Cómo será el operativo de seguridad y sanitario para las finales de la Conmebol en Montevideo

El titular de la Secretaría Nacional del Deporte, Sebastián Bauzá, anunció que el presidente de la FIFA, Gianni Infantino, viajará a Uruguay para la final de la Copa Libertadores. Son cinco los chárters contratados por la UEFA en los que vendrán funcionarios de "primera gama". Además, dio detalles de los arreglos logísticos en materia de seguridad y salubridad que hará a Uruguay durante las finales de las copas de clubes de la Conmebol.

En diálogo con radio Sarandí, Bauzá sostuvo que Uruguay ya cuenta con la lista de personas no autorizadas a ingresar a un estadio en Brasil y que tienen prohibida la entrada al país. Si bien habrá Fan Fest para las finales de la Copa Libertadores y la Sudamericana, tienen previsto terminarlo el día del partido para que la Policía pueda supervisar a todos los hinchas en un solo lugar (en el estadio y sus inmediaciones). Recordó que no todos los brasileños que ingresen al país tendrán entrada. Aclaró que con el fin de prevenir incidentes, no se venderá alcohol dentro del recinto.

Las coordinaciones de seguridad las realiza el Ministerio del Interior y el Ministerio de Defensa. Viajarán al país "policías capacitados" que "saben manejar a este tipo de barras". Trabajarán de forma "independiente" aunque "en coordinación" con Interior.

En cuanto al control sanitario, Bauzá resaltó que los representantes del Ministerio de Salud Pública serán muy estrictos en el control del certificado de vacunas anticovid-19. "El distanciamiento es imposible tenerlo. (...) El fútbol es pasión, como casi todos los deportes, y el tapabocas en ciertos momentos la gente no los utiliza", expuso e insistió en la importancia de los controles. Destacó también que la cartera de Salud deberá planificar la logística de los hisopados, puesto que todos deberán salir del país con un test negativo. Unas 70 mil personas deberán someterse al análisis en pocos días.

En otro orden, el jerarca valoró la importancia turística que tiene el evento para Uruguay y manifestó que hay muchos interesados en conocer el interior del país. "Tenemos la oportunidad en gente que nunca ha venido al Uruguay. Este evento es más que Montevideo", dijo y pidió no "abusar" de los precios. Celebró que se trata de un "público que gasta muchísimo" y adelantó que se deberá prever la demanda de bebidas y alimentos que habrá durante esos días.

En cuanto a las obras en el Estadio Centenario, subrayó que las modificaciones en baños, palcos, campo y vestuarios permitirán hospedar eventos deportivos de mayor calibre en el futuro. No esquivó los señalamientos por haber tapado el mural característico del estadio y respondió que "la idea salió de la Conmebol porque es el que invierte", pero argumentó que habrá que ver el resultado final.

La final de la Sudamericana verá enfrentarse a Athletico Paranaense con Red Bull Bragantino el 20 de noviembre, mientras que la de la Libertadores será disputada entre Flamengo y Palmeiras el 27 de noviembre.