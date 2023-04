Carolina Cosse cerró panel de destacadas profesionales en el Piso 40

Piso 40 llevó a cabo su segundo Foro de mujeres, esta vez enfocado en Liderazgos en el siglo XXI, el cual contó con la participación de destacadas profesionales de diversos ámbitos que compartieron sus aprendizajes y experiencias personales.

Las conferencistas que participaron fueron: Carolina Cosse, intendenta de Montevideo, Silvana Olivera, vicepresidenta del Banco de Seguros del Estado, Mariana Píriz, presidenta de GrupM Uruguay y Burson Marsteller, Marta Jara, expresidenta de Ancap, consultora y empresaria y Carolina Abuchalja, directora general de Eduschool y miembro del rectorado de la Universidad de la Empresa.

En el encuentro las expositoras compartieron e intercambiaron diferentes experiencias y trayectorias para disparar la reflexión y aportar en el camino hacia disminuir la brecha de género que afecta al mercado laboral en Uruguay y el mundo.

La desigualdad entre las mujeres y los hombres le cuesta a Uruguay el 13% del PBI per cápita, según datos del Banco Mundial. El país podría producir hasta US$ 2.100 más por persona si las mujeres participaran en el mercado laboral igual que los hombres. Por otra parte, las mujeres no tienen las mismas oportunidades laborales que los hombres en Uruguay, a la vez que ganan un 31% menos que sus pares por el mismo trabajo. Actualmente, Uruguay ocupa el puesto 72 en el ranking elaborado a partir del Índice Mundial de Brecha de Género 2022 del Foro Económico Mundial.