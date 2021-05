Cómo ganarle al algoritmo de Netflix y la posverdad

Te invito de nuevo a nuestro Pícnic!, el que hacemos juntos cada semana y que resiste los embates de tiempos duros y malas noticias, porque siempre pero siempre hay algo bueno para rescatar y aprender en esta vida que nos permita valorarla más. Tuve dos semanas de trabajo intenso por diferentes circunstancias y se me dio por pensar y por leer mucho sobre el trabajo, en particular en este tiempo de híbridos presenciales y virtuales. Muchas veces -y me ha sucedido- nos sentimos poco inspirados, por diferentes circunstancias que casi siempre tienen que ver más con uno mismo que con el trabajo y sus circunstancias. Esto sucede incluso si tenemos la suerte de hacer algo que nos guste. A veces creemos que nuestro trabajo no tiene sentido ni valor, que estamos estancados, que no aportamos o directamente que no nos valoran. Cuesta superar esos períodos, pero la respuesta, como casi siempre, está en uno mismo. ¿Cómo cambiar entonces la perspectiva? En primer lugar hagamos lista de pros y contras, algo que a mí siempre me sirve porque las cosas se ven con más claridad y sin tanto drama. ¿Qué te motiva a hacer lo que hacés y qué cosas hacés muy bien? Es una pregunta que no nos hacemos con frecuencia y que es fundamental para levantar el nivel de motivación sin recurrir a la queja ni a ningún gurú de moda. Nuestro trabajo, ya sea para una empresa, para tu emprendimiento o en tu casa, siempre cuenta y siempre es importante. Si en estos días pasás por tiempos de negatividad, dedicá un rato a valorarte y a valorar lo que hacés.



Tener un propósito profesional y una identidad “le da sentido y motivación a tu vida”, dice Hatice Necla Keleş, profesora del Departamento de Gestión Organizacional de la Universidad de Bahçeşehir en Estambul. "Nada te da más energía que un propósito claro". Sin uno, "incluso levantarse de la cama cada mañana se convierte en un desafío".



Espero que tengas una buena semana y ojalá aproveches estas lecturas y piques. Soy Carina Novarese y me podés escribir por acá.