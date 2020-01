Con cuestionamientos internos y autocrítica por la concertación los colorados rechazaron a Cabildo Abierto

En la convención nacional del Partido Colorado que se realizó este sábado no faltaron las autocríticas sobre por qué el partido continúa sin ganar elecciones. Aunque el tema central fue la discusión sobre los acuerdos con la coalición de cara a las elecciones departamentales y el rechazo a presentar el lema Cabildo Abierto y a Guido Manini Ríos como candidato, se habló de adelgazamiento electoral, la experiencia "mal ejecutada" con la concertación y la importancia de aliarse con otros partidos como la única posibilidad de disputarle la Intendencia de Montevideo al Frente Amplio (FA).

El expresidente y secretario general del partido, Julio María Sanguinetti comenzó a explicar lo que se definió puertas adentro de la coalición. "Quienes integramos la coalición hemos definido la idea de ir con un candidato único en la capital. Estamos enfrentando otra coalición, de partidos más díscolos y con más distancia ideológica de la que ponemos tener nosotros", dijo en referencia al FA.

Sanguinetti remarcó que se descartó "por razones políticas" la posibilidad de votar dentro de Cabildo Abierto, "no por rechazo a Manini, que merece respeto", sino porque es un partido que "recién nace, sin tradición ideológica que nos una a todos". El denominador común es que sea un partido sin un perfil acentuado, característica que, según Sanguinetti, Cabildo Abierto no cumple.

También se planteó la posibilidad de utilizar el lema del Partido de la Gente, pero aunque no se descartó, su estructura orgánica dificulta esta opción.

El primer convencional que hizo uso de la palabra generó las miradas y sonrisas de varios de los presentes. Anibal Glootdofsky, con un fuerte tono de voz, dijo que el partido tuvo en las elecciones nacionales un "excelente programa". "¿Dónde está la falla?", se preguntó. "No teníamos las ideas nuestras. Fue un excelente programa hecho por técnicos, pero no por la gente.". Y remató: "No somos un partido político por más que tengamos una excelente convención. El comité ejecutivo decide el pacto, venimos acá, lo vamos a votar por cédulas, en la jaula chica", zanjó.

También criticó a Sanguinetti por dedicarle "30 segundos" a la postulación de Talvi en caso de que el acuerdo en la coalición no prospere. "Siguió hablando de lo que arreglábamos con los otros", mencionó.

El diputado y exintendente de Rivera, Tabaré Viera, respondió a Glootdofsky de forma indirecta. "Hay cosas que no estoy dispuesto a dejarlas pasar, una de ellas es que se diga que esto no es un partido, porque es un glorioso partido, con su historia", algo que se llevó aplausos de todos los convencionales. Viera dice que "la única alternativa" para no perder la IMM en manos del FA es unirse con otros partidos. "Es una cuestión matemática, es sumar. Si es difícil sumando, individualmente lo es más", enfatizó.

Por su parte, el concejal Flavio Harguindeguy habló de la "situación de debilidad". "Atravesamos un adelgazamiento electoral y desestructuración de la votación", en la que los "procesos de acuerdo" profundizan este problema.

Coalición "mal ejecutada"

Elegir bajo qué lema presentarse y con qué candidato está dando dolores de cabeza en el Partido Colorado y en el resto de los integrantes de la coalición, a días de que venza el plazo para presentar candidatos a las intendencias. Esto no sería un problema si el Partido de la Concertación -creado en 2014- hubiera alcanzado en las elecciones internas los 500 votos para competir en las departamentales.

Al respecto, el diputado Ope Pasquet aseguró que fue una "buena idea pero mal ejecutada". "El rumbo estratégico fue ese, pero no estamos dispuestos a hacerlo de cualquier manera , con cualquiera y con cualquier lema. No estamos dispuestos a que nos lleven puestos", sintetizó Pasquet sobre la coalición.

Raúl Batlle, hijo del expresidente Jorge Batlle- consideró importante analizar la conveniencia de aliarse con otros partidos. "Tenemos que saber qué vamos a apoyar, qué tienen los otros partidos", dijo en referencia al programa de gobierno común que se elaborará en la coalición. El análisis de Batlle radica en que en el Frente Amplio se manejan varios nombres. "No se si vamos a sumar con un candidato único", puntualizó.

Acordar

El Partido Colorado rechazó la propuesta de Cabildo Abierto de postular a Guido Manini Ríos como candidato único de la coalición para competir en las elecciones departamentales de Montevideo.

La moción, presentada en la convención nacional que se realizó este sábado, fue aprobada por 208 votos a favor, 2 en contra y 15 abstenciones.

La convención resolvió además propiciar un acuerdo multipartidario en la capital. El próximo sábado se realizará una votación descentralizada de los convencionales de los 19 departamentos para autorizar al Comité Ejecutivo Nacional de abstenerse a presentar un candidato propio en Montevideo y realizar un acuerdo con los otros partidos de la coalición.

El expresidente y secretario general del partido, Julio María Sanguinetti, dijo que esta decisión busca que pueda replicarse el acuerdo por el que se trabajó para el gobierno nacional, preservando el "espíritu de coalición". "Había una construcción política, esto sería como una segunda vuelta. en la materia municipal no hay una segunda vuelta, pero si hubiera hoy haríamos lo mismo que en las elecciones nacionales", dijo en rueda de prensa.