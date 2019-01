Cómo toman calcio y proteína los veganos y otras preguntas que la gente se hace sobre un estilo de vida con cada vez más adeptos

Getty Images El veganismo es un estilo de vida cada vez más extendido.

Ya sea por los derechos de los animales, por salud o por creencias religiosas o espirituales, la realidad es que cada vez más gente se une al veganismo.

Las dietas a base de plantas están presentes en la vida de mucha gente.

Aquí respondemos a algunas de las preguntas sobre el veganismo más consultadas en Google.

1. ¿Cómo obtienen calcio y proteínas los veganos?

Getty Images Los frutos secos son una buena opción para obtener proteínas.

Siempre nos han inculcado que el calcio hace que los huesos se vuelvan más fuertes.

Tradicionalmente, eso se ha asociado con el consumo de productos animales como la leche y el yogur.

Si estás pensando en cambiar a una dieta basada en plantas, tendrás que abastecerte de alternativas ricas en calcio como la lechuga, la rúcula, el perejil y la col rizada, así como otros productos menos habituales en nuestra cesta de la compra como los frijoles edamame, el bok choi (una especie de col china) y los higos secos.

El consumo de proteínas es otra de las grandes preocupaciones de las personas que intentan seguir una dieta vegana.

Hay muchas opciones, que incluyen 'snacks' como nueces y semillas y la gran cantidad de barritas disponibles.

Los granos integrales son otro de los productos a considerar: puedes crear un sabroso menú repleto de proteínas combinando arroz integral con legumbres como garbanzos y lentejas.

Getty Images Los legumbres son una gran fuente de proteínas.

E incluso puedes comprar pasta hecha de lentejas.

Si te conformas con una lata de frijoles horneados, estás de suerte: los frijoles de todo tipo también pueden ser una buena fuente de proteína, así como productos de soya como el tofu y el tempeh.

Hay muchas opciones, pero los veganos corren el riesgo de perderse nutrientes esenciales necesarios para el cuerpo como la vitamina B12. Esta vitamina solo se encuentra naturalmente en alimentos de origen animal, por lo que planificar bien las comidas es importante.

2. ¿Cómo hacen los veganos los pasteles?

Getty Images Los veganos no toman huevos, por lo que usan sustitutos que son fáciles de preparar en casa.

Huevos, leche, harina, azúcar, mantequilla, chocolate.

Todos estos ingredientes, comunes en los pasteles, tienen una versión vegana, excepto los huevos.

Muchos veganos usan sustitutos de huevo que son fáciles de preparar en casa.

Los sustitutos típicos pueden incluir productos como plátanos, semillas de lino, compota de manzana y semillas de chía, aunque cada vez es más fácil encontrar pasteles veganos en pastelerías y supermercados.

3. ¿Están en contra de tener mascotas los veganos?

Getty Images Muchos veganos no están en contra de tener mascotas siempre que se las trate bien.

Esta pregunta no tiene una respuesta de sí o no.

Amy, una chica vegana de Inglaterra, habló con el programa Newsbeat de la BBC y afirmó: "Creo que las mascotas son un área un poco confusa para el veganismo, y eso se debe a cómo se adquieren".

"Personalmente, yo estoy en contra de comprar mascotas en una tienda debido a las prácticas que utilizan para que nazcan".

"En cambio, si rescatas a un animal y tienes todo lo necesario para que esté feliz y saludable, no veo ningún problema".

Raoul, de The Vegan Corner, el primer canal de cocina profesional de YouTube dedicado exclusivamente a la cocina basada en plantas, dice que no cree que los veganos estén en contra de las mascotas, sino que depende de cómo se traten.

"Por ejemplo, tener un pájaro o un hámster en una pequeña jaula las 24 horas del día solo porque te gusta no es algo que personalmente considere agradable", explica. "Yo no tengo mascotas, pero tuve perros en el pasado y mi objetivo siempre fue tener una gran vida juntos, y en esto no veo ningún comportamiento no vegano".

4. ¿Son contrarios a la lana los veganos?

Getty Images La lana es un producto que la gran mayoría de veganos no usan.

Según Raoul, la mayoría de los veganos están en contra de la lana.

Esto se debe a que se obtiene criando ovejas con el único propósito de que den lana.

Amy dice que también está en contra de usar lana: "Me parece mal llevar el abrigo de un animal".

"Si la gente posee artículos que contienen productos de origen animal antes de hacerse veganos, mejor que los regalen para evitar el desperdicio", asegura.

5. ¿Son los veganos más saludables?

Getty Images Según un estudio, los vegetarianos y veganos tienen menos riesgo de padecer enfermedades cardíacas y cáncer.

Un análisis reciente que comparaba la salud de vegetarianos y veganos con la de los consumidores de carne sugiere que sí, que su estilo de vida es más saludables.

Los investigadores comprobaron que ser vegetariano o vegano se asociaba con un riesgo significativamente menor de padecer enfermedades cardíacas y cáncer.

Pero el estudio también constató que ser vegetariano o vegano no necesariamente significa que vivirás más tiempo.

La inglesa Sophie Blakeley, de 24 años, dijo a Newsbeat: "Creo que algunas dietas veganas son más sanas, como la dieta vegana cruda y las dietas veganas a base de alimentos 'limpios', pero sigue habiendo mucha comida chatarra adecuada para veganos, por lo que realmente depende de las preferencias de cada uno".

6. ¿Por qué los veganos se llaman veganos?

Getty Images Ser vegano no es algo relacionado solo con la comida, sino que se considera una forma de vida.

Un vegano es, según el diccionario, una persona que rechaza alimentos o artículos de consumo de origen animal.

Se dice que el término lo acuñó en la década de los 40 Donald Watson, fundador de The Vegan Society, como una forma de describir a los vegetarianos no lácteos.

"La mayoría de etiquetas como pescetariano, frigano y ovolactovegetariano están creadas para identificar la forma de comer, mientras que ser vegano no es algo relacionado solo con la comida sino una forma de vida dirigida a reducir cualquier tipo de explotación animal", explica Raoul.

"Es un error común pensar que un vegano es simplemente una persona que no consume productos animales, ya que la realidad es mucho más profunda que eso".

