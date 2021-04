Cómo será el nuevo Nacional de Cappuccio, para quien Guardiola es el mejor DT

Con la llegada de Alejandro Cappuccio a la dirección técnica, el Nacional 2021 sigue tomando forma con una pieza fundamental para su andamiaje, la del encargado de la conducción del plantel principal a quien la directiva del club le confió el cargo.

¿Cómo será el nuevo Nacional? La confirmación del DT permite afinar más cómo jugará el nuevo equipo, que como ya es sabido cuenta con los fichajes de los argentinos Andrés D’Allesandro y Leandro Fernández, Ángelo Gabrielli, Patricio Gregorio, Maxi Cantera y Christian Almeida , más seguramente algunos otros.

El técnico pasará de dirigir en Rentistas a jugadores de poco recorrido internacional, entre los que Alexis Rolín se destacaba por su paso por Italia y Boca Juniors, a tener un plantel con más futbolistas de mayor trayectoria y recorrido.

"Estoy preparado para dirigir un equipo grande", ha respondido el nuevo DT tricolor cada vez que se le pregunta al respecto.

Leonardo Carreño

Una de las poses de Cappuccio

Cappuccio, además de entrenador, tiene el título de preparador físico, es docente en el curso de técnicos de la Asociación Cristiana de Jóvenes, encargado de la materia sobre planificación.

También estudió abogacía y escribanía, y ejerce esa segunda profesión en su estudio personal.

Por lo que se pudo ver en Rentistas, el nuevo técnico albo adapta a sus jugadores a distintos sistemas según las circunstancias. Por ejemplo, en la primera final ante Nacional colocó una línea de cuatro en el fondo, un volante de salida como Ramiro Cristóbal, otros dos más adelantados, dos jugadores por banda, y Salomón Rodríguez de delantero.

Eso le permitió variar entre un 4-1-4-1 para defender y un 4-3-3 a la hora de atacar. En la segunda final, obligado a dar vuelta el 3-0, optó por comenzar con línea de tres en el fondo, con Andrés Rodales y Nicolás Colazo como carrileros.

En la final ante Liverpool, ante un rival que admitió que era el mejor equipo del uruguayo, hizo un planteo conservador, que se profundizó aún más cuando quedó con 10 jugadores. Pes a eso, aguantó el cero en su arco en los 90 minutos y el alargue, y ganó por penales.

Inés Guimaraens

Cappuccio y Giordano

Una victoria que a los hinchas tricolores le pudo traer recuerdos de los planteos de Jorge Giordano en los partidos de copa ante Independiente del Valle.

En Nacional, el DT podrá aplicar esos sistemas e incluso, por el protagonismo que deberá tener en el Uruguayo y con un plantel más rico, ser más ofensivo.

“Admiro el juego de Guardiola, que me parece el mejor entrenador del mundo, como admiro a Ramírez (ex Independiente del Valle), Gallardo, Klopp, que son los que hacen mejor el juego de posición”, dijo el DT a Referí tras ganar el Apertura.

Para Cappuccio, el fútbol uruguayo puede adaptarse a propuestas más ofensivas sin traicionar su historia. “Lo que sucede es que a veces se confunde, y se cree que para intentar jugar mejor y llegar más rápidamente al gol hay que perder lo otro, lo de la frazada corta. Y creo que no es así, porque podemos admirar a Guardiola sin perder nuestro fuego sagrado y la idiosincrasia y cultura del uruguayo”.

Sus viajes con el equipo de Nacional Universitario, donde fue compañero de José Decurnex, le permitieron conocer y charlar con varios entrenadores. “Passarella, Bilardo, Pekerman, Púa, porque iban a Nacional Universitario y hacíamos de sparring de ellos, entonces en el tercer tiempo los volvía locos a pregunta, y le sacaba todo el jugo posible”.

“En 1999, fuimos a jugar al Gothia Cup y allí conocí a Sven-Göran Eriksson”, dijo en referencia al entrenador sueco que marcó época en Lazio de Italia, uno a los que interrogó y le preguntaba cómo hacía el modelo ofensivo. “En ese momento aún no se hablaba del juego de posición y él ya estaba pensando cómo atacar los espacios y cómo intentar ganar tiempo para sacar ventaja. ¡En 1999!”.

A Passarella le preguntó por la resolución de conflictos. “Siempre me interesó mucho el tema de la gestión, cómo resolver conflictos con planteles, dirigentes, con la prensa, cómo manejarse. De eso sí saqué mucho con todos los entrenadores con los que hablé, porque no solo charlé con esos que mencioné, hablé con un montón y con un montón de Uruguay, a los que les saqué mucho jugó”.

Diego Battiste

El aliento de Cappuccio

Partidario del look deportivo a la hora de dirigir, Cappuccio llama la atención por el constante aliento a sus jugadores y por darle indicaciones a viva voz. La motivación es uno de sus puntos claves. Además, por momentos suele caminar en el área marcada para los entrenadores y también suele hincarse en una rodilla para ver a su equipo y pensar sus decisiones.

En Nacional tendrá su gran desafío, una apuesta que buscaba para seguir creciendo en Uruguay, de donde por el momento no se quiere ir, luego de desechar ofertas que le llegaron de Ecuador, México y Asia el año pasado.

“No quiero cambiar momentos familiares por dinero, por lo menos por ahora, y además tampoco tengo el currículo como para que esa oferta sea la que me cambie económicamente la vida, como para tener un respaldo para siempre. Por ahora mi objetivo es crecer en Uruguay”, dijo a Referí.

El técnico, que tiene claro que hoy en día hay un “mundo de Twitter” que hace valer su opinión, sabe que lo que le espera en esta nueva etapa. “Jugué en Nacional, dirigí en Peñarol (en juveniles) y conozco ambos clubes y la inmediatez del resultado, también la crueldad y violencia de las redes si no te va bien, pero es un desafío que estoy dispuesto a pelear el día que me toque, si es que me toca”.

Ese día llegó y el lunes Cappucio volverá a ponerse la remera tricolor para comenzar su ciclo en Los Céspedes.