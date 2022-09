Pudo terminar en tragedia: colapsó techo del estadio de Colo Colo en medio de un banderazo de sus hinchas

Un banderazo que este viernes al mediodía realizaban los hinchas de Colo Colo para alentar a los jugadores de su equipo terminó con el colapso del techo de un sector de la tribuna Cordillera del Estadio Monumental de Santiago de Chile.

🚨#ALERTA | 💥 Se desmoronó el techo de la tribuna Cordillera en el Estadio Monumental de #ColoColo



📌 El lamentable episodio sucedió durante un banderazo de los hinchas del ‘Cacique’ en la previa del clásico ante Universidad Católica pic.twitter.com/IMZ19ljgSn — doble amarilla (@okdobleamarilla) September 30, 2022

El accidente fue durante el “arengazo” que realizaban los aficionados para apoyar a sus jugadores que entrenaban en el campo de juego, antes del clásico ante Universidad Católica.

Los hinchas de Colo Colo realizaban un 'arengazo', cuando colapsó el techo de una de las tribunas del estadio Monumental.#FútbolChileno 🇨🇱 pic.twitter.com/Y2JOqUSX94 — En Una Baldosa (@enunabaldosa) September 30, 2022

Los primeros reportes indican que hubo heridos, sin lamentar víctimas fatales.

El momento del susto en medio de la fiesta: así colapsó una estructura del techo del estadio Monumental en el sector Cordillera, durante el arengazo de Colo-Colo previo al duelo vs. U. Católica. pic.twitter.com/SMC7aVl3uk — SportsCenter (@SC_ESPN) September 30, 2022

El diario La Tercera informó que hay “ocho heridos leves y dos fracturados”, pero nadie con lesiones de gravedad.

El zaguero uruguayo de Colo Colo, Maximiliano Falcón, habló del accidente. “Cuando subimos se comentó que había pasado algo. Si pasó algo, espero que estén bien. Segundo, lo dicho reiteradas veces, lo dijeron varios jugadores de otros clubes, insistir en que la gente se comporte. Que el domingo la gente venga a alentar, que disfruten de esto", dijo el ex Rentistas, quien habló en conferencia de prensa este viernes luego del accidente.

🎙 Maximiliano Falcón: "Lo hemos dicho reiteradas veces, en campañas, en todo: que la gente se comporte. Estar insistiendo todo el tiempo en eso es cansador e igual no lo hacen. Necesitamos que estén todos los partidos". #ConexiónMonumental 📡 — Colo-Colo (@ColoColo) September 30, 2022

"En lo personal me enoja un poco estar insistiendo que la gente no haga eso, que se porte bien, a veces es un poco cansador ya cuando no lo hacen. Es por ellos y por nosotros, que necesitamos que estén todos los partidos. Espero que no ocurra más”, comentó Falcón tras enterarse de lo sucedido.

Maxi Falcón, defensa de @ColoColo, se refirió a lo sucedido en el Monumental #PelotaParadaxTNTSports 👇 pic.twitter.com/ZZjPKbM74D — TNT Sports Chile (@TNTSportsCL) September 30, 2022

Susto en medio del arengazo de Colo-Colo: colapsó una parte de la publicidad en el Estadio Monumental.



📹 @BomberosNunoa pic.twitter.com/XyvQxkOTU6 — SportsCenter (@SC_ESPN) September 30, 2022

Noticia en desarrollo