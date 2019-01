Unidos do Norte ganó el desfile de escuelas de samba en Montevideo

Unidos do Norte fue la formación ganadora del Desfile de Escuelas de Samba de 2019 en Montevideo, instancia que culminó en la madrugada de este lunes, nuevamente con mucho público presenciando la participación de las ocho propuestas que desfilaron por la avenida 18 de Julio desde Plaza Independencia hasta Plaza Cagancha.

La mejor de todas las escuelas logró una calificación del jurado que totalizó 483 puntos, recuperó la corona que había ganado por última vez en 2016 y evitó el tricampeonato de Imperatriz. En el segundo puesto quedó entonces la ganadora del año pasado, Imperatriz, con 460 unidades. Completó el podio, con 413 puntos, la escuela de samba Imperio Preto e Branco.

Las otras cinco escuelas y sus respectivos puntajes fueron: Urusamba 412 puntos; Viramundo 351; Embaixadores Da Alegría 343; GRES Asabranca 323; y Marcirio Amaro 301 puntos.

Gran despliegue y un maravilloso espectáculo nos obsequiaron una vez más las Escuelas de Samba.



¡Gracias por la alegría!#CarnavaldeMontevideo pic.twitter.com/Wx7vENNmfv — Montevideo Cultura (@IMcultura) January 28, 2019





Menciones especiales otorgadas por el jurado

Mestre y Porta Bandera: Christian Alzamendi y Ana Chiazaro, de Urusamba

Porta Estandarte: Estela Tejera, de Imperatriz

Destaque: Ricardo Machioli, de Imperatriz

Reina de Batería: Belén Ramírez, de Imperio Preto e Branco

Passista Femenina: Noelia Martínez, de GRES Asabranca

Passista Masculino: Matías Montiel, de Imperio Preto e Branco

Fantasía: Oscar López, de Imperatriz

Batería: Unidos Do Norte

Cuerpo de Bahianas: Urusamba

Comisión de Frente: Imperatriz

Carros Alegóricos: Unidos Do Norte, Imperatriz y Urusamba

Samba de Enredo: Unidos Do Norte





La organización del desfile de escuelas de samba correspondió a la Intendencia de Montevideo y la Asociación de Escuelas de Samba del Uruguay (Adesu).

En materia de premios, la intendencia invirtió $ 650 mil en total. Unidos do Norte por ser la ganadora recibió $116.500; Imperatriz $108.000 e Imperio Preto e Branco ganó por su tercer puesto $ 94.000. Hubo un pago de $ 28.500 a cada una del resto de las formaciones. Y se destinó un premio de $ 132.500 a la mención de mejor carro alegórico.

Héctor Benítez, presidente de Adesu, dijo a El Observador que "si bien hay cosas para mejorar, el balance del desfile es positivo, quedamos contentos, porque se sigue viendo una evolución en la calidad artística y la gente cada vez acompaña más".

Tras destacar que cada formación se nutre del aporte de unas 300 personas, mencionó que para estar en un nivel competitivo hay que invertir no menos de US$ 5.000 y en algunos casos la inversión es mucho mayor, considerando la construcción de carros, el vestuario, los instrumentos, el maquillaje, el transporte y el pago a los técnicos que aportan para el diseño y la ejecución de los espectáculos.

En ese marco, se iniciaron gestiones tendientes a mejorar los premios que la Intendencia de Montevideo paga. También, adelantó, hay gestiones encaminadas para que Adesu disponga de un local que funcione como sede de la institución y para que los conjuntos que no tienen un local propio (sucede con la gran mayoría) puedan utilizar alguno de los grandes galpones abandonados que hay en la ciudad para instalarse, guardar sus materiales y hasta ensayar.

"Terminó un lindo desfile, como dije quedamos contentos, además tenemos muchos planes y ya mismo nos ponemos a pensar en cómo seguir mejorando", expresó Benítez, pocas horas después de concluido el desfile de 2019.

El jurado del Desfile de Escuelas de Samba lo presidió Jimena Pandiani y estuvo conformado por los expertos brasileños Luiz Roberto dos Santos Correa, Tania Beatriz dos Santos Centeno, Iracema Alves da Silveira, Gerson Lima Brisolara y Carlos Roberto Costa do Nascimento. La calificación se realizó en los rubros musicalidad, visión global y cuerpo de baile.

El de escuelas de samba es el más joven de los desfiles del carnaval montevideano. Se hizo por primera vez en 2008, por la avenida 8 de Octubre, y lo ganó Asabranca. Los corsos en los barrios datan de inicios del siglo pasado y obviamente los desfiles de Llamadas y el Inaugural son también espectáculos con varias décadas de existencia. En el caso del de escuelas de samba, en 2009 ganó Imperatriz, en 2010 Unidos do Norte, en 2011 Asabranca, en 2012 y 2013 Imperatriz, en 2014 Liverasamba, en 2015 y 2016 Unidos do Norte, en 2017 y 2018 Imperatriz y en 2019 Unidos do Norte. Por lo tanto, Imperatriz ganó cinco desfiles, Unidos do Norte cuatro, Asabranca dos y Liverasamba uno.