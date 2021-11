Cómo fue el eclipse de Luna "casi total", el más largo desde 1440

El eclipse, en cuya fase más fuerte se pudo observar a las 4:18 am (hora uruguaya) del viernes, la superficie visible de la Luna se oscureció el 99,1%, señaló la agencia espacial estadounidense NASA en su sitio web dedicado al satélite de la Tierra. El eclipse duró tres horas, 28 minutos y 23 segundos.

No ha habido un eclipse lunar parcial más largo que el del 18 de febrero de 1440 (3 horas, 28 minutos, 46 segundos) y seguirá siendo el eclipse lunar parcial más hasta el 8 de febrero de 2669 (3 horas, 30 minutos y 2 segundos). Habrá un eclipse lunar total más largo el 8 de noviembre de 2022, según informa la NASA.

AFP Eclipse lunar "casi total" visto desde Asunción, Paraguay

El fenómeno, que siempre despierta fascinación y centra la atención de millones de personas, comenzó a las 06H02 GMT cuando la luna entró en la sombra de la Tierra. Hacia las 07H50 GMT, los observadores terrestres podían ver ya a la mitad del disco lunar oculto por nuestro planeta.

It’s an almost total eclipse of our heart! 💖🌙



The Moon will pass through Earth’s shadow tonight for the longest partial lunar eclipse of the century. Catch the show from 11:19pm to 2:47am, with the peak occurring at 1:03am PT: https://t.co/TxzEDhZiVv pic.twitter.com/hYfeFcmMQX