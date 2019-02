Con 46 comparsas arranca otra batalla candombera en los barrios Sur y Palermo

Durante dos noches con sus madrugadas, este jueves y viernes 46 formaciones comparseras competirán para ver cuál es la mejor en un nuevo Desfile de Llamadas. Una de ellas es C 1080, siempre favorita en los últimos años, con cinco títulos en apenas 20 años de existencia y actual tricampeona (a lo que suma cinco primeros premios en el concurso del Teatro de Verano). Dirigida por Waldemar Cachila Silva, para alcanzar el tetracampeonato seleccionó como eje temático de su espectáculo rendirle un homenaje a su padre, Juan Ángel Cacique Silva, en el año del centenario del nacimiento del legendario creador de Morenada.

El tema seleccionado es un reto nada sencillo, por la extensión del tiempo considerado (un siglo), pero sobre todo dado el prestigio del homenajeado, a quien hace 20 carnavales Cachila "desafió" (siendo uno de sus hijos) al decidir sacar su propia comparsa, lo que se concretó, creándose una de las expresiones más innovadoras y transgresoras en la categoría.

Cachila vigila todo lo que sucede con C 1080, pero hace un tiempo delegó la responsabilidad del manejo de la comparsa a sus hijos Matías, Welington y Noelia y su un sobrino y ahijado, Guillermo. “Hacen un equipo perfecto. Les tengo enorme confianza, cada uno en lo suyo son muy capaces y serios”. Y, con el foco en el largo plazo, a la vuelta de la esquina ya se perfila una cuarta generación (cuatro bisnietos del Cacique).

En estos tiempos, remarcó Cachila, las claves para el éxito son respetar la palabra dada y brindar siempre un show profesional, de alto nivel, que valore la tradición pero que sea moderno, actualizado, que entretenga al público sea o no conocedor de la cultura candombera.

Admitió que el prestigio que C 1080 adquirió por el nivel de sus propuestas y los premios cosechados “hay que defenderlo cada día del año, no solo el día del desfile o el día de ir al Teatro de Verano”.

En la nochecita en la que El Observador conversó con Cachila (entre tambores, escenografías y vestuarios en el viejo galpón de los diarios La Mañana y El Diario, en la calle Paraguay a media cuadra de la rambla, donde está la base de operaciones de la comparsa) C 1080 estaba actuando al mismo tiempo con tres formaciones, dos de ellas en desfiles en distintos barrios del área metropolitana y la restante cumpliendo con presentaciones en tablados por toda la capital.

La comparsa que son su nombre recuerda, precisamente, a la dirección del conventillo Mediomundo donde gestó buena parte de sus aportes el Cacique, se presenta cada año con 150 personas en el Desfile de Llamadas, con 75 en el Teatro de Verano y con 50 a 60 en los tablados, “con gente que tiene el orgullo de ser parte de esta comparsa”.

La inversión de base para preparar la propuesta de cada año supera los $ 600 mil. Achicar eso implica afectar la calidad y eso no se negocia. El presupuesto se cubre (aunque no siempre los números dan) con los contratos para actuar, los premios y empresas patrocinantes.

C 1080 es uno de los conjuntos de su categoría más contratados, en Montevideo y en el interior. Además, ha viajado al exterior varias veces. Y para 2019 planea presentarse en Japón, tras la invitación de quien fuera embajadora nipona en Uruguay, Keiko Tanaka, quien desfiló con la comparsa de Cachila en las Llamadas y fue clave para que llegue una donación de casi US$ 100 mil con la que se remodelará la casa propia de la Asociación Cultural C 1080 –sobre la calle Carlos Gardel, en el barrio Sur–, para que se puedan brindar, por ejemplo, talleres en diversas artes candomberas.

“La historia de mi padre es tremenda, estuvo 50 años al frente de Morenada, ganó el primer premio de folklore Latinoamericano en Ecuador para Uruguay, por decir algo, llevó a Morenada al Mundial de Alemania 1974, hizo mucho adentro y afuera del conventillo, es un orgullo para mí, para toda la familia, poder homenajearlo y ojalá podamos estar a la altura de todo lo que logró”, destacó Cachila, quien dijo que lo más difícil es “meter tanta historia en una hora”, que es lo que dura el show en el Teatro de Verano, titulado Ángel de Cuareim (se estrenó con buen suceso este martes 5 de febrero).

Agregó que ganar una vez las Llamadas “es muy difícil”, porque hay muchas comparsas que hacen bien las cosas, “y más difícil entonces es ganar tres veces seguidas”. Con Cachila vigilando y la generación que le sigue defendiendo el legado, C 1080 va por la cuarta copa al hilo, que sería especial, como nunca antes, porque la Intendencia de Montevideo dispuso que este año el premio máximo lleve el nombre precisamente de Juan Ángel Silva y el de Marta Gularte (también en el 100° aniversario del nacimiento de la vedete).

Si se logra, habrá un gran festejo (el título sería a la vez un precioso obsequio para los 20 años del conjunto). Si no, “igual vamos a estar tranquilos porque con mucho cariño estamos haciendo un homenaje muy merecido y eso para nosotros es una manera de ganar”, dijo Cachila.

“La esencia sigue viva”

“Indudablemente, el Desfile de Llamadas por los barrios Sur y Palermo es la gran fiesta popular del candombe, que convoca a multitudes y renueva año a año ese lazo de historia y tradición que nos une, nos acerca y nos conmueve”, reflexionó sobre el valor de esta actividad Xosé de Enriquez, presidente del jurado que evaluará a las comparsas.

Añadió que “la esencia de esta expresión cultural sigue viva y este año lo seguiremos comprobando”.

13 de 46 comparsas son del interior

En otro orden, adelantó que a grandes rasgos se mantienen los lineamientos generales que se viene aplicando desde la organización en los últimos años. El único cambio en el reglamento es en el artículo 5°, sobre los tiempos de desfile en cada tramo: desde la largada en Carlos Gardel y Zelmar Michelini tomando por Isla de Flores hasta Ejido los elencos deben utilizar 27 minutos como máximo; desde allí hasta Martínez Trueba 24 minutos; y desde allí hasta el final otros 24 minutos (el año pasado eran 25 minutos en cada tramo).

Por lo tanto, se mantiene el sistema de control de tiempos de desfile más estricto, con el objetivo de incrementar la dinámica en el espectáculo para beneficio del público y de los propios comparseros.

Por segundo año consecutivo no habrá reinas (no fueron electas), pero esta vez tampoco figuras (sí las hubo en 2018).

Al mismo tiempo, por méritos artísticos ya que no hay invitaciones entre las 46 que concursarán, se acentúa la característica de integración nacional, con 13 comparsas procedentes del interior del país (hubo 10 en las Llamadas del año pasado).

C 1080 y Umbelé las primeras en largar

La comparsa que defiende el título, C 1080, partirá al inicio de la lista de elencos concursantes en la noche de este viernes. Este jueves, en tanto, la primera de las que compiten en iniciar el desfile será Umbelé, ganadora de las Llamadas de Admisión de octubre pasado.

Se estima que el fallo del jurado se conocerá próximo al amanecer del sábado (salvo que haya alguna suspensión por el mal estado del tiempo).

Desfilarán las mejores 24 de las Llamadas de 2018 y otras 22 que lograron un cupo en las Llamadas de Admisión, realizadas como se indicó en el Prado en la reciente primavera. En cada noche cerrará el desfile una comparsa invitada (no concursan). Se espera que al menos 50 mil personas concurran a la zona del desfile entre jueves y viernes, con una nutrida presencia de turistas que llegan especialmente para observar el show candombero. Además, se calcula que muchas más lo seguirán por TV (el jueves emiten VTV y Canal 4 y el viernes VTV y Canal 12) en el país y en el exterior.

El jurado lo preside Xosé de Enríquez

En este espectáculo, organizado por la intendencia en coordinación con las dos asociaciones que nuclean a las comparsas (Asociación Uruguaya de Candombe y Directores de Espectáculos Carnavalescos y Populares del Uruguay), el jurado del concurso será presidido nuevamente por De Enríquez y lo integrarán en los diferentes rubros las siguientes personas: Rubro 1 (cuerda de tambores) Santiago Acosta, Juanita Fernández, Nelson Silvera, Julio González y José María Ramírez; Rubro 2 (danzas y desplazamientos) Gabriela Fernández, Fernando Imperial, Jorge Vidal, Laura Méndez y Yamila Oviedo; y Rubro 3 (diseño y realización estética) Daniel Correa, Norma Muniz, Martín Iribarren e Isabel de la Fuente.

Premios: 6% de suba

En premios la Intendencia de Montevideo invierte $ 5.845.500, un 6% más que en la edición de 2018, con destaque para los $ 315.000 a la mejor comparsa, $ 63.000 a la mejor cuerda de tambores y $ 25.000 a la mejor vedette.

Sillas y palcos de $ 210 a $ 3.920

Las localidades podrán adquirirse hoy solamente en la zona del desfile a personal debidamente identificado. Los precios son los siguientes: Preferenciales $ 430 (de Zelmar Michelini a Lorenzo Carnelli); Populares $ 210 (de Lorenzo Carnelli a Minas); Platea Turista $ 710 (Isla de Flores entre Aquiles Lanza y Ejido en aceras norte y sur); y Palcos (para 4 personas) $ 3.920 (Isla de Flores entre Aquiles Lanza y Ejido en acera sur). Para conocer los desvíos en el tránsito ingresar en el sitio de la Intendencia de Montevideo.

Orden del desfile y horario de salida del jueves 7

Umbelé 21:00

Mandinga 21:10

Nimba 21:20

La Rodó 21:30

La llama sigue encendida 21:40

LCV 21:50

La tribu de Rosa Luna 22:00

Africanísima negranza 21:10

Agguanile 22:20

Integración 22:30

Barrica 22:40

Maldombé (Maldonado) 22:50

Templando en Puerto Rico 23:00

Kalumkembé (Las Piedras) 23:10

De San Carlos (San Carlos) 23:20

EP 23:30

Afrocán (Durazno) 23:40

KZ (Maldonado) 23:50

La Fuerza 00:00

La Covacha (Paysandú) 00:10

La Figari 00:20

Cruzadera (Minas) 00:30

La que toca (invitada) 00:40

Nota: desde la hora 20:10, previo a las 22 formaciones que concursan y la invitada que cierra, desfilarán: Comparsa Belelé; Comisión Discapacidad PIT CNT; Comparsa Ganadora Mojo; y Carro Alegórico.

Orden del desfile y horario de salida del viernes 8

C 1080 21:00

Valores 21:10

Yambo Kenia 21:20

Cenceribó 21:30

Sarabanda 21:40

La Jacinta 21:50

Candongafricana (Las Piedras) 22:00

La Tangó 22:10

Tronar de Tambores 22:20

La Simona (Fray Bentos) 22:30

La Generación Lubola (Maldonado) 22:40

La Fabini 22:50

MQL 23:00

Zumbaé 23:10

La Unicandó 23:20

La Facala 23:30

Mi Morena 23:40

La Gozadera 23:50

Uráfrica 00:00

Batea de Tacuarí 00:10

Elegguá 00:20

Samburu Morán (Fray Bentos) 00:30

La Carpintera Roh 00:40

La Explanada (San José) 00:50

La Picapiedra (invitada) 01:00

Nota: desde la hora 20:15, previo a las 24 formaciones que concursan y la invitada que cierra, desfilarán: Comparsa MVOTMA Manos Rojas; Roberto Acosta; Mundo Agro; Mujeres de Negro; y Carro Alegórico.