Coalición y FA acordaron no votar la destitución a Carolina Cosse

La coalición de gobierno no votará la destitución a Carolina Cosse, como tampoco lo hará el Frente Amplio. La votación, que será el próximo martes, se generará porque los ediles de Montevideo por el Partido Nacional iniciaron un juicio político a la intendenta de Montevideo.

La senadora nacionalista Graciela Bianchi explicó a El Observador que el acuerdo se dio en una "conversación informal" entre los senadores oficialistas y opositores de la Comisión de Constitución y Códigos del Senado. "Llegamos a la no destitución por razones diferentes", dijo Bianchi, que prefirió no adelantar los argumentos que utilizará la coalición para no continuar adelante con el proceso del juicio político.

El Senado, que en esos casos funciona como un tribunal de alzada, le dio vista a Cosse sobre el proceso y la intendenta respondió el pasado 30 de marzo.

"La acción tendiente a promover este juicio político es un uso improcedente, equivocado e irresponsable de las herramientas constitucionales de contralor que solo se explica como parte de una estrategia de ataque político contra mi persona y la gestión que me toca encabezar por decisión de la ciudadanía", sostuvo la intendenta en la carta que le entregó a la vicepresidenta, Beatriz Argimón.

Los ediles de la oposición en Montevideo tomaron la decisión de promover un juicio político contra la intendenta Cosse, luego de que la jerarca no compareciera a un llamado a sala por parte de Junta Departamental el año pasado. Los ediles consideraron que su ausencia "viola el mandato constitucional".

Los ediles se basan en el artículo 285 de la Constitución que dice que "la Junta tiene facultad por resolución de la tercera parte de sus miembros, de hacer venir a su sala al Intendente para pedirle y recibir los informes que estime convenientes ya sea con fines legislativos o de contralor".

Cosse repasó que el día de su llamado a sala a la Junta Departamental el pasado 7 de octubre –promovido por el Partido Nacional a raíz de la falta de respuestas a pedidos de informes–, concurrieron a su nombre el director de Desarrollo Ambiental, Guillermo Moncecchi y el prosecretario Daniel González.

"Para sorpresa de todos, y sin haber escuchado la exposición del Ejecutivo Departamental, el miembro convocante (Javier Barrios Bove) planteó una moción de orden de manera verbal, promoviendo un juicio político contra mi persona, el cual fue aprobado por votación nominal 13 en 31 y luego quienes apoyaron dicha moción, con excepción de los ediles Tartaglia y Facciola (del sector Ciudadanos del Partido Colorado), se retiraron de sala", indicó.

La intendenta afirmó que antes de ese llamado a sala se habían respondido todos los pedidos pendientes: "Entre el 2021 y el 2022 la Intendencia de Montevideo recibió 512 pedidos de informes. En el año 2021 fueron 234 los pedidos de informe solicitados y en el 2022 fueron 278. Hemos respondido el 100% de los pedidos de informes realizados por los ediles y edilas del legislativo departamental", detalló y agregó que "es claro que no existe ni existió una "sistemática falta de respuesta".