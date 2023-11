Cómo es el acuerdo entre Estados Unidos y la OTAN para compartir armamento nuclear

Las 12.512 ojivas nucleares que se calcula que existen en el mundo pertenecen a sólo nueve países. Sin embargo, hay varios países adicionales que participan en acuerdos relacionados con misiones nucleares.

Si bien estos países no tienen autoridad directa para el lanzamiento de ojivas nucleares, desempeñan un papel importante en su almacenamiento, planificación, entrega y control de seguridad y uso y, por lo tanto, merecen cierto grado de atención junto con los propietarios de las armas, según indican en la nota “Nuclear weapons sharing, 2023”, publicado en Bulletin of the Atomic Scientists, escrita por los investigadores Hans M. Kristensen, Matt Korda, Eliana Johns, and Mackenzie Knight.

Un error común en torno al intercambio nuclear es que se refiere a que un país simplemente entrega sus armas nucleares o su autoridad de lanzamiento a otro país. Si bien hubo casos específicos durante la Guerra Fría en los que los aliados de Estados Unidos mantuvieron un grado relativamente alto de control sobre las armas nucleares estacionadas en su territorio, este ya no es el caso en tiempos de paz.

Compartir armamento nuclear, que no debe confundirse con compartir carga, generalmente se refiere a la práctica de permitir que países no nucleares operen lanzadores especialmente configurados para emplear las armas nucleares de un estado en tiempo de guerra. La misión de intercambio nuclear es un subconjunto de una gama mucho más amplia de actividades relacionadas con el armamento que pueden adoptar varias formas, como mantener fuerzas nucleares para proporcionar protección nuclear a los países no nucleares, alojar permanentemente armas nucleares o sistemas vectores de otro país, proporcionar sistemas vectores que sean capaces de emplear armas nucleares de otro país, proporcionar capacidades convencionales para apoyar la misión de ataque nuclear de otro país, o cooperar con otro país en materia de planificación y selección de objetivos nucleares.

Según los autores de la nota, en los últimos años, los acuerdos para compartir armamento nuclear volvieron a estar en el centro de la atención internacional. Estados Unidos está modernizando la infraestructura que respalda su misión de intercambio nuclear en Europa y se está preparando para desplegar sus nuevas bombas de gravedad B61-12 en bases aéreas europeas para ser lanzadas por aviones estadounidenses y aliados. Mientras tanto, tras su invasión de Ucrania en 2022, Rusia dice que está transfiriendo sistemas vectores con capacidad nuclear a Bielorrusia, capacitando al personal militar bielorruso sobre cómo usarlos y afirma haber desplegado armas nucleares rusas en territorio bielorruso.

La participación en acuerdos relacionados con la energía nuclear aumentará en los próximos años, a medida que los nuevos miembros de la OTAN –Suecia y Finlandia– se unan al Grupo de Planificación Nuclear de la Alianza y potencialmente decidan participar en el ejercicio anual de ataque nuclear de la OTAN, y países como Polonia y Corea del Sur aboguen por desempañar un papel en la misión nuclear de Estados Unidos.

La gobernanza de los despliegues de armas nucleares de Estados Unidos en Europa se administra a través de distintos tipos de acuerdos paralelos con la nación anfitriona o “usuaria”.

El Acuerdo de Cooperación Atómica rige el intercambio bilateral de información atómica. Un ejemplo de este tipo de pactos es el Acuerdo de Defensa Mutua entre Estados Unidos y el Reino Unido de 1958, que permite a Estados Unidos y al Reino Unido intercambiar materiales, tecnología e información nucleares.

El Acuerdo de Arsenal Atómico es un acuerdo entre los Estados Unidos y una “nación usuaria” que rige la introducción, el almacenamiento, la custodia, la seguridad y la liberación de armas nucleares estadounidenses. Ejemplos de este tipo de pactos incluyen los acuerdos bilaterales entre Estados Unidos y sus aliados de la OTAN que actualmente albergan armas nucleares estadounidenses.

Un Acuerdo de Nivel de Servicio es un pacto técnico entre los servicios militares de los Estados Unidos y la "nación usuaria". Sirve para proporcionar instrucciones y procesos detallados para implementar los Acuerdos sobre Arsenales Atómicos. Si bien los detalles de estos acuerdos están altamente clasificados, algunos de sus nombres en clave son conocidos: Pine Cone para Bélgica, Toolchest para Alemania, Stone Axe para Italia y Toy Chest para los Países Bajos.

Además del almacenamiento y mantenimiento real de armas nucleares, siete estados miembros de la OTAN –Bélgica, Alemania, Italia, los Países Bajos, los Estados Unidos, así como Turquía y Grecia (en un papel de reserva y contingencia)– contribuyen con “aviones de doble capacidad” (DCA) a la misión nuclear de la OTAN. Estos aviones podrían utilizarse para transportar armas nucleares en un conflicto.

Cinco países de la OTAN albergan actualmente un total de seis bases que almacenan bombas nucleares estadounidenses en bóvedas subterráneas. Varias otras bases tienen bóvedas de almacenamiento vacías en estado inactivo. Uno de ellos, el de la Real Fuerza Aérea británica en Lakenheath, está siendo renovado para potencialmente almacenar bombas nucleares en el futuro, si la OTAN decide hacerlo.

Seis miembros adicionales de la OTAN (la República Checa, Dinamarca, Hungría, Polonia y dos países desconocidos) desempeñan un papel de apoyo en la postura nuclear de la OTAN a través de la misión Apoyo a operaciones nucleares con tácticas aéreas convencionales" (SNOWCAT).

Todos los estados miembros de la OTAN –con la notable excepción de Francia, que también tiene armas nucleares propias– participan en el Grupo de Planificación Nuclear (NPG) de la OTAN, que gobierna las políticas colectivas y la toma de decisiones sobre la misión nuclear de la OTAN.

Hoy en día, se estima que aproximadamente 100 armas nucleares estadounidenses están almacenadas en seis bases en cinco países, y una base adicional (RAF Lakenheath) está actualmente en proceso de modernización para almacenar armas nucleares en el futuro.

Estados Unidos se está preparando para reemplazar todas las versiones heredadas de la bomba de gravedad B61 desplegada en Europa con la próxima B61-12, que utiliza una versión modificada de la ojiva utilizada en la actual bomba de gravedad B61-4.

Además de los bombarderos pesados estadounidenses, la B61-12 también se integrará en aviones tácticos operados por Estados Unidos y sus aliados, incluidos el F-15E, el F-16C/D, el F-16MLU, el PA-200 Tornado y el F-35A. A excepción de Turquía, todos los países de la OTAN que albergan armas nucleares estadounidenses están comprando el F-35A para reemplazar sus aviones heredados.

Sin embargo, debido a la falta de actualización de sus sistemas, estos aviones más antiguos no podrán beneficiarse de la mayor precisión proporcionada por el nuevo kit de “cola guiada” digital del B61-12. En cambio, lanzará el proyectil como una bomba "tonta" similar a las actuales B61-3 y B61-4, pero sin una opción de lanzamiento preciso con paracaídas.

Cada año, la OTAN practica sus acuerdos de intercambio nuclear en un ejercicio de dos semanas de duración conocido como Steadfast Noon, organizado por un estado miembro diferente de la OTAN cada año. En la versión más reciente del ejercicio, que fue organizada por Bélgica, participaron 14 países y hasta 60 aviones y se practicó el empleo de armas nucleares estadounidenses por parte de aviones DCA.

Los autores de la nota indican que, los acuerdos de intercambio nuclear de la OTAN están íntimamente vinculados con las negociaciones de los Estados Unidos y la Unión Soviética sobre el Tratado de No Proliferación Nuclear (TNP) durante la década de 1960. Las discusiones sobre un tratado que abordara la proliferación nuclear comenzaron a principios de la década de 1960 y se llevaron a cabo junto con discusiones dentro de la OTAN sobre soluciones de “hardware” y “software” (por ejemplo, consultas, planificación, capacitación).

A lo largo de 1965 y 1966 se intercambiaron declaraciones y cartas entre Estados Unidos y la Unión Soviética en un intento de comprender la posición de cada lado. Finalmente, en 1966, los soviéticos aclararon que no les preocupaban los acuerdos de software nuclear en la OTAN, y Estados Unidos aseguró que nunca renunciaría a su veto sobre el lanzamiento de sus propias armas nucleares.

En última instancia, los artículos I y II del TNP fueron escritos conjuntamente por Estados Unidos y la Unión Soviética para satisfacer los acuerdos nucleares existentes de la OTAN y la demanda de la Unión Soviética de que no se le diera control o autoridad nuclear a Alemania Occidental.

A pesar del acuerdo conjunto entre Estados Unidos y la Unión Soviética, durante la última década Rusia acusó repetidamente a Estados Unidos y sus aliados de la OTAN de violar los artículos I y II del TNP.

La propia OTAN no es propietaria de armas nucleares y, por tanto, no tiene autoridad para lanzarlas. Esta decisión sólo puede ser tomada por los líderes de sus estados miembros con armas nucleares, y en particular por Estados Unidos, que conserva la propiedad y la autoridad sobre las bombas de gravedad B61 asignadas a los DCA de la OTAN.

Una hoja informativa de la OTAN publicada en 2022 señalaba que “una misión nuclear sólo puede llevarse a cabo después de que el Grupo de Planificación Nuclear (NPG) de la OTAN dé la aprobación política explícita y se reciba la autorización del presidente de los Estados Unidos y del primer ministro del Reino Unido”. Sin embargo, no está claro por qué sería necesario que el primer ministro de Reino Unido, por ejemplo, autorice la liberación de armas nucleares estadounidenses. Además, este grado de consulta probablemente enfrentaría desafíos importantes durante un conflicto real.

(Extractado de Bulletin of the Atomic Scientists)