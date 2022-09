Colonos ya pueden acceder a créditos subsidiados: mirá las condiciones y montos

El Poder Ejecutivo dejó operativo el compromiso que se asumió en la pasada Rendición de Cuentas para que el Instituto Nacional de Colonización (INC) pueda subsidiar la mejora productiva de los colonos por un monto de hasta US$ 30 millones. Inicialmente, el Ministerio de Economía transferirá casi US$ 7 millones para subsidiar tasas y garantizar capital de créditos.

Presidencia publicó el decreto reglamentario que faculta al INC a "subsidiar los intereses de préstamos de proyectos que presenten los colonos ante entidades de financiamiento, que tengan por objetivo la promoción productiva y resulten aprobados por los servicios técnicos correspondientes". El Artículo 1 dice que el Instituto Nacional de Colonización podrá utilizar un monto de hasta 225 millones de unidades indexadas (unos US$ 30,3 millones) a los efectos de subsidiar los intereses de préstamos de proyectos que presenten los colonos ante entidades de financiamiento, que tengan por objetivo la promoción productiva y resulten aprobados por los servicios técnicos del INC o del Instituto Plan Agropecuario (IPA). Leé también Un argentino manejará uno de los bancos más grandes del mundo Podrá asimismo, dentro del monto antes referido, garantizar los créditos solicitados por los colonos ante las entidades de financiamiento cuando estas así lo requieran, destinados a proyectos que tengan por objetivo la promoción productiva y resulten igualmente aprobados por los servicios técnicos del INC o del IPA, explica el Artículo 2 del proyecto. El Ministerio de Economía y Finanzas, previa autorización del Instituto Nacional de Colonización, depositará en el BROU, con cargo a las obligaciones que Rentas Generales, inicialmente 12.044.653 millones de UI (US$ 1,6 millones) para subsidiar intereses y 37.693.653 millones de UI (US$ 5 millones) para garantizar préstamos. El MEF, previa autorización del Instituto Nacional de Colonización y con cargo al mismo financiamiento, podrá realizar depósitos complementarios hasta alcanzar la suma total de 225 millones de UI (US$ 30,3 millones). Las condiciones y topes Para poder ser beneficiarios del crédito con intereses subsidiados o de la garantía los colonos deberán: Estar al día con los pagos de la renta y toda otra obligación que hayan asumido con el Instituto Nacional de Colonización, o con un tercero cuando el referido instituto se haya constituido en garante.

Cumplir las condiciones exigidas por la empresa de intermediación financiera respectiva, al momento de iniciar la solicitud.

Presentar un proyecto productivo que a criterio de los equipos técnicos del Instituto Nacional de Colonización o el Instituto Plan Agropecuario, resulte viable desde el punto de vista económico, siendo sostenible desde una óptica medioambiental y bienestar animal, e implique un beneficio para el colono y la sociedad en general. Los proyectos productivos referidos, tendrán por objeto: asistencia financiera en capital de trabajo; mejoras y equipos (excluidos vehículos) e inversiones, siempre que estén asociadas con el emprendimiento productivo desarrollado en el inmueble afectado al INC. Los montos de los créditos no podrán superar la suma de US$ 50 mil de capital. Este monto máximo podrá ser aumentado en forma excepcional, cuando las características del proyecto y su plazo de retorno lo ameriten, requiriendo para ello la aprobación previa del Instituto Nacional de Colonización o el Instituto Plan Agropecuario. Leé también La recaudación de impuestos de DGI volvió a crecer en agosto El INC podrá subsidiar hasta el 100% de los intereses derivados de los préstamos concedidos. De ser requerido por las entidades de financiamiento, el Instituto Nacional de Colonización podrá garantizar los créditos a ser otorgados a los beneficiarios. Los colonos interesados en acceder a los beneficios establecidos por este decreto deberán presentarse ante el Instituto Nacional de Colonización o ante el Instituto Plan Agropecuario, planteando las características y finalidades del proyecto que pretenden financiar. El Instituto Nacional de Colonización y el Instituto Plan Agropecuario conformarán un Comité de Evaluación, Aprobación y Seguimiento, integrado por representantes técnicos de ambas instituciones. Dicho Comité tendrá a su cargo la evaluación y aprobación de los proyectos productivos presentados por los colonos, y el asesoramiento a las autoridades de ambas instituciones respecto a los proyectos a ser presentados a las instituciones financieras, las condiciones financieras de los préstamos y el porcentaje de intereses a subsidiar.