera tenemos que convivir en ese contexto y hacer de eso una fuerza dinámica en nuestro país”, expresó en alusión a las diferencias que se han presentado entre los países del Mercosur tras el planteo de Uruguay de que negociará por fuera del bloque regional.