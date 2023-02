Colegios contra las cuerdas: cada vez más padres piden descuentos para anotar a sus hijos

El próximo 7 de marzo serán menos los niños que crucen el portón de los colegios privados para comenzar un nuevo año lectivo.

Si bien la tendencia a la baja del número de inscripciones continúa por la misma línea de los años anteriores, hay un fenómeno fuera de lo normal que se ha vuelto cada vez más recurrente en la enseñanza privada: se piden becas antes de ingresar.

“Para tomar alumnado están teniendo que flexibilizar condiciones, es decir adaptarse a la capacidad de pago de las familias para que puedan ingresar. Esto no pasaba masivamente, hoy pasa masivamente y es muy preocupante", asegura en diálogo con El Observador, Aníbal González, titular de la Consultora en gestión educativa Aula Group que asesora a colegios de Uruguay y Argentina en temas de gestión estratégica, financiera, comercial y de marketing, así como en estrategias de captación y retención de alumnado entre otras verticales de la gestión de centros educativos.

"Es verdad que hay algunas familias que desean ingresar que plantean un descuento cuando todavía no son parte de la institución, eso está pasando", afirma el secretario de la Asociación de Institutos de Educación Privada y director general del Instituto Crandon, Carlos Varela, aunque en el caso del colegio que dirige este fenómeno no lo percibe de forma más extendida que en años anteriores, como sí lo entienden otros actores del sector educativo.

El director nacional adjunto de la Asociación Uruguaya de Educación Católica (Audec) y director del colegio Zorrilla de San Martín, Juan Achard, confirma esta tendencia de pedir exoneraciones desde los primeros encuentros. "Es así, yo creo que tiene que ver con una lógica de mercado, de contratación de servicios, en la que hemos entrado todos como sociedad", precisa.

Afirma que desde Audec se aconseja a sus 160 asociados que las familias en el momento en que se acercan a la institución tengan en claro cuánto es lo que se solicita por el servicio, y en la medida en que estén en condiciones de proceder a un contrato, acepten el precio que se les sugiere en primera instancia. "Que sepan que llegado el caso de que necesiten, el colegio va a poder salir a dar una mano o a respaldar como es habitual en nuestros colegios", detalla el director.

Los precios y sus consecuencias

González de la consultora Aula está en contacto permanente con 60 instituciones de la educación privada y reconoce que "todas están flexibilizando condiciones para que las familias puedan continuar en las instituciones". Sin embargo, cada año son menos las familias que optan por la enseñanza privada. Los expertos lo atribuyen a la baja natalidad y también a las consecuencias socioeconómicas que se desprenden de la pandemia.

Los que pierden más alumnado son los que están en un nivel medio alto, precisamente los que cobran una cuota de entre $ 25.000 y $ 40.000 por mes. "Hay un corrimiento de familias que van a colegios de ese nivel hacia otros más baratos", describe González.

La mayor concentración de estos colegios en Pocitos hace que este sea el barrio más afectado por la pérdida del alumnado, "no en vano es donde más han cerrado colegios en los últimos años", apunta González.

A esto se le suma el fenómeno de solicitar descuentos "porque no pueden pagar por la situación económica y también por el aumento de precios de la educación privada que es constante", indica González.

En la estructura de costos de los colegios, los salarios representan el 80%, mientras que el 20% restante corresponde a mantenimiento e infraestructura.

En el caso de Audec se insta a los institutos católicos a subir sus cuotas en función del aumento salarial. "Ese es el índice que a nosotros nos mueve las cuotas, porque el 80% de la gran mayoría de nuestras obras se componen de masa salarial", confirma Achard. El resto, sostiene, es reinversión, “porque la mayoría de los centros son asociaciones civiles y no hay utilidades, las utilidades se vierten a la mejora institucional", ratifica.

Por eso se estima que semestralmente los colegios van a aumentar sus cuotas en la misma línea que lo que determinen los Consejos de Salarios para el personal de la enseñanza privada.

"El aumento de febrero es de 5,04% para el personal educativo. Es decir que el aumento (de las cuotas) va a ser un poco menor al de febrero del año pasado cuando el incremento salarial fue de 6.72%", explica González y recuerda que en el mismo mes en 2021—durante la pandemia— se aumentó los salarios solo 3% a raíz de un acuerdo especial, lo que lleva a que en la actualidad los aumentos sean mayores para generar una recuperación salarial pospandemia.

Durante 2023 también habrá aumento en el mes de agosto, en 2022 el aumento en ese mes fue de 4,35% y se espera que sea similar para este año. "Es el último periodo de recuperación de la ronda anterior", detalla el consultor.

En definitiva, según el consultor de Aula, los colegios aumentarán, pero lo harán un poco menos que en 2022. "Yo estimo un 1.5% menos en este 2023", detalla González y apunta que estará en la misma línea que la inflación. "La tendencia no es aumentar por encima de la inflación, de hecho los colegios están tratando de ver cómo aumentar lo menos posible, es una política general", apunta el experto.

Becados

"Son números muy sensibles", define Achard al referirse a la cantidad de becas que suelen otorgar las instituciones y estima que, al menos, un 10% de los ingresos totales resultan en becas. Esto no quiere decir que el 10% de los alumnos estén becados, sino que muchas veces hay reducciones y no becas totales que benefician a un porcentaje mayor, por ejemplo, de 100 alumnos en lugar de que 10 no paguen nada, 30 pagan menos y significa, en el presupuesto, al menos, un 10%". A su vez asegura que hay obras que están absolutamente subsidiadas, sobre todo en el interior donde se trabaja con poblaciones muy vulnerables y de bajos recursos.

Si bien no hay datos precisos a causa de las grandes diferencias que existen entre los propios colegios privados, los especialistas aseveran que el aumento de becas se da tanto en las familias nuevas como en los que ya estaban dentro de la institución. "Dicen directamente si no hay un descuento, no voy a poder continuar, se plantea en esos términos", sostiene González y remarca que aunque esto presiona los precios al alza, los colegios "están haciendo todo para subir los precios en el mismo orden de la inflación y no más".

En esta línea, Achard afirma que hay una cantidad prevista para reducciones de cuotas y eso se distribuye, “si uno se lleva el 100%, hay otro al que no se le puede dar", describe.

En este escenario, las instituciones presentan diferentes modalidades para ofrecer los descuentos. Algunos colegios optan por hacerlo en función de la cantidad de niños o jóvenes que llegan a la institución por núcleo familiar, como los descuentos por hermano. En este sentido, Achard argumenta que hay familias de cinco hijos con un muy buen pasar económico, mientras que otras con uno solo no pueden terminar de costear la cuota. "Por eso preferimos otro sistema en el cual el que necesita, solicita", apunta el director. Este sistema es supervisado y se sustenta en asistentes sociales para garantizar "que sea lo más justo posible". "Tratamos de profesionalizarlo", concluye el director nacional adjunto de la Asociación Uruguaya de Educación Católica.