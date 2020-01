Talvi sobre su postulación a la IMM: "Espero que no vaya a ser necesario"

El Partido Colorado seguirá apostando a encontrar un candidato de consenso entre los partidos de la coalición para competir por la Intendencia de Montevideo y el futuro canciller Ernesto Talvi señaló este mediodía que espera que "no sea necesario" que su nombre tenga que estar entre los candidatos tal como se planteó horas antes desde su propio partido.

"Hoy está previsto resolver la posibilidad de que el Partido Colorado pueda votar en otro lema. Un camino que nosotros hemos recorrido y que se suponía que todos los partidos de la coalición teníamos que recorrer. Un acuerdo político para votar juntos bajo el lema Partido Independiente y con un candidato de consenso que fuera aceptable para todos los partidos y lo suficientemente distante de todos los partidos, especialmente los mayoritarios de la coalición para que esto fuera viable. El Partido Colorado quiere que en Montevideo se logre un acuerdo similar al que se logró a nivel nacional para que los partidos de la coalición puedan votar juntos", dijo Talvi antes de que comenzara la convención nacional del Partido Colorado este sábado.

E hizo referencia a la actitud del partido liderado por el general Guido Manini Ríos y su negativa a aceptar el acuerdo propuesto bajo el lema Partido Independiente. "Cabildo Abierto planteó el nombre del general Manini, algo que no está en la lógica de lo que teníamos pensado, un lema neutro y un candidato de consenso, no alguien que fue candidato presidencial. Si se trata de ofrecer un lema el Partido Colorado lo ofrece y si se trata de ofrecer un candidato que fue candidato presidencial el Partido Colorado también lo tiene. No es el camino que queremos recorrer", dijo.

Consultado sobre si estaría dispuesto a dejar su cargo como canciller y presentarse como candidato a la intendencia, respondió: "Espero que no vaya a ser necesario. Espero que esto haga que las cosas vuelvan a su cauce y que lo que vinimos a hacer aquí hoy, que es posibilitar que el partido pueda votar en otro lema, en el Partido Independiente en particular porque es la estrategia que nos habíamos planteado, sea lo que a la postre logremos acordar".

"Espero que Cabildo Abierto, que ha tenido una actitud de desprendimiento cuando se formó la coalición, esté a la misma altura que en la nacional y que podamos cuajar una coalición", agregó.

Señaló que en las posibilidades de acuerdo en la coalición "sería deseable" que estuvieran todos los partidos. "El general Manini nunca dijo que el Partido Independiente como lema no lo llevaría, lo que ha manifestado es que no apoyaban a Gerardo Sotelo como candidato. Hoy la dificultad mayor pasa por encontrar un candidato de consenso que deje a todos los partidos conformes", indicó Talvi.