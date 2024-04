¿Cómo me ven los demás?: la relevancia de la mirada del otro para crecer en el terreno profesional

-No sé si voy a poder pararme frente a muchas personas. Hablar claro y con impacto. Contar historias y además tener presente todo el contenido.

-Yo veo que te comunicás con claridad y con energía. Y además sos estudiosa y lo vas a preparar bien. Estoy segura que te va a salir bárbaro.

Esta conversación la tuve antes de dar mi primera conferencia. Tenía pánico de no poder hacerlo bien. Tenía más dudas que certezas. Veía que se necesitaban

muchas cosas que yo no tenía. O creía que no tenía. En este intercambio con esta persona importante para mí, que me conoce y me ha visto trabajar, me hizo ver cosas que yo no había visto. Ella veía que yo tenía claridad para comunicarme, cosa de la que yo no estaba tan segura. Y además me veía como estudiosa.

¿Estudiosa yo? Siempre me sentí más bien improvisada en los estudios. Pero parecía que no era así. Mi autorretrato es solo una de las impresiones de mi

Lo que ven los demás de nosotros son nuestros comportamientos, nuestras acciones. Y si bien es muy importante conocernos a nosotros mismos, también es

clave complementar esa mirada con la mirada de los demás. Nuestra perspectiva no es la única.

Al igual que un espejo nos muestra cosas que en ocasiones no somos capaces de ver, lo que otros ven en nuestros comportamientos nos puede habilitar a mejorar lo que sabemos de nosotros mismos.

Cada persona con la que interactuamos o nos vinculamos nos observa y va desarrollando una impresión de nosotros, una interpretación de los comportamientos

que demostramos. Saca sus conclusiones, hace sus supuestos asi como nosotros lo hacemos con los demás. Y en esa observación, desde otra perspectiva puede apreciar cosas que nosotros no logramos ver.

¿Cómo puedo mejorar-me?



Un buen ejercicio para nuestra mejora personal es lograr apertura para recibir el feedback de los demás. Verlo como un regalo, verlo como tiempo que alguien nos

dedicó, verlo como atención que alguien nos da. Y usarlo para poder apalancarnos en aquellas cosas buenas y mejorar otras. Extraer el significado de ese feedback y traducirlo en acciones de cambio personal.

Mirarnos al espejo

Mirarnos al espejo es difícil y mirarnos al espejo a través de otros también. Cuántas veces lograste hacerle a alguien que te conoce la pregunta : ¿Cómo me ves?

¿Cómo soy yo para ti? ¿Cómo me describirías? ¿Cómo puedo mejorar? Sin sentir ese temor de lo que puede llegar a responder.

Cuando nos animamos a hacerlo y vemos la imagen que nos devuelve es importante tener la capacidad de valorarlo, aceptarlo y aprender. Sin importar si esas imágenes son buenas o no. Sabiendo que esa es una foto de ese momento y que no es un estado permanente. No es lo que soy sino lo que estoy siendo.Y que cada uno de nostros tenemos la capacidad de trabajar en esas oportunidades.

Creo que me hubiera animado a dar la conferencia igual, pero el feedback que recibí me dio el empuje de confianza en mí misma que necesitaba.

¿Qué te gustaría saber de ti que no sabés? La manera de saberlo está tan cerca como las personas que te conocen y están dispuestas a decírtelo.

Ximena Pardiñas es conferencista internacional y Socia de Xn