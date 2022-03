Con la LUC bajó el porcentaje de condenados en prisión pero hay más presos: ¿por qué?

Un informe del Observatorio Justicia y Legislación mostró que en este 2021 se mantuvo la caída del porcentaje de condenados con prisión efectiva y llegó a 63%, luego de que en los meses de 2020 en los que estuvo vigente la ley de urgente consideración se haya dado la primera muestra que alcanzó al 71,7%. Aún así, se ha alcanzado el récord de cantidad de presos: ¿por qué?

Puede deberse a una serie de motivos. Por un lado, que aumentó el universo de condenados, lo que explica el aumento de la población carcelaria cuya vinculación con la Ley de Urgente Consideración aún es discutida por expertos.

Por otro, el porcentaje cae debido a la eliminación de la suspensión condicional del proceso. Este recurso, removido en la LUC, se trataba de un acuerdo entre el indagado y la fiscalía por el que, si el acusado cumplía las condiciones del Ministerio Público, podía evitar que se persiguiera el delito que cometió. Esta posibilidad no existía para aquellos delitos que superaran los tres años de prisión como pena, si el imputado estaba cumpliendo una condena o si tenía otro proceso con suspensión condicional en trámite. Este cambio introducido por la LUC no está entre los 135 artículos que la oposición pretende derogar.

Al tratarse de un acuerdo entre las partes, no está contemplado entre la cifra total de condenas que se calculaba cuando no existía la LUC. Consultado sobre qué sucedió con este tipo de delitos en los que se aplicaba la suspensión condicional en un escenario donde eso ya no es posible, Henry Trujillo, coordinador del observatorio, dijo a El Observador: "Lo que nosotros suponemos que ha pasado, porque es imposible saberlo a ciencia cierta, es que esas suspensiones condicionales que se eliminaron mayormente pasan a ser procesos abreviados que terminan con una condena en libertad y eso explica la baja en el porcentaje".

De acuerdo a los datos del informe, obtenidos a través del sistema de la Fiscalía General de la Nación, en 2021 (se comprendió el lapso del 1 de noviembre de 2020 al 31 de octubre de 2021) el 89,4% de los casos se resolvieron por proceso abreviado o simple. Este último fue introducido por la LUC y es el menos utilizado.

El primero implica que el imputado acepta los hechos que se le imputan y los antecedentes de la investigación, y puede aplicarse desde la formalización hasta el momento en el que el fiscal realiza la acusación o pide al juez el sobreseimiento. A raíz de esa aceptación, el fiscal calcula una pena que puede ser disminuida hasta en un tercio (aunque no menor a la mínima prevista por la ley para ese delito). Puede utilizarse siempre y cuando se tipifique un delito con cuatro años de penitenciaría o de una pena no privativa de libertad, a excepción del homicidio con circunstancias agravantes especiales o agravantes muy especiales.

Luego ese acuerdo entre las dos partes (Fiscalía e imputado) se homologa ante el juez, que se cerciora de que se hayan cumplido todas las garantías y que el imputado entienda que con este acuerdo está admitiendo su culpabilidad. Este proceso es irreversible, es decir, no tiene instancia apelatoria posible.

Más allá de eso, en el informe detallan que el porcentaje de condenados con prisión efectiva varía según el delito. Por ejemplo, en las rapiñas, en 2021 fue de casi 82%, mientras que en la fracción de 2020 en la que hubo LUC, había sido cercano a 89%. En el caso de los hurtos, los porcentajes varían: fueron de 70,4% en la segunda mitad de 2020 (contemplado hasta el 30 de setiembre de 2020) y de 66% en 2021.

El caso de los delitos relacionados con estupefacientes es donde se nota la diferencia más grande: el 84,9% en 2021 fue castigado con prisión. En 2020, la cantidad había sido 78% antes de que estuviera vigente la LUC y 88,8% posteriormente.