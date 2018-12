Compra de museo Gurvich por parte del Estado genera loas y cuestionamientos

Martín Gurvich proponía vender toda la colección de su padre, el pintor José Gurvich, y el edificio que alberga su museo, por unos US$ 5,5 millones. Finalmente el Estado uruguayo adquirirá las 226 piezas (entre pinturas, esculturas y objetos decorativos) y el edificio ubicado en la Peatonal Sarandí, por US$ 2,8 millones, según informó Búsqueda el jueves 27. Por el acervo serán US$ 2,1 millones más US$ 700.000 por las instalaciones. La Diaria había informado el 11 de diciembre de la intención del Ministerio de Educación y Cultura de comprar el museo.

“El edificio voy a venderlo por debajo del valor real y la colección a un tercio de su valor comercial. El museo va a seguir siendo gestionado por la fundación, porque así lo quieren las autoridades”, señaló Martín Gurvich a Búsqueda.

Según el semanario, la operación se realizó sin el conocimiento de la comisión que gestiona el Museo, que está integrada por el exintendente de Montevideo, Mariano Arana, el exalumno de Gurvich, Rafael Lorente, y Laura Alemán, directora del Instituto de Historia de la Facultad de Arquitectura.

Consultado sobre este punto en Radio Sarandí, Arana señaló que sí sabían de las gestiones que se estaban llevando adelante y que estaban entusiasmados con la posibilidad. “Permite que la formidable colección que conservaron los familiares directos pase al poder del Estado. Es significativo para la cultura nacional”, subrayó.

Según Arana es importante que además de “un acervo cultural fenomenal” quede en poder del Estado también un edificio “soberbiamente mejorado, con una ampliación de varios pisos y un diseño muy apropiado”.

El tema tuvo repercusión en las redes sociales sobre todo a raíz de una columna de la directora de Galería de Búsqueda, Adela Dubra, titulada "¿Es necesario que compremos el museo Gurvich?"

Consultado en radio Sarandí sobre esa pregunta en particular, Arana señaló que invertiría la interrogante: “¿Cómo no va a comprar el Estado algo tan significativo?”.

Arana destacó el “esfuerzo” destinado a lo cultural en un momento de restricción presupuestal. “Bienvenida sea la multiplicidad de todo aquello que puede enaltecernos como país. Nos enriquecemos en términos que van mucho más allá de lo monetario", dijo. "Hay posibilidad de enriquecernos sin dejar de atender otras muchas exigencias que tienen que ver con la enseñanza, apoyo a gente más desvalida. No debe ser una cosa excluyente de la otra. La cultura no es algo que debería estar después de sino junto con”, apuntó.

En su editorial, Dubra deja planteada varias interrogantes. ¿Por qué Gurvich? ¿Necesita el Estado uruguayo gastar en comprar un edificio? ¿No se podía pensar en algunas de las dependecias del Estado vacías? ¿Por qué no se buscó una solución mixta en lugar de poner el gobierno todo el capital?

Por su parte, el expresidente de la Comisión del Patrimonio Cultural, William Rey, celebró la decisión de compra. Ante las dudas sobre la conveniencia de adquirir también el inmueble, se mostró a favor porque se tiene allí “un museo funcionando”, según dijo en una intervención en La Mesa de En Perspectiva.

Sin embargo, Rey afirmó que es necesario que se de a conocer si el Ministerio de Educación y Cultura cuenta con un plan para este tipo de adquisiciones. “Seria importante que lo tuviera. ¿Qué pasa con el archivo de Batlle, que se estuvo revisando? ¿(Qué pasa) con colecciones como las del taller Zorrilla? (…) ¿Qué pasa con una cantidad de bienes que sería importante que se incorporaran? No veo un plan. (El ministerio) tiene que ser más transparente y mostrar un plan de adquisiciones?”, agregó.