¿Cómo encontró la AUF el eslabón perdido para que no se corte la cadena de producción en el fútbol juvenil?

Por primera vez, el Torneo Integración de fútbol masculino en las categorías sub 14, sub 15 y sub 16 para clubes de la Asociación Uruguaya de Fútbol (AUF) y selecciones de la Organización del Fútbol del Interior (OFI) se calendarizó, y desde el 21 de agosto, 144 equipos de todo el país con jugadores menores de 16 años, animarán una competencia que le dará al semillero de la AUF opciones para descubrir nuevos valores.

En 2017, cuando se jugó el primer Integración para menores de 14 y 15 años, impulsado con dinero de Conmebol y en medio del descreimiento por la falta de hábito de competencia para esas categorías (especialmente en el Interior y en los sub 14 de Montevideo), pocos podían imaginar que cinco años después habrían impuesto una competencia con la que colocaron el eslabón que le faltaba al fútbol juvenil, y que le pasaba una factura de alto costo por la cantidad de jugadores que se perdían. Desde los 13 años en el baby fútbol y hasta los 15 en Montevideo, o a los 17 en el Interior, los jugadores ingresaban en una zona en donde sobrevivían quienes resistían a los obstáculos de la falta de actividad. La actividad era muy reducida o debían jugar con jugadores de mayor edad, en una situación que promovía el desgano y desinterés por la actividad. Este pequeño paso, que da unidad a la escalera desde fútbol infantil hasta Primera división, se transformó en una pieza clave en el rompecabezas en la formación de futbolistas. ¿Qué ocurría en 2017? Cinco años atrás organizaron el primer torneo en el que participaron equipos sub 14 de AUF y sub 15 de OFI. El campeón fue Minas, que le ganó la final a Peñarol, en instancia que se desarrolló en Minas. Al año siguiente, en 2018, también sumaron la competencia en sub 17 y el campeón fue Defensor Sporting ante Florida. @OficialCAP Randall Rodríguez al renovar contrato con Peñarol; el golero fue campeón en un Torneo Integración sub 14 atajando penales en la final Ese año, en sub 14 la Copa de Plata la definieron Young y Rivera en el Parque Viera, hasta donde llegaron 10 ómnibus del interior. La Copa de Oro se la ganó Peñarol a Liverpool por penales, y se destacó Randall Rodríguez, quien atajó penales. Lo mismo que ocurrió este año para la consagración de los aurinegros en la Copa Libertadores sub 20. Calendario 2022

Con esta nueva competencia, la AUF da un paso enorme. Desde el 21 de agosto jugarán la primera fecha, el 18 de setiembre la segunda y el 30 de octubre la tercera de la fase de grupos. Desde el 27 de noviembre en adelante los playoffs. Estos torneos suman 15 partidos a estos planteles sub 14, sub 15, sub 16 y sub 17. Desde el próximo fin de semana en las tres categorías jugarán en cuatro regiones. Norte: Bella Vista-Tacuarembó y Nacional-Tranqueras (Grupo A) y Peñarol-Guichón, Artigas-Cerrito (I); en Regional Litoral, City Torque-Rentistas, Miramar Misiones-Isabelina (B), Boston River-Wanderers, Villa Teresa-Central Español (C) y Defensor Sporting-Huracán, Plaza Colonia-Sud América (H); Región Este, Treinta y Tres-Soca, Río Branco-Deportivo Maldonado (D), Cerro Largo-Atenas, Rocha-Fénix (E), Lavalleja-Vergara, Cerro Largo-Rocha (L) y Región Sur, Danubio-Oriental, Villa Española-Durazno (F), Juventud-Canelones, Racing-Florida (G), Cerro-Ecilda Paullier, River Plate, Rampla Juniors (J), Albion-Flores, Liverpool-Progreso (K). Como en la Copa AUF Uruguay, la Asociación subsida transporte, arbitraje y seguridad, los rubros en donde los clubes tienen los gastos más importantes. Atrás de este proyecto, desde 2017 está Gustavo Bañales, director del programa de desarrollo de la AUF, un área que blinda las actividades más desprotegidas y que tienen menos apoyo: fútbol playa, sala, femenino y, en menor medida, juveniles. “Además de la calendarización, que es muy importante, se observa que en los aspectos deportivos están mejorando porque los jóvenes dejaron de perder esos tres años en los que no tenían copetencias y hoy los tienen compitiendo con los de su generación. Suman 20 o 25 partidos anuales. También, estratégicamente estamos tratando de completar la escalera a nivel de selecciones que OFI no tenía en 14, 15, 16. Por esa razón, el Torneo Integración pretendió dar un paso y hoy se puede decir que hará sinergia con un montón de cosas, como con los Centros de Formación, porque con mayor competición mejorarán el desarrollo en cada centro”, explicó Bañales a Referí. Inés Guimaraens Gustavo Bañales dirige el área de AUF Impulsa El área de desarrollo de la AUF nació en 2011 con Daniel Bañales. Luego estuvieron al frente Jorge Franco, Daniel Enriquez, y hace cinco años quedaron Gustavo Bañales y Raúl Moller, este último estuvo se alejó en 2018. Actualmente, junto a Bañales trabajan Agustín Maidana (coordinador de proyectos), Santiago Lacava (responsable del fútbol femenino), Diego D’Alessandro (fútbol sala) y Valentina Carbonell (directora académica). Una academia para niños El proyecto AUF Academy, un plan para perfeccionar el trabajo en la formación en el fútbol de niños de 6 a 12 años, agotó las 220 plazas en una semana. “A nivel infantil se pueda ayudar a alinear los caminos, porque esos chicos que pasan por la Academia recibirán formación integral y también generan base de datos que ayudan para que esos jugadores y jugadoras, cuando en el futuro alcancen una selección sub 15 o sub 17 tendremos toda la información sobre el camino que recorrieron desde los 6, 7 y 8 años”, explicó Bañales. ¿Cuál es el objetivo de AUF Academy? “Se trata de una formación con una metodología de trabajo y que está alineada con las selecciones y con los Centros de Formación que se estrenarán en el Interior. También la idea es alinearnos con las ligas del interior o las ligas de Montevideo que quieran compartir y utilizar la metodología AUF Academy. Esta experiencia tendrá su base de operaciones en el Charrúa”. Los niños entrenan dos veces por semana, martes y domingo, dos horas cada día. Esta etapa se trata de un plan piloto. La próxima experiencia la iniciarán en marzo 2023, y se desarrollará durante todo el año.

Bañales explicó que esta primera experiencia la realizan en Montevideo, pero apuntan a extenderlo al interior y al exterior. “La intención de esta actividad era llevar el producto fútbol uruguayo hacia el exterior, pero se hizo más difícil elaborar una suerte de manual de procedimiento, por tanto invertimos el orden, comenzamos aquí y con nuestros profes escribimos la metodología de trabajo. Luego la llevamos al exterior”. El apoyo a los que más necesitan El área de desarrollo de la AUF es un programa bajo el paraguas de AUF Impulsa que realizan bajo la misma línea de los programas de desarrollo de FIFA y Conmebol. Reciben apoyo del exterior y apuntala las actividades con menos inversión y más desprotegidas de la Asociación. Bañales explicó que actualmente están licenciando entrenadores en fútbol sala y fútbol playa, “fuimos los primeros en la región en hacerlo”, cuenta con orgullo. “Tenemos proyectos de apoyo con infraestructura a clubes. Inés Guimaraens Gustavo Bañales También impulsan las competencias, que tienen un vacío en la estructura de la AUF que no se organizan por falta de recursos de los clubes.

“Las dos primeras ligas de fútbol playa femenino las realizamos bajo AUF Impulsa. No había actividad. Se entregaron materiales, pelotas y se financió parte del torneo. Y así empezó a rodar. También se financian muchos torneos en fútbol playa”. @Conmebol Selección uruguaya de fútbol playa Fútbol playa, sala, femenino y en menor medida juveniles están en la órbita de este proyecto que trabaja en silencio para alimentar los semilleros de la AUF. “Reciben los que necesitan más desarrollo”, apunta y explica que el próximo año la AUF va a entregar 15.000 pelotas y un juego de chalecos a todos los clubes de fútbol masculino y femenino.