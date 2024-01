¿Cómo es la postura de la población respecto a firmar por los plebiscitos de la usura y la seguridad social?

A 9 meses de las elecciones nacionales, diferentes partidos políticos y organizaciones sociales se encuentran juntando firmas para intentar elevar plebiscitos que sean votados esa fecha. Entre ellos se destacan 2, el plebiscito para regular la reestructura de deuda de las personas físicas que impulsa Cabildo Abierto y el de la reforma de la Seguridad Social que propone el Pit-Cnt.

A raíz de esas dos iniciativas, la consultora Factum realizó encuestas, que se emitieron en VTV Noticias, para saber cuál será la intención de la población a la hora de firmar para que esos plebiscitos terminen finalmente llevándose a cabo. Para que se efectúen, se debe llegar al 10% de firmas del total del electorado.

Con respecto al plebiscito de la reestructura de la deuda, el 22% de los 900 encuestados firmará seguro, mientras que el 29% probablemente firmará. El 28% tiene dudas sobre si firmar o no. Por otro lado el 8% probablemente no firmará y el 11% seguro que no lo hará. El 2% no sabe o no contesta

Factum

Plebiscito contra la reforma de la Seguridad Social

Por su parte, por el lado de este plebiscito, el 36% firmará seguro, el 25% probablemente firmará mientras que el 18% tiene dudas sobre si firmar o no.

El 6% probablemente no firmará no firmará mientras que el 14% seguro que no firmará.