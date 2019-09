Cómo será el nuevo iOS 13, que llega a los iPhone el 19 de setiembre

Apple dispuso una fecha para el lanzamiento de la actualización de su sistema operativo iOS 13: el próximo 19 de setiembre.

Este nuevo sistema dejará afuera al iPhone 6 y 6 Plus. Todos los teléfonos posteriores podrán recibir las novedades: el SE, 6s, 6s Plus, 7, 7 Plus, 8, 8 Plus, X, XS, XS Max y XR. Los nuevos modelos presentados esta semana, el 11, 11 Pro y 11 Pro Max, vendrán con el sistema operativo ya incorporado desde que el usuario lo compre.

¿Cuáles son las nuevas funciones?

Una es el anhelado modo oscuro (que también vendrá en la competencia Android 10). Este nuevo sistema facilitará la lectura en la oscuridad y, según Apple, impactará de manera positiva en la batería de los iPhone con pantalla OLED (X, XS, XS Max, 11 Pro y 11 Pro Max). Además, el teclado también será oscuro y permitirá escribir deslizando.

Algunas novedades abarcan la velocidad. La función de reconocimiento facial, FaceID, será un 30% más veloz, por lo que decodificará más rápido el rostro del usuario. En tanto, las apps tardarán la mitad en abrirse respecto al iOS anterior.

En cuanto a Siri, el asistente de voz será capaz de leer los mensajes que se reciban, una característica agradecida por los usuarios que suelen estar ocupados y no pueden prestar atención total al teléfono.

Las apps Find My iPhone y Find My Friends estarán en un solo lugar llamado Find My. Lo peculiar de estas nuevas funciones es que permitirán –a aquellos que tengan dos dispositivos Apple con la misma cuenta– rastrear sus dispositivos incluso si están desconectados de internet. Lo harán por una red de conexión de Bluetooth.

Una de las funciones tiene que ver con la privacidad. El iPhone almacena datos del lugar exacto en donde se tomó una fotografía. Ahora el usuario podrá eliminar todos los detalles sobre cuándo y en qué lugar retrató esa imagen.