IM prevé invertir más de US$ 680 mil de cara a las finales y espera "retorno" veinte veces mayor para la ciudad

La sala Ernesto de los Campos del segundo piso de la Intendencia de Montevideo (IM) es desde hace dos meses la cocina que a todo vapor trabaja para servir la ciudad a unos 200 países de todo el mundo. Del 20 al 27 de noviembre, en cuestión de solo ocho días, Montevideo será la anfitriona de las finales de los dos torneos más importantes del fútbol continental: la Sudamericana y la Libertadores –femenina y masculina–, y las mesas de trabajo entre reparticiones departamentales funcionan a contrarreloj.

En la comuna se encaminan a cerrar los números que desembolsarán en el marco de ese suceso, con una inversión que será superior a los $ 30 millones (más de US$ 680 mil al tipo de cambio actual), según informaron fuentes políticas a El Observador.

Aunque desde el departamento de Comunicación de la IM aclararon que aún no hay cifras confirmadas, sí anticipan un "retorno" para la ciudad que ascenderá a los $ 645 millones (casi US$ 15 millones), derivado en exclusiva del alojamiento y el consumo gastronómico de los turistas. Eso sin contar la inversión millonaria de la Confederación Sudamericana de Fútbol (Conmebol) en el país. En 2019, la final de la Libertadores en Lima, Perú, dejó unos US$ 62 millones de ingresos, según números del gobierno de ese país.

Los ojos van a estar puestos en Montevideo y, en un contexto de retorno paulatino de la actividad turística, los jerarcas de la intendencia entienden que es una invaluable oportunidad para vender la ciudad como destino. Para ello pretenden asegurar la limpieza, la movilidad, la iluminación y las mejoras en el entorno del Parque Batlle, donde tendrán lugar las disputas: las dos finales masculinas se jugarán en el Estadio Centenario, mientras que la final femenina será en el Gran Parque Central.

El trabajo ha incluido mesas con "lluvia de ideas". La intendenta Carolina Cosse convocó para el proceso creativo al publicista Claudio Invernizzi –integrante en su momento del comando de campaña de Tabaré Vázquez y el de Daniel Martínez–, quien aportó de manera honoraria a la causa durante algunas jornadas, aunque se bajó del barco por compromisos previos.

Según supo El Observador, en la sala Ernesto de los Campos se barajó la posibilidad de promover el carnaval y el candombe con alguna fiesta en el Velódromo, pero eso se descartó. El circuito funcionará en cambio como centro de acreditación para la prensa, y como base para los operativos de seguridad en los días de partido.

Como había informado a El Observador el vicepresidente de la Asociación Uruguaya de Fútbol (AUF), Gastón Tealdi, en este tipo de certámenes tienden a organizarse cenas y recepciones en las previas de los partidos. Una de las locaciones sobre la mesa para un encuentro con autoridades de gobierno y del deporte era el Cabildo de Montevideo sobre la Plaza Matriz. Según supo El Observador, también hay gestiones para montar una gala en el Teatro Solís en las vísperas de la final de la Libertadores, que será el 27 de noviembre.

Leonardo Carreño

El Parque Batlle, del entorno del Estadio Centenario, será uno de los focos de la inversión departamental

Desde la IM apuntaron que eso no está confirmado, y que todos los detalles serán brindados "en los próximos días" en una conferencia de prensa. Dichos eventos tendrán homenajes en vida a deportistas uruguayos, contó Tealdi. La AUF y la Conmebol deberán determinar a quiénes se les da el reconocimiento.

Mientras tanto, la Intendencia comenzó a repartir entre vecinos de Parque Batlle volantes para avisar que regirá una zona de exclusión vehicular en toda la extensión de la avenida Américo Ricaldoni, que rodea al Estadio Centenario. La medida regirá los sábados 20 y 27 –para la Sudamericana y la Libertadores respectivamente– desde las 6 de la mañana hasta el cierre de los partidos. La comuna pidió a aquellos vecinos con garajes en la zona que inicien el trámite para ser autorizados a circular.

Oportunidad turística

El 1° de noviembre abrirán las fronteras, y el país ingresará en una nueva fase de recepción de extranjeros tras las cautelas impuestas por la pandemia. A fines de ese mes, los hoteles de Montevideo, Canelones e incluso Maldonado estarán repletos con los hinchas y otros visitantes atraídos por las finales continentales. Con ese horizonte cercano, el gobierno tendrá el próximo miércoles una reunión con la Cámara Uruguaya de Turismo, según informó el subsecretario de Turismo, Remo Monzeglio, a El Observador.

Diego Battiste

Montevideo es el principal destino turístico del país

Hasta el cierre de fronteras, Montevideo era el destino principal del país, y ahora buscará retomar esa posición. En ese marco, el director de Turismo de la IM, Fernando Amado, disertó el miércoles ante los sponsors de la Conmebol, compañías de peso que la comuna busca captar para retomar el llamado 'turismo de congresos y convenciones". Ese encuentro contó también con la participación de Pablo Ferreri, exsubsecretario de Economía y actual responsable de la captación de inversiones del gobierno departamental.

La reactivación llega al mismo tiempo que el World Travel Awards galardonó este miércoles a Montevideo como “Destino turístico emergente líder en América del Sur”, una premiación celebrada por autoridades departamentales y nacionales.

La IM tendrá también su stand en la Embajada del Hincha que la Conmebol montará sobre el faro de Punta Carretas. Ese espacio libre y gratuito podrá albergar hasta 4.000 personas que circularán entre las muestras erigidas por los sponsors de la entidad continental, con charlas especiales, parques de comidas y hasta partidos con leyendas del deporte.